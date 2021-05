Novak Djokovic a admis qu’il serait « triste » et « pas amusant » de commencer son Internationaux de France campagne sans fans mardi alors que son match de session nocturne prévu se heurte à un couvre-feu Covid-19 imposé par le gouvernement.

Le numéro un mondial, qui souhaite ajouter le titre de 2021 à Paris à sa victoire en 2016 et devenir le premier homme en plus de 50 ans à remporter les quatre Chelems plus d’une fois, affronte l’Américain Tennys Sandgren.

Cependant, l’introduction des sessions nocturnes à Roland-Garros cette année a coïncidé avec un couvre-feu à 21 heures qui laissera neuf des 10 créneaux programmés sans spectateurs.

« J’ai en fait un très bon bilan en jouant en sessions nocturnes, mais la seule chose est que je suis un peu triste qu’il n’y ait pas de monde », a déclaré Djokovic, 18 fois vainqueur du Slam, lundi.

«Je ne savais pas qu’il y avait un couvre-feu à 21h00 ici, ce qui est l’heure à laquelle je suis censé commencer mon match.

« Jouer devant un stade vide dans un Grand Chelem ne sera pas amusant. »

