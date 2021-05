«  Les sièges du mur rouge auraient été plus sûrs sous ma direction  », déclare Andy Burnham

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a déclaré que le parti travailliste n’aurait pas perdu autant de sièges dans son cœur traditionnel du nord s’il avait battu Jeremy Corbyn lors des élections à la direction du parti en 2015.

L’ancien candidat à la direction travailliste a fait cette affirmation lors d’un entretien avec L’observateur, dans lequel il a admis qu’il se présenterait à nouveau à la direction après les prochaines élections s’il avait suffisamment de soutien.

M. Burnham s’est présenté deux fois en vain à la tête du parti travailliste en 2010 et 2015 avant de devenir le premier maire élu du Grand Manchester.

Il a dit L’observateur qu’il pensait qu’il aurait mieux réussi que M. Corbyn à empêcher les conservateurs de briser le soi-disant «mur rouge» des sièges du nord perdus aux élections générales de 2019.

«Je pense toujours que la vie aurait été différente si j’avais gagné», a déclaré M. Burnham, qui a remporté une victoire écrasante lors de sa deuxième élection à la mairie plus tôt ce mois-ci.

«Je pense que nous serions plus forts en affrontant le gouvernement. Je ne pense pas que nous aurions perdu autant de sièges nordiques si j’avais gagné.

Ces dernières années, le parti travailliste a eu du mal à conserver les sièges du nord qu’il avait l’habitude de remporter facilement et le parti a subi une défaite dévastatrice lors de l’élection partielle de Hartlepool de ce mois-ci, suscitant des inquiétudes quant à la direction du parti de Sir Keir Starmer.

Dans son entretien, M. Burnham a également été profondément critique sur ce qu’il croyait être l’incapacité du Labour à prendre une position ferme sur des questions politiques majeures, telles que la réforme de la protection sociale, et a déclaré qu’il n’était pas convaincu que le parti était encore en mesure de mettre en œuvre un changement radical.

«Le Parti travailliste a créé le NHS après la guerre», a-t-il déclaré.

«Je me demande, est-ce que le Parti travailliste auquel j’ai été associé au cours des 20 années que j’ai passées en politique élue… pourrait-il créer le NHS?

«Et non, c’est la seule chose que je pourrais dire, parce qu’il n’a apparemment plus les moyens de s’attaquer à une grande injustice.»

Ses commentaires sont intervenus alors qu’un sondage Opinium publié par le journal montrait que M. Burnham était largement considéré comme le successeur le plus probable et le plus compétent de Sir Keir en tant que dirigeant travailliste.

Quelque 47% des personnes interrogées le placent comme leur premier choix, devant 35% pour le maire de Londres Sadiq Khan et 29% pour la députée de Leeds Central Hilary Benn.

Plus tôt ce mois-ci, le maire du Grand Manchester a critiqué Sir Keir pour être «trop prudent» dans sa direction et a averti que le parti devait être plus fort sur des questions telles que la rémunération des infirmières et du personnel des services sociaux.

Cependant, M. Burnham a déclaré qu’il ne contesterait pas la direction avant les prochaines élections ou «de si tôt», malgré ses inquiétudes quant à l’incapacité du parti à proposer une plate-forme politique suffisamment audacieuse pour les élections locales et décentralisées de cette année.

«S’il arrive un moment où il est clair pour moi que le Parti travailliste, ne m’ayant pas bien pensé deux fois, pense soudainement ‘bien en fait tu l’es probablement maintenant, à cause de la façon dont le monde a changé’, alors comme je le dis, je me proposera de diriger le Parti travailliste », a-t-il ajouté.