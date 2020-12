IRKUTSK, Russie (AP) – Alors que le coronavirus réapparaissait dans toute la Russie cet automne, l’une des plaintes les plus courantes des personnes présentant des symptômes qui s’isolaient à la maison était qu’elles devaient attendre des heures ou parfois des jours avant qu’un médecin en visite n’arrive pour vérifier sur eux.

Un nombre record d’infections confirmées a poussé le système de santé du pays à ses limites et laissé les médecins de toute la Russie inondés de demandes de visites à domicile pour les patients infectés par le virus.

«Nous avons déjà commencé à nous étouffer, nos médecins effectuant 20 à 25 visites à domicile par jour», a déclaré Vera Klyuyeva, responsable de la médecine interne dans une clinique externe de la ville sibérienne d’Irkoutsk, à l’Associated Press en octobre. «Ils tombaient juste de leurs pieds.

Fin septembre, la région d’Irkoutsk signalait environ 80 nouveaux cas de coronavirus par jour. En décembre, ce nombre avait plus que triplé pour atteindre plus de 270 nouvelles infections par jour.

Dans l’ensemble, la Russie a signalé plus de 2,5 millions de cas de coronavirus – le quatrième plus grand nombre de cas au monde – et plus de 44000 décès.

Les médecins des centres ambulatoires doivent s’occuper de ceux qui s’auto-isolaient à domicile avec des symptômes légers ou modérés et qui devaient passer un test ou obtenir des recommandations de traitement. Souvent, les travailleurs médicaux russes ont dû se déplacer à pied, car leurs cliniques n’ont pas assez de voitures pour faire le tour.

À Irkoutsk, cela a changé en octobre, lorsqu’un groupe de volontaires est venu à la rescousse, offrant le simple service de conduire des travailleurs médicaux à leurs visites à domicile.

Vadim Kostenko, un entrepreneur local de 37 ans, a eu l’idée après avoir discuté avec le personnel médical de ce qui pourrait le mieux aider. Il a déclaré que les médecins pouvaient rendre visite à 70% de plus de patients lorsqu’ils avaient quelqu’un pour les conduire que lorsqu’ils allaient à pied.

« Les gens doivent s’unir pour résoudre … le problème du coronavirus », a déclaré Kostenko à l’AP.

Il s’est tourné vers Facebook pour exhorter les résidents et les entreprises publiques à le rejoindre.

«J’ai décidé d’envoyer une voiture avec un chauffeur … Aujourd’hui, pour certains médecins de l’hôpital n ° 1 d’Irkoutsk, le travail sera un peu plus facile», écrit-il.

L’histoire continue

En deux semaines environ, il y avait 22 voitures et plus de 100 volontaires à Irkoutsk pour aider les médecins locaux à faire des visites à domicile. En décembre, le projet intitulé Aidons les médecins ensemble s’est développé pour impliquer plus de 3 000 volontaires dans 10 régions de Russie.

Rien qu’à Irkoutsk, plus de 500 volontaires ont aidé avec 10 000 visites à domicile depuis octobre, a déclaré Kostenko.

Les bénévoles établissent leurs horaires avec les hôpitaux locaux et les responsables de la santé. Certains consacrent une journée complète à la conduite, certains sortent pendant plusieurs heures et ceux qui veulent aider mais ne peuvent pas le faire donnent de l’argent pour l’essence.

Les volontaires et les médecins qu’ils conduisent prennent toutes les précautions nécessaires pour ne pas s’infecter mutuellement, car les patients qu’ils visitent sont contagieux. Les médecins viennent en tenue de protection complète et vaporisent leurs combinaisons de protection avec des désinfectants après chaque visite avant de remonter dans les voitures. Les bénévoles portent également des masques et d’autres équipements de protection.

L’aide était absolument nécessaire, d’autant plus que les infections ont augmenté si rapidement, a déclaré Tatyana Ilyushina, médecin-chef adjoint de la polyclinique pour enfants n ° 1 d’Irkoutsk.

«Nous avons des équipes distinctes de médecins (traitant les patients non atteints de coronavirus) et des équipes distinctes de médecins au service des patients atteints d’une infection à coronavirus, nous avons donc bien sûr besoin d’aide, y compris le transport», a-t-elle déclaré.

Et les pilotes eux-mêmes sont heureux d’être si utiles.

«Les médecins sont reconnaissants, bien sûr, et heureux d’obtenir de l’aide. Ils en ont besoin, car ils travaillent à un tel rythme depuis longtemps déjà », a déclaré le chauffeur volontaire Vitaly Tsvetkov à l’AP.

___

«One Good Thing» est une série qui met en lumière des individus dont les actions fournissent des lueurs de joie dans les moments difficiles – des histoires de personnes qui trouvent un moyen de faire une différence, aussi petite soit-elle. Lisez la collection d’histoires sur https://apnews.com/hub/one-good-thing