Les Sharks de San Jose annoncent de multiples blessures

Les Sharks de San Jose devraient débuter leur camp sans quatre joueurs importants. Directeur général Mike Grier a annoncé que Iaroslav Askarov, Logan Coutureet Shakir Mukhamadullin sont sortis avec des blessures au bas du corps, tandis que Marc-Édouard Vlasic est absent en raison d’une blessure au haut du corps (Lien X).

Aucune des blessures, à l’exception de Couture, ne devrait être de longue durée, mais elles interdiront à chaque joueur de rejoindre l’équipe au début du camp. Max Miller de The Hockey News a rapporté Couture n’a pas patiné depuis son dernier match le 31 janvier 2024 et n’est pas près de reprendre ses activités sur glace. Il y a peu ou pas de chance que Couture soit disponible pour l’équipe au camp d’entraînement avec Miller également rapport Couture devrait commencer l’année dans la réserve des blessés de l’équipe.

Couture n’a été limité qu’à six matchs lors de la saison 2023-24 en raison d’une ostéite pubienne, une inflammation articulaire qui provoque une douleur et un gonflement considérables à l’aine et au bas-ventre. Il semble que la question ne soit pas de savoir quand, mais si Couture pourra reprendre ses fonctions à San Jose pour la saison 2024-25. Il reste le joueur le mieux payé de l’organisation avec trois ans et 24 millions de dollars à son contrat.

Le deuxième joueur le mieux payé de l’équipe, Vlasic, a été relativement en santé tout au long de ses 18 ans de carrière dans la LNH, mais il a perdu environ deux semaines de temps de jeu l’année dernière en février en raison d’une blessure au haut du corps. Vlasic a vu son temps de jeu diminuer considérablement au cours des quatre dernières saisons après avoir été l’un des meilleurs défenseurs défensifs de la ligue pendant plus d’une décennie. Jake Walman et Cody Ceci au cours de l’intersaison, cela entraînera probablement une diminution encore plus importante du temps de glace pour les défenseurs les plus vétérans de l’équipe.

Les blessures d’Askarov et de Mukhamadullin retarderont la capacité des Sharks à analyser deux de leurs meilleurs espoirs avant le début de la saison. Le succès d’Askarov dans la LAH est bien connu jusqu’à présent et il est bien placé pour être le gardien de but de l’avenir des Sharks après avoir été acquis des Predators de Nashville à la fin de l’été.

Mukhamadullin a rejoint l’organisation en 2023 dans le cadre du package pour Timo MeierIl a disputé 55 matchs l’an dernier pour la filiale de l’organisation dans la LAH à San Jose, inscrivant sept buts et 24 points. Sa taille et sa capacité de patinage à la ligne bleue devraient faire de lui un candidat populaire pour faire partie du noyau défensif des Sharks à la sortie du camp.