Depuis le début de la pandémie, les Seychelles ont enregistré 2592 cas confirmés de COVID-19, dont 11 décès, selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

Le pays a imposé un verrouillage à l’échelle nationale avec la plupart des magasins, entreprises et écoles fermés pendant 21 jours en avril. L’aéroport était également fermé et les navires n’étaient pas autorisés à amener des touristes.

Des restrictions s’appliquent toujours aux rassemblements publics, aux restaurants et aux bars. Les touristes se rendant aux Seychelles doivent avoir des tests PCR négatifs récents et une période de quarantaine de 7 jours dans un hôtel désigné et un test PCR négatif à la fin de la restriction.