WASHINGTON – Pour la première fois dans l’histoire, deux femmes se sont assises derrière un président lors d’une allocution à une session conjointe du Congrès.

L’image historique lors du discours de Joe Biden mercredi est de 245 ans depuis la fondation du pays.

« Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente », a déclaré Biden en montant sur le podium. « Aucun président n’a jamais prononcé ces mots depuis ce podium et il est temps. »

Pour la première fois, ces deux postes sont désormais occupés par des femmes: la vice-présidente Kamala Harris et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

Les présidents américains sont accompagnés du président de la Chambre et du vice-président lors de tels discours de grande envergure, chacun assis derrière et de chaque côté du commandant en chef pendant le discours aux heures de grande écoute.

Harris et Pelosi se sont salués avec un coup de coude avant l’arrivée de Biden dans la chambre de la Chambre, un geste que les deux politiciens ont également partagé plus tôt cette année lorsque la victoire de Biden au collège électoral a été certifiée.

Nous avons demandé aux femmes démocrates et républicaines siégeant au Congrès ce que ce jalon signifie pour elles.

Pelosi le 6 janvier: « Ils auraient eu une bataille entre leurs mains » si la foule l’avait attrapée

Sénatrice Jeanne Shaheen

La sénatrice démocrate Jeanne Shaheen a été la première femme élue gouverneur du New Hampshire et la première femme élue au Sénat du New Hampshire.

«La représentation compte et il est plus que temps que nous voyions deux femmes sur l’estrade représentant les plus hauts rôles civils au sein du gouvernement américain. Lorsque les femmes de tous âges se syntoniseront mercredi soir, elles se verront dans « Pelosi et Harris », a-t-elle déclaré.

«Nous connaissons la meilleure façon d’augmenter la représentation féminine au Congrès et à tous les niveaux de gouvernement est d’encourager davantage de femmes à se présenter. Nous avons vu ces chiffres augmenter au fil des ans, et j’espère que le visuel de mercredi soir réaffirme aux femmes et aux filles qui regardent qu’aucun travail n’est interdit », a-t-elle conclu.

Sénateur Mazie Hirono

La sénatrice démocrate Mazie Hirono, la première femme sénatrice d’Hawaï, a déclaré aux États-Unis AUJOURD’HUI « c’est encore un autre message à notre pays que c’est un pays diversifié et que les femmes dirigeantes sont les bienvenues ».

Au-delà d’être élues, les femmes «deviennent des orateurs» et occupent des postes de pouvoir, a-t-elle déclaré.

L’image est importante « pour les jeunes filles en particulier », a déclaré Hirono. « Je veux dire que c’est pour tout le monde que cela devrait nous donner à tous l’espoir que ce sont les types de changements qui apporteront des progrès positifs » et de nouveaux progrès.

Représentante Carolyn Maloney

La représentante Carolyn Maloney, DN.Y., a déclaré à USA TODAY qu’avoir deux femmes assises derrière le président «sera certainement un spectacle à voir».

«Nous avons fait d’énormes progrès pour l’égalité des femmes au cours de ma vie et c’est le type de représentation qui peut inspirer tant de jeunes esprits. Si vous le voyez, vous pouvez l’être», a-t-elle poursuivi.

« Cette idée a conduit ma lutte pour un musée des femmes sur le National Mall », a déclaré Maloney.

Maloney se fait le champion de la Smithsonian Women’s History Act pour ajouter un tel musée à Washington depuis des années. Le Congrès a récemment inclus le financement du musée dans sa facture de dépenses de fin d’année.

Sénatrice Catherine Cortez Masto

La sénatrice démocrate du Nevada Catherine Cortez Masto, la première femme à représenter le Nevada au Sénat, a déclaré que la diversité et la représentation étaient importantes.

« Il n’y avait jamais eu de Latina au Sénat américain jusqu’à ce que je sois élu, et je sais à quel point il est puissant de voir quelqu’un qui ressemble, sonne ou pense comme nous à des postes de direction », a déclaré Cortez Masto aux États-Unis AUJOURD’HUI. aux côtés de la sénatrice de l’époque, Kamala Harris, lors de l’état de l’Union l’an dernier, et cela signifiera beaucoup pour les femmes et les filles du monde entier de l’avoir devant la Chambre en tant que première femme vice-présidente.

Représentant Val Demings

Le représentant Val Demings, D-Fla., Est un fonctionnaire de longue date avec une formation dans l’application de la loi. Elle est devenue Orlando, la première femme chef de la police de Floride en 2007.

