Les shorts MicroStrategy réduisent l’exposition alors que les actions rebondissent

Bienvenue dans l’édition de cette semaine du « Rapport sur les intérêts à court terme » – le récapitulatif hebdomadaire de The Fly des tendances des taux d’intérêt à court terme parmi certaines des actions à flotteur élevé, court et élevé les plus largement suivies. En utilisant les données de notre partenaire Ortex.com, qui utilise les dernières informations des prêteurs d’actions pour estimer les changements d’intérêts à court terme pour des milliers de sociétés cotées en bourse, ce rapport examinera certains des changements les plus importants des intérêts à court terme en pourcentage du flottant et des jours. -sur-couverture tout en tenant également compte des données d’intérêt à découvert sur certains des noms les plus volatils et les plus négociés de la semaine. Sur la base de la disponibilité des données d’Ortex, le rapport suit la période de négociation qui s’étend du vendredi précédent au jeudi de cette semaine, à l’exclusion des jours fériés. À titre de base de comparaison pour les actions décrites ci-dessous, l’indice S&P 500 a augmenté de 1,0 %, le Nasdaq Composite a augmenté de 0,5 %, l’indice Russell 2000 a augmenté de 4,2 %, l’ETF Russell 2000 Growth (IWO) a augmenté de 4,0 % et l’ETF Russell 2000 Value (IWN) en hausse de 4,4 % au cours de la séance de négociation de cinq jours jusqu’au 17 octobre.

GAGNANTS D’INTÉRÊTS À COURT

Intérêts à court terme estimés sur Spirit Airlines (SAUVEGARDER) a poursuivi sa hausse d’un an, atteignant un nouveau sommet historique cette semaine avec une augmentation de quatre points de pourcentage à 34 %. Ces dernières semaines ont été particulièrement volatiles pour la compagnie aérienne à bas prix : il y a deux vendredis, le titre a chuté de près de 40 % à la suite d’un article du Wall Street Journal selon lequel, à la suite de l’échec de sa fusion avec JetBlue (JBLU), la société était en discussion sur le conditions d’un dépôt de bilan. Les actions de Spirit étaient toujours en baisse d’environ 32 % au cours des deux dernières semaines et de 11 % au cours des cinq jours jusqu’à jeudi, bien que l’action ait rebondi de 30 % après la fermeture vendredi, car elle a réussi à parvenir à un accord avec créanciers, prolongeant le délai de restructuration de la dette jusqu’en décembre.

Ortex a signalé un intérêt à court terme pour Westrock Coffee (OUEST) a consolidé une hausse de 24 points de pourcentage à 73 % entre début août et mi-septembre avec un recul d’environ dix points de pourcentage, bien que le positionnement baissier ait de nouveau augmenté au cours des deux dernières semaines. Cette semaine, les positions courtes en pourcentage du flottant sur Westrock ont ​​augmenté d’un peu plus de quatre points, passant de 66,6 % à 70,8 %, même si le titre semble avoir trouvé sa place. Les actions ont chuté de 47 % entre fin juillet et leur plus bas de 2024 le 7 octobre, bien que l’action ait depuis rebondi de 29 % et ait augmenté de 26 % au cours de la période de cinq jours couverte jusqu’à jeudi.

Positionnement court rapporté par Ortex sur CompoSecure (CMPO) a connu une cassure haussière de 60 % à la mi-septembre, suivie d’une période de repli de deux semaines jusqu’à environ 45 %. Cette semaine cependant, les positions courtes en pourcentage du flottant ont encore bondi, passant de 45,1% à 63,1% – un niveau record. L’exposition baissière suit le cours de l’action à la hausse alors que l’action à court terme cherche à faire progresser l’action vers son plus haut historique mercredi. Les actions CompoSecure ont augmenté de 11 % au cours de la période de cinq jours couverte jusqu’à jeudi, et l’action est désormais en hausse de 179 % depuis le début de l’année.

REFUSEURS D’INTÉRÊTS À COURT

Intérêt à court terme signalé par Ortex sur MicroStrategy (MSTR) s’était maintenu au-dessus de 20 % du début mars à la mi-juin avant de baisser de manière décisive au troisième trimestre, tombant même brièvement en dessous de 10 % au cours de la première semaine d’août. Le positionnement baissier avait rebondi jusqu’à atteindre des dizaines de niveaux pendant une grande partie de la seconde moitié du mois de septembre, alors que le cours de l’action avait tendance à augmenter, mais les shorts n’ont pas tardé à couper l’appât alors que le rallye s’accélérait. Cette semaine, les intérêts à découvert de MicroStrategy en pourcentage du flottant libre ont chuté de 17 % à environ 16 % et le délai de couverture du nom a baissé de 3,3 à 2,7 avec une hausse notable du volume cette semaine. Le titre a augmenté de 5,5 % au cours de la période de cinq jours couverte jusqu’à jeudi, mais, en incluant la hausse de 12 % de vendredi soutenue par la cassure du prix du bitcoin cette semaine jusqu’aux sommets de fin juillet, MicroStrategy a désormais gagné 89 % par rapport aux plus bas du 6 septembre.

