Les showgirls de Vegas décrivent le choc des coups de couteau qui ont fait 2 morts

LAS VEGAS (AP) – Les victimes d’une rapide série de coups de couteau sur le Strip de Las Vegas ont décrit le choc et l’horreur de l’attaque inattendue contre un groupe de showgirls et d’autres devant un casino qui a fait deux morts et six blessés.

La police a arrêté Yoni Barrios, 32 ans, après une courte course poursuite à partir d’où ils disent qu’il a attaqué quatre showgirls et a fini par poignarder huit personnes jeudi.

Un rapport d’arrestation publié vendredi a déclaré que Barrios avait déclaré à la police que certaines des victimes s’étaient moquées de lui et qu’il avait “laissé sortir sa colère”. Les procureurs disent qu’il sera inculpé de deux chefs de meurtre et de six chefs de tentative de meurtre.

“Je ne pouvais pas croire que cela m’arrivait”, a déclaré Victoria Caytano, l’une des imitatrices de showgirl qui a été libérée de l’hôpital vendredi après avoir été soignée pour une blessure par arme blanche.

“Je me suis levé et j’ai commencé à courir”, a déclaré Caytano à KLAS-TV. “J’ai commencé à crier, ‘il a un couteau!'”

Le bureau du coroner a identifié les personnes tuées comme étant des résidents de Las Vegas Brent Allan Hallett, 47 ans, et Maris Mareen DiGiovanni, 30 ans. Hallett a été poignardé dans le dos et DiGiovanni est décédé des suites d’une blessure à la poitrine, ont annoncé les autorités.

DiGiovanni faisait partie de l’agence de mannequins et de talents Best Showgirls In Vegas, selon Cheryl Lowthorp, qui dirige l’entreprise. Elle a dit que deux autres membres de l’agence figuraient parmi les blessés et qu’un troisième s’est échappé sans blessure.

Selon le rapport de police, certains artistes ont déclaré qu’il les mettait mal à l’aise lorsqu’il s’approchait pour une photo et que l’un d’eux reculait. Une femme a dit qu’il l’avait poignardée dans le dos, puis poignardé DiGiovanni.

Anna Westby, qui a subi une perforation pulmonaire, a déclaré qu’elle et Caytano étaient avec DiGiovanni lorsque Barrios les a attaqués.

“Je crie, je demande de l’aide à tout le monde”, a-t-elle déclaré à KLAS-TV. “Il m’a rattrapé, il m’a poignardé dans le dos, puis il s’est enfui.”

Best Showgirls In Vegas fournit des modèles et des showgirls pour divers événements promotionnels, des ouvertures de restaurants aux salutations à l’aéroport. Au cours de ses 12 années d’exploitation de l’agence, Lowthrop a déclaré que les mannequins se déroulaient à peu près au jour le jour “sans incident”.

“C’est un travail sûr, il y a des flics partout”, a déclaré Lowthorp. “Aucun endroit n’est filmé plus que le Strip de Las Vegas.”

Le rapport de police indique que Barrios était couvert de sang lors de son arrestation. Les agents ont saisi un grand couteau à longue lame, selon le rapport.

Barrios a dit à une victime “désolé, mec” avant de le poignarder dans le dos et a également déclaré qu’il espérait que la police lui tirerait dessus, selon le rapport.

On ne savait pas immédiatement si Barrios avait un avocat qui pourrait commenter en son nom. Il a fait sa première comparution devant le tribunal vendredi et a été placé en détention sans caution. Une première interpellation était prévue mardi.

Barrios avait une adresse à Los Angeles, a déclaré à la police qu’il était venu à Las Vegas deux jours plus tôt pour emménager avec un ami qui a ensuite refusé de le laisser rester à la maison, alors il a fait ses valises et a pris un bus pour le Strip de Las Vegas. , selon le rapport d’arrestation.

The Associated Press