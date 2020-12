Le gouverneur de Californie, Gavin Newsome, a récemment annoncé de nouvelles commandes de séjour à domicile qui entreront en vigueur si la capacité de l’unité de soins intensifs disponible tombe en dessous de 15% dans une région donnée. Une fois déclenchées, les ordonnances obligeront les résidents de ces zones à rester chez eux pendant au moins trois semaines. | Rich Pedroncelli / AP

Les nouvelles restrictions du gouverneur Gavin Newsom font face à des réactions négatives alors que la capacité de l’ICU diminue.

Les shérifs des comtés qui représentent près de 40% de la population californienne refusent d’appliquer la dernière ordonnance de maintien à la maison du gouverneur Gavin Newsom visant à freiner la propagation de Covid-19.

Les shérifs Alex Villanueva, Don Barnes et Chad Bianco appliquent les lois respectivement dans les comtés de Los Angeles, d’Orange et de Riverside. En réponse à l’annonce de Newsom, Villanueva m’a dit il ne «participera pas à l’application des ordonnances de maintien à domicile dans les entreprises», Barnes appelé la conformité «est une question de responsabilité personnelle et non d’application de la loi», et Bianco a déclaré qu’il ne serait pas «chanté, victime d’intimidation ou utilisé comme muscle» dans l’exécution de l’ordonnance.

Les dernières règles exigent des régions où la capacité de lit pour adultes en USI tombe en dessous de 15 pour cent pour se conformer à une ordonnance de maintien à domicile pendant au moins trois semaines. L’ordre, une fois déclenché, interdit «tous les rassemblements avec des membres d’autres ménages» sauf dans des cas spécifiques. KTTV Fox 11 à Los Angeles Fox a rapporté que la commande fermerait également tous les restaurants intérieurs et extérieurs, limitant les restaurants à emporter et à livrer.

La région du sud de la Californie, qui comprend les comtés de LA, d’Orange et de Riverside, a chuté à 7,7% de la capacité de l’USI le 10 décembre.

L’ordre de Newsom intervient au milieu d’un pic national de cas de coronavirus. Presque aucun État ne voit quelque chose de proche de la suppression significative du virus, et le nombre de morts quotidiens atteint des niveaux records.

L’impasse concerne en grande partie les terribles compromis entre la santé publique et l’activité économique, rendus pratiquement inévitables par l’échec du Congrès à adopter davantage de mesures de relance. En ne fournissant pas l’aide financière nécessaire aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements des États et locaux, le gouvernement fédéral a mis les États dans la position peu enviable d’imposer des mesures de santé publique sans la capacité pour indemniser les entreprises et les particuliers qui en subissent les conséquences.

Comme l’a rapporté Li Zhou de Vox, le Congrès se dispute toujours sur les principaux éléments d’un éventuel plan de relance, y compris s’il faut inclure une assistance chômage, des protections en matière de responsabilité des entreprises et une aide aux gouvernements des États et locaux. Quel que soit le paquet, il semble que le Congrès soit prêt à dépenser plus de 900 milliards de dollars environ. Mais selon Emily Stewart de Vox, il faudrait entre 3 et 4,5 billions de dollars pour éviter «un frein au pays et des problèmes financiers pour sa population, pour les années à venir».

Comme Stewart l’a également signalé, les États sont confrontés à des déficits budgétaires de plusieurs centaines de milliards en raison de Covid-19. Ils ne sont pas en mesure d’offrir à leurs résidents et entreprises le type d’aide financière que le Congrès pourrait offrir.

Il y a de bonnes nouvelles au coin de la rue: la FDA devrait approuver des vaccins efficaces dans les prochains jours, avec une distribution à tous les Américains, espérons-le, d’ici le printemps. Mais en attendant, le pays est épuisé et a du mal à se conformer à des directives strictes de santé publique, car les vacances d’hiver donnent envie aux gens de prendre plus de risques.

Julia Marcus, épidémiologiste et professeur à la Harvard Medical School a fait valoir récemment dans l’Atlantique que les «recommandations d’abstinence uniquement concernant les contacts sociaux» sont une mauvaise politique publique en matière de prévention de Covid-19. Les responsables publics doivent donner aux gens des directives sur la façon de gérer les risques alors qu’ils continuent de vivre leur vie – surtout s’ils vont dîner à l’intérieur au mépris des meilleures recommandations de santé publique.

Les shérifs ont depuis longtemps beaucoup de latitude pour décider d’appliquer ou non les lois

Les shérifs provocants expriment une frustration qui ne vient pas seulement de la frustration très réelle à la fin de la pandémie.

Bien que leurs positions soient censées être apolitiques, elles ne le sont souvent pas, et cela se voit avec les ordres de rester à la maison. Le LA Times a rapporté que le shérif de Riverside Chad Bianco ressemblait beaucoup plus à des républicains luttant contre la santé publique lorsqu’il a dit à tort que «le domaine médical est tellement divisé à propos de ce virus» et lorsqu’il a insisté sur cette affirmation, il a doublé en arguant que «les médecins et autres les professionnels de la santé ont des opinions divergentes sur les avantages des masques, la distanciation sociale et les verrouillages. »

Plus inquiétant, Bianco a ajouté une statistique extrêmement incorrecte: «Tout le monde ne va pas attraper le virus et 99,8 [percent] de ceux qui le font, s’en remettront.

Le refus de ces shérifs d’appliquer l’ordonnance de séjour à la maison fait partie d’une longue tradition de sélection et de choix par les shérifs quand et comment exiger de leurs électeurs qu’ils respectent la loi. De la contestation des ordres de contrôle des armes à feu à l’application sélective des infractions routières, notre système a accordé une grande latitude aux forces de l’ordre. La crise actuelle de la Californie est une caractéristique, pas un bogue, du système.

L’exemple le plus récent de cela est la suite des fusillades à Aurora, au Colorado et à Newton, dans le Connecticut, les États qui ont adopté des lois visant les armes à feu ont suscité des protestations similaires de la part des forces de l’ordre. Le New York Times a rapporté que si ces shérifs étaient «dépassés en nombre» par ceux qui se conformaient, le Colorado, New York et la Floride avaient tous des shérifs refusant d’appliquer ces ordres.

La nature du maintien de l’ordre exige un certain degré de discrétion en matière d’application. Les infractions au code de la route sont si courantes que la police doit décider lesquelles valent la peine d’être signalées et de s’arrêter (ces décisions sont pleines de préjugés raciaux). Cependant, le refus catégorique de faire respecter une loi va au-delà de ce pouvoir discrétionnaire quotidien, car les shérifs se nomment eux-mêmes législateurs et responsables de l’application de la loi dans le même souffle.

En fin de compte, les personnes les plus à risque – celles qui sont confrontées à l’expulsion, à la perte d’emploi, à la fermeture de leurs entreprises et à l’isolement de leurs amis et de leurs familles méritent plus de leur gouvernement que des confrontations théâtrales et des réprimandes hypocrites. Mais il semble que c’est tout ce qu’ils vont obtenir.