«Ce devrait être une nation où chacun devrait pouvoir vivre son rêve américain. Je suis extrêmement heureux que toutes les filles américaines – et nos fils – puissent voir deux femmes fortes et puissantes, dont une femme noire, occuper l’estrade avec le président des États-Unis. Lorsqu’un enfant voit quelque chose pour la première fois, cela devient réalisable dans son esprit. Nous ne devons pas négliger la puissance de ce moment », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Sénatrice Cynthia Lummis

La sénatrice républicaine Cynthia Lummis est la première femme du Wyoming élue au Sénat et est un ardent défenseur de la progression des femmes en politique.

«Le Wyoming a, de loin, la plus riche histoire de femmes d’abord – de la première électeur à la première femme gouverneur – un point de grande fierté et d’inspiration dans notre État», a-t-elle déclaré à USA TODAY dans un communiqué. «Il est essentiel que les filles Partout au pays, des femmes sont présentes aux plus hauts niveaux du gouvernement et savent qu’elles peuvent aussi être vice-présidente et présidente de la Chambre. Cependant, pour occuper ces postes, les femmes doivent gagner des élections, et pour remporter une élection, les femmes doivent COURIR aux élections! Si les femmes ne courent pas, les femmes ne peuvent pas gagner – alors j’encourage toutes les femmes à courir! »

Représentante Brenda Lawrence

La représentante démocrate Brenda Lawrence est la première femme et la première Afro-américaine à devenir maire de Southfield, Michigan. Actuellement, elle est la seule législatrice noire de la délégation du Congrès du Michigan.

«Être en mesure de voir la première femme Présidente de la Chambre et la première femme, la première Noire américaine et la première vice-présidente sud-asiatique américaine assises derrière le président n’est rien de moins que HERstoric», a déclaré Lawrence à USA TODAY dans un communiqué.

«En tant que jeune fille noire qui a grandi dans l’est de Detroit et qui parcourt maintenant les salles du Congrès construites par des esclaves, cette histoire ne m’est pas perdue», a-t-elle déclaré. << Les femmes, en particulier les femmes noires, ont fait des progrès révolutionnaires au cours des deux dernières années. L'âme et la boussole morale de notre nation reposent sur les épaules des femmes. Alors que nous travaillons ensemble pour mieux reconstruire, nous devons nous assurer de reconstruire en mieux avec les femmes à l'avant et au centre.

Sénateur Dianne Feinstein

La sénatrice californienne Dianne Feinstein est la première femme à devenir démocrate au sein du comité judiciaire du Sénat, la première femme à présider le comité spécial du Sénat et la première femme à la présidence du comité mixte du Congrès sur les cérémonies inaugurales.

« Cela signifiera beaucoup pour moi de voir le vice-président Harris et le président Pelosi assis derrière le président Biden mercredi », a déclaré Feinstein à USA TODAY. « Nous avons parcouru un long chemin en peu de temps, mais cela signifiera encore plus quand nous avons enfin une femme présidente qui s’adresse au Congrès.

Rép. Katherine Clark

La représentante Katherine Clark, D-Mass., Élue conférencière adjointe en 2020, est membre du Congressional Progressive Caucus et du Women’s Caucus et défend les questions concernant les femmes et les familles.

« L’image de deux femmes se tenant derrière le président lors du discours conjoint de mercredi est puissante et révolutionnaire, mais il s’agit de plus qu’une simple représentation », a déclaré Clark à USA TODAY. « Le vice-président Harris et le président Pelosi apportent leurs expériences de vie à chaque décision politique qu’ils et la conversation qu’ils mènent – c’est ainsi que nous nous assurons que les besoins des femmes et des familles, de l’égalité de rémunération à la garde d’enfants en passant par les congés payés, sont au cœur de notre reprise économique et de notre succès à long terme en tant que nation. »

Représentant Beth Van Duyne

La représentante Beth Van Duyne, R-Texas, qui a été la première femme maire d’Irving, au Texas, a fait l’éloge des femmes du GOP au Congrès.

« Mercredi, je vais m’asseoir avec des membres de la plus grande classe féminine républicaine de femmes du Congrès de première année de l’histoire, dont je suis fière de faire partie. Mais ce que j’apprécie davantage chez mes dirigeants élus que le genre, c’est le travail acharné et l’obtention de résultats, » dit-elle dans un communiqué.

Van Duyne a également critiqué la vice-présidente pour ce qu’elle a appelé une « crise humanitaire » à la frontière sud et Pelosi pour avoir tenté de « brouiller un agenda partisan ».

« Valoriser les femmes en politique signifie ne pas supposer que nous pouvons tous être d’accord et que nous soutenons tous les mêmes questions et agendas », a-t-elle déclaré. « Je suis fière d’être une femme représentant mon district, mais je suis encore plus fière d’avoir l’honneur de représenter tous les habitants du 24e district. »