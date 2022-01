Les sièges d’auto durables sont fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées. Est-ce le futur ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

De nombreux fabricants commencent lentement mais sûrement à incorporer des matériaux recyclés dans leurs intérieurs. Un exemple est Jaguar Land Rover, qui a annoncé qu’il intégrerait des éléments créés avec du nylon Econyl 100% recyclé – essentiellement fabriqué à partir de déchets récupérés dans des décharges ou dans la mer comme des filets de pêche – dans les intérieurs de ses prochains modèles. Cela comprendra les tapis de sol et les éléments de rembourrage. Le même constructeur propose déjà une sellerie en fibre d’eucalyptus sur son Range Rover Evoque.

A l’avenir, la marque souhaite dynamiser ses investissements dans les matériaux recyclables, en accord avec ses fournisseurs. Les processus d’approvisionnement en matières premières de Skoda mettront encore plus l’accent sur l’économie circulaire.

Pour élaborer ce processus, Skoda a travaillé avec son fournisseur tchèque Sage Automotive Interiors. Sage Automotive Interiors développe des matériaux innovants qui sont ensuite utilisés dans la production automobile, tels que les matériaux fabriqués à partir de bouteilles en plastique. La même entreprise, en collaboration avec l’Université technique de Liberec (TUL), développe également des tissus avec des fibres spéciales qui fonctionnent comme des sièges chauffants et améliorent le confort, ainsi que des fils réfléchissants spéciaux.

Les constructeurs automobiles s’efforcent d’inclure davantage de matériaux recyclés dans la construction de leurs nouveaux modèles. Dernier exemple en date, Skoda introduit des housses de sièges en laine et bouteilles jetables recyclées dans son Enyaq iV. Le constructeur automobile travaille avec des fournisseurs et la communauté scientifique sur divers matériaux innovants qui seront ensuite utilisés en production de masse. Pour ces housses de siège, le constructeur automobile tchèque a combiné de la laine avec du polyester recyclé provenant de bouteilles jetables en polyéthylène téréphtalate (PET). Pour créer le tissu, les bouteilles sont broyées, fondues puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite utilisés pour fabriquer un fil, qui est à la base de ce tissu particulièrement résistant.

