Craindre le mort-vivant continue de ramener des personnages d’entre les morts, et cette semaine, la série l’a fait à nouveau, pour ensuite tuer à nouveau cette personne, et cette fois pour de bon.





Pour être juste – contrairement à Madison de Kim Dickens et à Troy de Daniel Sharman – Charlie d’Alexa Nisenson n’est pas réellement mort dans la série auparavant, mais son empoisonnement aux radiations a été décrit comme terminal. Eh bien, il s’avère que PADRE avait des médicaments assez géniaux en stock, car elle était de retour cette semaine et conduisait un 18 roues en plus. C’était les bonnes nouvelles. Pour le reste, les nouvelles n’étaient pas très bonnes. Non seulement Charlie a dû informer Madison qu’elle avait assassiné son fils, mais elle a ensuite été envoyée par la mère en deuil pour infiltrer le camp de Troy.





Madison a finalement réfléchi à mieux à la demande/demande, mais il était trop tard. Charlie avait déjà décidé de se suicider dans l’espoir d’expier ses péchés, et c’est exactement ce qu’elle a fait : se suicider pour que Madison ne révèle pas l’emplacement de PADRE à Troy pour la récupérer.





Nous avons discuté avec les showrunners Ian Goldberg et Andrew Chambliss pour comprendre pourquoi ils ont ramené Charlie uniquement pour la tuer immédiatement. Nous avons également posé des questions sur le retour de Luciana de Danay Garcia, la véritable raison de la vengeance de Troy et les prochaines étapes de Madison.





DIVERTISSEMENT HEBDOMADAIRE: Commençons par Luciana. Parlez-moi de la création de son histoire et de ce qu’elle a fait hors écran pendant tout cet arc narratif de PADRE ?





IAN GOLDBERG : Nous avons vu au cours de la saison 5 et de la saison 6 que Luciana est devenue très, très douée pour fabriquer de l’essence et exploiter les champs de pétrole. Nous avons donc pensé que c’était une compétence intéressante à appliquer lorsqu’elle travaillait avec PADRE. Et nous avions mis en place ce mystère dans la première moitié de la saison pour savoir où PADRE obtenait de l’essence dans un monde où l’essence s’est pour la plupart détériorée.





Mais ce qui nous intéressait aussi, ce sont les retrouvailles. C’est la première fois que Luciana retrouve Madison depuis le stade, et elle a négocié l’accord pour épargner la vie de Daniel dont il n’avait jamais entendu parler. Et le fait qu’elle ait hébergé Charlie pendant tout ce temps, cela a également été une grande partie pour nous.





D’accord, nous avons un autre personnage au moins revenu d’entre les morts dans Charlie. Je suis sûr qu’une fois que tu a ramené Madison, vous avez eu beaucoup de discussions sur ce à quoi pourraient ressembler les retrouvailles de Madison et Charlie. Comment êtes-vous finalement arrivé ici ?





ANDRÉ CHAMBLISS : Au moment où Madison était de retour, c’était comme si les questions allaient porter sur ce qu’elle ferait lorsqu’elle découvrirait que Charlie était celui qui avait appuyé sur la gâchette et tué Nick. Et en regardant où se trouvait Charlie à la fin de la saison 7 et les ressources dont disposait PADRE, nous avons finalement décidé qu’il serait plausible qu’ils auraient pu lui donner le traitement médical dont elle avait besoin et que June n’a pas pu la sauver à la tour. .





Et ce que nous en avons tiré, ce sont des retrouvailles entre Madison et Charlie qui sont vraiment un test pour Madison en ce moment où elle fait en quelque sorte cette introspection du type “Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Mes enfants sont partis.” Et ensuite être confrontée à la personne qui a coûté la vie à l’un de ses enfants l’oblige à se demander si elle a vraiment changé ou non, si elle mérite la rédemption et si elle peut ou non pardonner à Charlie.





L’épisode prend évidemment des tournants très compliqués pour Madison, et je pense qu’à la fin, Madison se reproche toujours le fait que Charlie a fait ce qu’elle a fait, car elle ne serait jamais allée à Troy si Madison n’avait pas rejeté. son. Et cela place Madison dans un endroit encore plus sombre.





Du point de vue de Charlie, c’était comme si son histoire méritait une fin plus satisfaisante, et c’était comme si son entrée dans la série était en quelque sorte son péché originel. Elle a menti à Madison sur la raison pour laquelle elle était au stade et elle est en grande partie responsable de la chute du stade. Elle a tué Nick, et c’était comme si, dans sa propre quête de rédemption, mettre cela derrière elle, nous voulions lui offrir ce genre de moment final, tragique et héroïque pour vraiment aider Madison, Strand et Daniel à sécuriser ce qu’ils essayaient de construire. . Et c’est un endroit où les gens peuvent être en sécurité. La chose que Madison a toujours voulu pour ses enfants.





Et juste parce que j’ai toujours besoin de vérifier avec vous les gars – elle est mort, non ?





GOLDBERG : Elle est partie. Elle a connu une mort héroïque qui aura des répercussions sur Madison et tous les personnages. Mais oui, c’est la fin de l’histoire de Charlie.





Alors, ce personnage de Tracy que vous avez présenté est-il la fille de Troy ?





GOLDBERG : Tracy est sa fille, cela nous pouvons le confirmer.





Alors, quand Troy dit que sa mère est morte à cause de Madison, qu’est-ce qu’il veut dire par là ?





GOLDBERG : Nous y répondrons, et il a de très bonnes raisons de le croire. Nous allons le déballer dans quelques épisodes. Nous allons plonger très profondément dans Troy et où il a été. Et toutes ces choses qu’il dit en accusant Madison, nous allons comprendre pourquoi il croit cela. Et il y a tout un chapitre de l’histoire de Troy qui s’est produit depuis le barrage de la saison 3 et que nous allons vraiment remplir et qui aidera à reconstituer sa psychologie actuelle.





Enfin, Où est Madison qui s’en va au bout là ?





CHAMBLISS : Elle repart avec les cendres de Nick, et je pense que la seule chose qui la hante vraiment est cette idée qu’Alicia, comme Troy l’a dit, est là-bas en tant que marcheuse errant dans un paysage apocalyptique, et cela ne lui convient pas. Elle part donc en voyage pour mettre ses enfants au repos.





