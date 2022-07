Les showrunners de «Keep Breathing» sur le «sport extrême» de la série de survie au tir en Colombie-Britannique

Les showrunners canadiens Brendan Gall et Martin Gero disent qu’ils ont passé une grande partie de leur carrière à filmer le Canada en tant que remplaçant pour d’autres endroits aussi éloignés que Los Angeles ou une planète lointaine.

Mais dans leur nouvelle émission de survie Netflix, “Keep Breathing”, Gall et Gero disent qu’ils voulaient transporter les téléspectateurs dans une partie du pays qui est tout aussi surnaturelle, bien que moins souvent vue à l’écran.

«Nous voulions vraiment, en tant que Canadiens, amener le monde au Canada en tant que Canada, et non que cela se substitue à autre chose», a déclaré Gero lors d’une récente entrevue.

“Nous avons commencé à avoir cette idée d’essayer de comprendre comment amener le monde entier dans la nature sauvage canadienne d’une manière qui pourrait également être passionnante.”

La série limitée de six épisodes suit l’avocate new-yorkaise Liv, jouée par la star de “In the Heights” Melissa Barrera, alors qu’elle lutte contre les éléments après qu’un accident d’avion l’a laissée bloquée dans les confins du Canada.

La production de la Colombie-Britannique a également dû faire face aux forces de la nature pour capturer la sévérité et la sérénité du décor de l’émission, ont déclaré les co-créateurs Gall et Gero, dont les collaborations précédentes incluent le thriller télévisé de science-fiction “Blindspot”.

Le calendrier de tournage de l’été dernier était souvent dicté par les conditions sur le terrain, a déclaré Gero, avec des véhicules à quatre roues transportant du matériel de tournage lourd à travers les forêts et les montagnes pour atteindre des endroits éloignés.

Quelques endroits ont dû être supprimés parce que la province les a placés sous surveillance incendie, a ajouté Gall, et l’équipe était sur le fil du rasoir qu’un avertissement pourrait arrêter un tournage des semaines après le début du tournage.

“C’était le genre de sport extrême pour nous de faire le spectacle, c’était prendre ce genre de risques”, a déclaré Gall, qui a grandi à Halifax et vit à Toronto. “Nous n’avions qu’à nous lancer, et nous avons eu tellement de chance avec ce que nous avons obtenu et ce que nous avons pu accomplir.”

Les showrunners ne voulaient pas altérer la beauté naturelle des décors avec de nombreux effets visuels, a déclaré Gero. Mais ils ont fait une exception pour de nombreux feux de camp générés par ordinateur vus dans l’émission, a-t-il dit, suggérant qu’une flamme nue contrôlée poserait trop de risques pour l’environnement.

« Nous voulions être les intendants de la terre », a déclaré Gero. “Il était important pour nous de le laisser tel que nous l’avons trouvé.”

“Keep Breathing” est la dernière d’une série d’émissions de survie qui ont été publiées pendant la pandémie de COVID-19, et Gero a déclaré qu’il pensait que le moment n’était pas une coïncidence.

“On dirait qu’il y a un instinct de survie qui a été activé en chacun de nous”, a déclaré Gero. “Je pense que regarder la version la plus extrême de cela à l’écran peut être profondément, profondément cathartique.”

Alors que d’autres séries de ce genre, telles que “Yellowjackets” et “The Wilds”, tournent autour de la dynamique de groupe de la survie, la protagoniste de “Keep Breathing” est seule, donc son conflit central est avec elle-même, a déclaré Gero.

C’est une lutte interne qui pourrait résonner auprès des téléspectateurs qui s’aventurent dans le monde après l’isolement prolongé du verrouillage de COVID-19, a ajouté Gall.

« Elle est incroyablement compétente en tant qu’avocate. Elle est incroyablement confiante en tant qu’humaine à New York. Mais elle a été en quelque sorte une mission à plein temps pour se protéger d’elle-même », a-t-il déclaré.

«En plus de devoir survivre, manger suffisamment, ne pas mourir des éléments, elle est également obligée de s’asseoir avec elle-même et de s’asseoir en silence. Elle n’a nulle part où se cacher.

“Elle est obligée de réconcilier son passé afin d’avancer dans ce paysage et dans son avenir, espérons-le.”

“Keep Breathing” commence à diffuser sur Netflix jeudi.

– Adina Bresge, La Presse canadienne