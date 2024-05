Aniello a été rejoint dans la fenêtre Zoom par Paul W. Downs, son mari et un autre showrunner. (Ils ont annoncé leur mariage tout en récoltant un Emmy en 2021 pour la meilleure réalisation dans une série comique.) Downs joue également le rôle du manager mis en place par Jimmy, Ava et Deborah. Dans une autre vitrine se trouvait Jen Statsky, la troisième showrunner. Aniello et Statsky se sont rencontrés dans un groupe de sketchs en 2009 ; Downs et Aniello se sont rencontrés lors d’un cours d’improvisation la même année. C’est dire que leur passion pour la comédie, avec ou sans traumatisme, est longue et profonde.

Au cours d’une conversation d’une heure, ils ont discuté de l’ambition, de la dépendance et de la question de savoir si la philosophie du « tout pour rire » en valait la peine. (Réponse courte : Oui.) Ce sont des extraits édités de la conversation.

La saison 2 a laissé Deborah et Ava dans une bonne position. Deborah avait tourné une émission spéciale réussie ; Ava faisait son propre chemin. Mais voilà, à la fin de la saison 3, leur relation est une fois de plus un désastre. Vous ne pouviez pas partir assez seul, n’est-ce pas ?

LUCIA ANIELLO Où est le plaisir là-dedans ? Nous aimons que le public ait l’impression que l’herbe lui est coupée. Cela nous oblige aussi à pousser plus loin les personnages et leur relation.

Mais pourquoi cela ne leur suffisait-il pas ? Pourquoi ne peuvent-ils pas profiter de leur succès ?

PAUL W. DOWNS Pour Deborah, c’est vraiment solitaire et déstabilisant d’avoir un tel succès et de ne pas avoir son plus proche collaborateur avec qui le partager. Et même si Ava fait enfin ce qu’elle dit vouloir faire, il y a quelque chose dans le sens qu’elle a trouvé en collaborant avec Deborah et la chimie. Cette collaboration créative lui manque.