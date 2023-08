Les Sharpe Family Singers, avec des liens avec Oglesby, suscitent des réactions mitigées lors du dernier « America’s Got Talent » – Shaw Local

Les Sharpe Family Singers, qui ont des liens avec Oglesby, se sont lancés dans le rock classique lors de la série de concerts de mardi de « America’s Got Talent », et les réactions ont été mitigées.

La famille Sharpe, qui vit à Basking Ridge, dans le New Jersey, a interprété « Carry on My Wayward Son » de Kansas.

Au milieu de la représentation, le juge Howie Mandel a actionné son buzzer rouge pour désapprouver la représentation.

Les trois autres juges n’étaient pas aussi critiques.

« Je suis juste choquée que Howie ait sonné », a déclaré Heidi Klum, l’une des juges. « Pour moi, vous êtes comme la famille Partridge des années 70, mais moderne. J’entends toutes vos voix et elles sont tout simplement époustouflantes, absolument incroyables.

« Le choix de la chanson dont nous pouvons parler, mais cela n’enlève rien à votre talent. Chacun d’entre vous est tellement talentueux. Je vous aime. »

Mandel intervint en posant des questions : « Vous ne pensiez pas que c’était ringard ? disant qu’il avait entendu un acte précédent qui lui donnait l’impression que le Super Bowl et les Sharpe Singers lui rappelaient les divertissements sur les navires de croisière.

« C’était un peu ringard, c’était démodé », a déclaré Mandel. « Vous ne devriez pas chanter du rock n’ roll. Restez dans votre voie. Théâtre musical. »

Les Sharpe Family Singers ont été sélectionnés parmi les 55 meilleurs groupes à présenter aux spectacles en direct.

Onze artistes s’affrontent chaque semaine pour avoir une chance de se qualifier pour la finale. Les fans votent chaque semaine pour leur artiste préféré, les résultats étant annoncés lors de l’émission de mercredi, diffusée à 19 heures sur NBC. Deux actes des épisodes de mardi et mercredi passeront à la finale du 26 septembre pour avoir une chance de gagner le grand prix d’un million de dollars.

Aller à https://agt.vote.nbc.com/ pour voter. Vous pouvez voter jusqu’à 10 fois.

La juge Sofía Vergara a déclaré que la performance de Sharpe ressemblait à un service religieux, mais elle aime qu’ils forment une famille et a déclaré que les gens allaient les aimer.

« C’est ce dont nous avons besoin », a déclaré Vergara à propos de la famille, soulignant également qu’elle ne se souciait pas du choix de la chanson.

Le juge Simon Cowell a déclaré que cela se résumait à un « terrible choix de chanson » dans son esprit, se référant à ses commentaires selon lesquels la famille est « tarte aux pommes, tarte aux cerises, tarte aux pêches » lors de leur première représentation sur America’s Got Talent.

On a demandé aux Sharpes ce que cela faisait de jouer avec les personnes dont ils sont les plus proches.

« C’est un rêve devenu réalité, nous nous aimons tellement », a déclaré Samantha Sharpe, qui avait participé à « American Idol ».

Dans l’épisode diffusé le 28 juin, la famille de six chanteurs, dont Ron Sharpe, diplômé du lycée La Salle-Pérou, a reçu des éloges unanimes pour leur interprétation de « Jusqu’où j’irai » de « Moana » de Disney.

Les Sharpes ont de nombreux partisans. Ils comptent 8,5 millions de followers sur TikTok et 1,6 million d’abonnés sur YouTube. Ils ont de la famille vivant dans la vallée de l’Illinois.