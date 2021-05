Les Seychelles, pays le plus vacciné au monde, mais Covid-19 a bondi

Une femme tenant un parapluie se promène dans une rue de la capitale des Seychelles, Victoria. Valery Sharifulin | TASS | Getty Images

Les Seychelles inquiètent les experts mondiaux de la santé après une augmentation des cas de Covid-19 parmi les personnes entièrement vaccinées. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi qu’elle examinerait les données sur les coronavirus des Seychelles, un archipel de 115 îles de l’océan Indien, après que le ministère de la Santé a déclaré que plus d’un tiers des personnes testées positives pour Covid-19 dans la semaine précédant le 8 mai avait été entièrement vacciné. Les Seychelles sont considérées comme ayant mené un déploiement de vaccination très réussi jusqu’à présent; il peut se vanter d’avoir la plus grande part de personnes vaccinées contre Covid-19 dans le monde, au-dessus d’Israël et du Royaume-Uni

La majorité des personnes vaccinées ont reçu le vaccin chinois Sinopharm (approuvé pour une utilisation d’urgence par l’OMS vendredi dernier) ainsi que le vaccin AstraZeneca (connu localement sous le nom de Covishield, une version produite en Inde). Au total, les Seychelles, avec une population de plus de 97 000 habitants, ont enregistré un peu moins de 8 200 cas et 28 décès au cours de la pandémie. Le lundi, rapport du ministère de la Santé des Seychelles une forte augmentation du nombre de cas. Sur 120 nouveaux cas signalés le 30 avril, une semaine plus tard, plus de 300 cas par jour ont été enregistrés le 7 mai et le 8 mai, respectivement.

Sur tous les cas positifs, le ministère de la Santé a déclaré que 63% n’avaient pas été vaccinés ou n’avaient reçu qu’une seule dose de SinoPharm ou de Covishield, mais 37% des nouvelles infections concernaient des personnes qui avaient reçu les deux doses. Le ministère a noté que, parmi les patients nécessitant un traitement hospitalier, 80% n’avaient pas été vaccinés et avaient tendance à être des personnes souffrant de comorbidités. Il a ajouté que « presque tous » les cas critiques et graves nécessitant un traitement de soins intensifs n’avaient pas non plus été vaccinés. À ce jour, aucun des patients décédés avec Covid-19 n’a été complètement vacciné, a-t-il déclaré. Alors qu’il y avait un aplatissement des nouveaux cas les 7 et 8 mai (avec 317 nouveaux cas signalés puis 314 cas, respectivement), le ministère de la Santé a déclaré que « le taux de transmission reste élevé et est préoccupant ». La situation a certainement alarmé les experts, d’autant plus que 60% de la population totale des Seychelles a été entièrement vaccinée. De plus, 86% de la population ciblée des Seychelles pour la vaccination – 70000 personnes – a été entièrement vaccinée à ce jour, les données du ministère montrent.

Ce que pense l’OMS

Lundi, la directrice de la vaccination, des vaccins et des produits biologiques de l’OMS, le Dr Kate O’Brien, a déclaré dans un briefing que l’OMS était en communication directe avec le ministère de la Santé des Seychelles et que la situation était une « situation plus compliquée que la situation au sommet. messages en ligne. « «Comme il a été noté, les vaccins sont très efficaces contre les cas graves et les décès. La plupart des cas survenus sont des cas bénins. Cependant, ce qui est également important, c’est qu’une fraction substantielle, plus de 80% de la population, a été vaccinée. Mais comme nous le savons … certains des cas signalés surviennent soit peu de temps après une dose unique, soit peu après une deuxième dose, soit entre la première et la deuxième dose. « Elle a dit que dans cette situation spécifique, une évaluation très détaillée était nécessaire « de ce qu’est la situation, tout d’abord quelles sont les souches qui circulent dans le pays, deuxièmement quand les cas se produisent par rapport au moment où quelqu’un a reçu des doses, troisièmement quelle est la gravité. des cas est. « «Ce n’est qu’en faisant ce type d’évaluation que nous pourrons déterminer s’il s’agit d’échecs vaccinaux ou non ou s’il s’agit davantage des types de cas qui se produisent, de la fin des cas plus bénins et du moment où les cas se produisent les individus ont reçu des doses. Cette évaluation est en cours et nous soutenons et collaborons avec le pays pour comprendre la situation. « CNBC a contacté l’OMS pour obtenir des commentaires mis à jour sur la situation aux Seychelles mais n’a pas encore reçu de réponse.

Efficacité du vaccin