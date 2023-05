Les seules sénatrices de Caroline du Sud résistent aux nouvelles restrictions sur l’avortement à l’approche du vote final

COLUMBIA, SC (AP) – Les trois femmes républicaines du Sénat de Caroline du Sud ont exhorté les autres membres de leur parti à adopter mardi une interdiction de l’avortement de 12 semaines alors qu’elles combattaient des restrictions supplémentaires un mois après avoir aidé à faire obstruction à une interdiction quasi totale.

Il reste à voir si la coalition connue sous le nom de « sénatrices sœurs » – les trois républicaines, une démocrate et une indépendante qui sont les seules femmes dans la chambre de 46 membres – sera en mesure de bloquer une nouvelle version d’un projet de loi qui a autorisé le Sénat de l’État plus tôt cette année avec une partie du soutien du groupe.

Le Sénat dirigé par les républicains débat d’un projet de loi qui interdit la plupart des avortements après qu’une échographie détecte une activité cardiaque, généralement environ six semaines et avant que la plupart des gens ne sachent qu’ils sont enceintes. Mais la proposition comprend de nouveaux règlements insérés par la Chambre de Caroline du Sud dominée par les républicains la semaine dernière au cours de la procédure ralentie par des centaines d’amendements des démocrates sur deux jours.

Dans des discours cinglants, les trois femmes républicaines ont déclaré que la proposition actuelle ne donnait pas suffisamment de temps aux femmes pour prendre une décision et ont critiqué comme ridicules des changements comme celui exigeant une pension alimentaire pour enfants dès la conception. La sénatrice républicaine Katrina Shealy a approuvé l’interdiction de 12 semaines comme un « véritable compromis ».

Shealy et le sénateur républicain Penry Gustafson ont repoussé les affirmations selon lesquelles ils ne sont pas de vrais chrétiens en raison de leurs positions.

«Nous, à l’Assemblée législative de la Caroline du Sud, ne sommes pas Dieu. Nous ne savons pas ce qui se passe dans la vie de quelqu’un d’autre. Nous n’avons pas le droit de prendre des décisions pour quelqu’un d’autre », a déclaré Shealy.

Le projet de loi prévoit des exceptions pour les anomalies fœtales mortelles, la vie et la santé du patient, et le viol ou l’inceste jusqu’à 12 semaines. Les médecins pourraient faire face à des accusations de crime passibles de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 $.

Le chef de la majorité républicaine, Shane Massey, a présenté la semaine dernière de nouvelles réglementations et définitions insérées par la Chambre de Caroline du Sud, dominée par les républicains, lors d’une procédure ralentie par des centaines d’amendements des démocrates sur deux jours.

Massey a demandé à ses collègues de soutenir un projet de loi qui, selon lui, ressemblait à celui qu’ils avaient déjà adopté plus tôt cette année. Il a insisté sur le fait que les différences n’étaient «pas significatives» et que la plupart des changements techniques étaient nécessaires pour changer l’opinion d’un juge de la Cour suprême de Caroline du Sud qui avait précédemment voté en faveur d’une interdiction d’environ six semaines.

Le sénateur républicain Sandy Senn n’était pas d’accord. Elle a souligné de nouvelles sections autorisant les poursuites civiles contre les médecins qui violent la proposition et exigeant que les patients signent un formulaire supplémentaire attestant qu’ils ont eu la chance de voir l’échographie. Senn a qualifié cette dernière exigence de tactique d’intimidation qui «accumule la paperasse» sur les femmes.

Certains sénateurs retirent leur soutien au projet de loi après les changements – y compris les deux femmes républicaines qui, en février dernier, ont soutenu une interdiction similaire d’environ six semaines. Mais on ne sait pas si suffisamment de républicains sont en désaccord avec les changements pour nuire aux chances d’adoption du projet de loi et l’envoyer dans un cycle de négociations avec la Chambre.

Bien que Gustafson ait voté pour le projet de loi en février, elle a déclaré que la Chambre avait apporté des changements «dramatiques» qu’elle ne soutenait pas.

« Je veux restreindre les avortements et je suis très contrarié par ce qui se passe dans notre État », a déclaré Gustafson à l’Associated Press. « Mais je suis d’abord un législateur. Je dois examiner le projet de loi et voir comment il peut être maintenu, comment il peut être mis en œuvre.

Pourtant, elle s’attend à ce que la plupart des membres de son parti – qui détient 30 sièges à la chambre – soutiendront la mesure telle quelle.

Les sénatrices sont entrées ensemble dans la State House mardi sous les acclamations des dizaines de partisans du droit à l’avortement réunis au rez-de-chaussée. Les cinq boutons enfilés qui disaient «élire plus de femmes».

Cette semaine marque la quatrième fois que la chambre se penche sur l’avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade en juin 2022. Au cours de l’obstruction systématique du mois dernier, les cinq femmes ont critiqué les dirigeants masculins pour avoir appelé à plusieurs reprises le débat. Parlant consécutivement du puits, ils ont parfois parlé des changements physiques qui se produisent tout au long de la grossesse ou ont souligné des problèmes distincts qu’ils voulaient résoudre.

Les 15 démocrates du Sénat, unis contre les deux interdictions de l’avortement, ont largement laissé la majorité républicaine débattre de la question entre eux. Les opposants soutiennent que les taux de mortalité maternelle élevés de la Caroline du Sud – avec des résultats encore plus médiocres chez les patientes noires – s’aggraveraient sous les nouvelles restrictions.

L’avortement reste actuellement légal pendant 22 semaines en Caroline du Sud, bien que d’autres réglementations bloquent en grande partie l’accès après le premier trimestre dans les trois cliniques de l’État. Mais la loi est restée inchangée au milieu d’un désaccord républicain sur la mesure dans laquelle restreindre l’accès qui n’a que récemment évolué vers une résolution.

Dans une déclaration la semaine dernière, Massey a déclaré que « les membres pro-vie du Sénat pensent que c’est inacceptable ». Les dirigeants républicains ont noté des données provisoires du département de la santé de l’État qui montrent un nombre croissant d’avortements en Caroline du Sud.

L’action intervient une semaine après que les républicains de l’Assemblée générale de Caroline du Nord ont décidé de promulguer une interdiction de l’avortement de 12 semaines en annulant le veto du gouverneur démocrate – rapprochant la Virginie d’être le dernier État de la région avec un accès relativement facile.

Les législateurs prévoient des contestations judiciaires pour toute interdiction qui deviendra finalement loi. La Cour suprême de Caroline du Sud a annulé une loi similaire de 2021 comme une violation du droit à la vie privée de la constitution de l’État dans une décision 3-2 en janvier. Mais de nombreux républicains pensent que la dernière version serait maintenue après des modifications à la fois du langage de la proposition et de la composition du tribunal.

James Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

James Pollard, l’Associated Press