Les SF Giants célèbrent Brandon Crawford dans une finale émouvante de la saison

SAN FRANCISCO — Officiellement, c’était la Journée d’appréciation des fans.

Mais pour les 38 359 personnes rassemblées une dernière fois sous un ciel bleu au stade de baseball des Giants au bord de l’eau cette saison, c’était la journée d’appréciation de Brandon Crawford.

Avant que son nom ne soit annoncé, la foule s’est levée avec impatience. Crawford, leader au bâton pour la deuxième fois seulement en 1 655 matchs en carrière, est entré dans le cercle sur le pont alors que le partant des Dodgers Bobby Miller lançait ses lancers d’échauffement. Lorsque l’annonceur Renel Brooks-Moon a finalement annoncé son nom pour la énième et peut-être l’une des dernières fois, les fans ont hurlé.

Crawford est sorti et l’arbitre du marbre Lance Barrett lui a accordé suffisamment de temps pour incliner son casque, reconnaissant les fans dans tous les coins du parc. Dans les deux abris, les joueurs se sont alignés contre la balustrade et se sont joints aux applaudissements. Quatre lancers plus tard, l’as prometteur des Dodgers lui a glissé un curseur et l’a envoyé se balancer.

Après tout, l’âge est invaincu.

La sentimentalité est laissée aux marches de l’abri.

Crawford est resté sans coup sûr en quatre présences au bâton et n’a eu que deux balles qui lui ont frappé à l’arrêt-court.

Mais chaque fois qu’il se retirait dans l’abri des Giants, il recevait une nouvelle ovation.

Même l’arrêt-court, toujours stable, a déclaré par la suite que c’était « un peu écrasant ».

Le plus bruyant et le plus long a été sauvé pour la dernière fois, lorsqu’il a été retiré du jeu avant le début de la neuvième manche. Crawford a serré dans ses bras le manager par intérim Kai Correa et chacun de ses collègues joueurs de champ intérieur, a levé sa casquette aux fans et a été accueilli par un cortège de câlins en entrant dans l’abri.

« C’est à ce moment-là que j’ai failli devenir un peu ému », a déclaré Crawford. «Je l’ai retenu. J’essayais juste de comprendre et d’apprécier tous les fans, les acclamations et tout ça.

Marco Luciano, longtemps présenté comme l’arrêt-court du futur des Giants, a pris sa place, comme pour signaler un changement de garde.

«C’est exactement ce que nous espérions. Nous voulions qu’il reçoive ses fleurs », a déclaré Correa. « Le plus important, c’est que ces rugissements, la réaction de la foule, la réaction de l’abri adverse, la réaction de notre abri, les gens qui deviennent émotifs, c’est le bruit le plus fort. Cela submerge un seul coup ou un seul moment du match d’aujourd’hui. C’était notre espoir.

Ces fans n’étaient pas là à cause des implications du match 162 – il n’y en avait pas, les Giants étaient éliminés et leurs adversaires se préparaient simplement pour une autre série éliminatoire – et ils n’étaient pas non plus ici avec l’espoir de voir une autre démonstration éblouissante de défense, ou même une base. frapper.

En regardant vers un avenir incertain, c’était une journée pour célébrer le passé.

Ils étaient ici pour se souvenir de la façon dont Crawford s’est présenté dans la cour des grands, l’un des deux Giants à enregistrer son premier coup sûr lors de son premier match en Grand Chelem, il y a 4 510 jours. Son plongeon s’est retourné vers Joe Panik pour lancer le double jeu le plus emblématique de la franchise, il y a 3 259 jours. Son match avec sept coups sûrs, il y a 2 610 jours, et son match avec huit points produits, il y a 1 539 jours, sont tous deux des records d’équipe de l’ère de San Francisco. Ce deuxième défilé dans Market Street, il y a 3 987 jours, et un troisième, deux ans plus tard.

Tout cela pour un enfant de 5 ans qui a été photographié un jour à Candlestick Park, implorant que l’équipe reste à San Francisco.

« Un rêve devenu réalité ne suffit pas à couvrir tout cela », a déclaré Crawford. « En faisant semblant d’être des joueurs des Giants dans la cour, en grandissant en assistant aux matchs, le rêve a toujours été de jouer pour les Giants, pas nécessairement de gagner quelques World Series et d’être ici pendant 13 ans. »

Dans le club-house avant le match, les images du lanceur partant de ce jour-là ont été remplacées à la télévision par une liste de lecture des moments forts de la carrière de Crawford.

Sur le terrain, ses pairs lui ont rendu hommage. Freddie Freeman lui a fait un câlin lors d’un arrêt de jeu. Mookie Betts l’a soigné après avoir été bloqué sur la base. Rappelant la brève interaction avec Freeman, Crawford a déclaré que le joueur de premier but des Dodgers « a dit quelque chose comme je ne veux pas que ce soit votre dernier match dans cet uniforme ».

Mais, selon toute vraisemblance, il s’agissait d’un adieu aux Giants, voire au baseball professionnel.

L’arrêt-court des Giants semble prêt à s’emparer du poste d’ouverture la saison prochaine, et leur arrêt-court des 13 dernières années a clôturé la saison la plus éprouvante de sa carrière. Il a plaisanté en disant que son corps était frais parce qu’il venait de profiter de « 10 jours de vacances ». Mais en réalité, il s’agissait de son quatrième passage sur la liste des blessés cette année.

Échoué à l’arrêt-court lors de sa dernière présence au bâton, la moyenne au bâton de Crawford est tombée à 0,194, comme la plupart de ses statistiques, la pire note de sa carrière décorée.

« Le principal sera de savoir si je veux revenir jouer au baseball l’année prochaine », a déclaré Crawford à propos de sa décision imminente. « Malheureusement, il y a beaucoup de parties que je n’ai pas appréciées. Mais c’est le baseball. Vous échouez beaucoup dans ce jeu. Échouer n’est pas très amusant. C’est probablement en partie pour cela que je n’ai pas encore pris de décision. Cette année est loin de ce que j’imaginais, que ce soit en IL ou simplement en ne jouant pas bien. Ce n’est pas comme ça que j’imaginais sortir. C’est donc certainement un facteur.

Crawford a déclaré qu’il consulterait sa famille, qui l’a accompagné tout au long de son parcours, à commencer par sa femme, Jalynne, depuis leur rencontre à l’UCLA. Leur premier-né, Braylyn, est arrivé deux ans après le début de la carrière de Crawford. Le nid compte désormais quatre nids, et un cinquième est en route.

Cela a été un voyage familial, donc ce devait être aussi un adieu familial.

Les quatre enfants ont lancé les premiers lancers de cérémonie, leur père étant accroupi derrière le marbre.

Braxton, 7 ans, semble avoir le bras lanceur de son père, uniquement du côté gauche. Sa plus jeune fille, Jaydyn, 9 ans, semble ressembler à sa mère, une gymnaste collégiale, et a montré ses talents acrobatiques en effectuant des sauts arrière avant de tirer son premier lancer.

« Elle était très nerveuse à ce sujet », a déclaré papa. « Mais elle a réussi. »

