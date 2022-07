Les sièges de l’Open US House attirent un large éventail de républicains du Missouri

COLUMBIA, Mo. (AP) – Des dizaines d’aspirants candidats républicains du Missouri sautent sur l’occasion de se présenter en novembre pour deux sièges au Congrès américain rarement ouverts.

Les représentants américains Vicky Hartzler et Billy Long se présentent au Sénat lors de la primaire du GOP de mardi, laissant ouverts les sièges du 4e district du Congrès central de Hartzler et du 7e district du Congrès du sud-ouest de Long.

La primaire républicaine pour le siège de Hartzler comprend le sénateur d’État Rick Brattin, l’éleveur de bétail Kalena Bruce, l’ancien présentateur de nouvelles de la région de Kansas City Mark Alford, l’ancien greffier du comté de Boone Taylor Burks et l’ancien joueur des St. Louis Blues Jim Campbell. Burks et Campbell étaient les deux principaux collecteurs de fonds à la mi-juillet, bien que Campbell soit principalement autofinancé et n’ait pas dépensé d’argent.

Les républicains à la recherche du siège de Long incluent les sens de l’État Eric Burlison et Mike Moon et l’ancien sénateur de l’État Jay Wasson, ainsi que le pasteur Alex Bryant et le Dr Sam Alexander. Wasson est leader dans la collecte de fonds.

Tous les représentants du Missouri, sauf deux, ont remporté leurs sièges lorsque les postes sont devenus vacants, ce qui est rare dans le Missouri.

Le représentant démocrate américain Emanuel Cleaver dessert la région de Kansas City depuis 2005, et le représentant du GOP Sam Graves représente le nord du Missouri depuis 2001. Cleaver et Graves ont tous deux gagné après que les titulaires ont choisi de ne pas se présenter à la réélection.

L’une des raisons est qu’il n’y a pas de limite de mandat fédérale. Les titulaires ont également généralement une reconnaissance de nom, un avantage financier et la capacité de réclamer un crédit pour les programmes locaux et le financement du gouvernement, a déclaré Robynn Kuhlmann, politologue de la Central Missouri University.

“C’est pourquoi nous avons tendance à voir une vague de candidats lors des élections à siège ouvert”, a-t-elle déclaré. “D’une manière générale, les élections à siège ouvert sont la chance d’entrer dans l’arène avec des règles du jeu beaucoup plus équitables.”

Un pipeline surchargé de candidats aspirants du GOP aggrave la compétitivité des primaires républicaines du Missouri, a déclaré le consultant politique républicain de longue date John Hancock.

Les républicains détiennent une majorité de près des deux tiers à la State House et au Sénat, une rampe de lancement traditionnelle pour les carrières politiques. Il leur est interdit de se présenter à la réélection après huit ans de service, laissant les candidats saisir d’autres opportunités politiques.

“La limite des mandats est soit imminente, soit imminente, et les opportunités d’avancement politique sont rares”, a déclaré Hancock.

Il s’attend à ce que les sièges ouverts au Congrès et à l’échelle de l’État continuent d’attirer de vastes champs d’espoirs républicains.

Dans les 4e et 7e districts contrôlés par les républicains, les démocrates sont confrontés à de fortes difficultés, a déclaré Kuhlmann.

“Pour cette raison, les candidats qui sortiront avec succès de ces deux primaires républicaines pourraient très bien être couronnés malgré une élection générale imminente”, a-t-elle déclaré.

La dynamique incite les candidats à prendre des positions de plus en plus conservatrices pour remporter la primaire.

“Je suis le législateur le plus conservateur de Jeff City”, a déclaré Burlison lors d’un débat le 20 juillet.

Les principaux problèmes parmi les candidats républicains incluent l’avortement, l’immigration, l’indépendance énergétique américaine et les prix du gaz, l’inflation et “la lutte habituelle à mi-mandat contre le parti du président et son appareil”, a déclaré Kuhlmann.

“Ces courses sont trop proches pour être annulées”, a déclaré Hancock. “Cela pourrait être un mardi très tard dans la nuit.”

____

L’écrivain de l’Associated Press, David A. Lieb, a contribué à ce rapport depuis Jefferson City.

Ballentine d’été, The Associated Press