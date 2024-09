Les services secrets sont à nouveau scrutés après qu’un autre tireur a ciblé Trump

WASHINGTON — Pour la deuxième fois en plus de deux mois, les services secrets qui protègent les plus hauts dirigeants américains sont sous surveillance – cette fois après un homme armé s’est caché dans les buissons le long de la clôture du terrain de golf de l’ancien président Donald Trump pendant 12 heures.

L’homme n’a pas pu tirer, mais les critiques se demandent comment il a pu se trouver à quelques centaines de mètres de Trump – surtout après que la sécurité du candidat républicain à la présidence a été renforcée après son expérience de mort imminente en juillet.

Les responsables de l’administration Biden ont salué la réponse de l’agence, et d’anciens agents des services secrets affirment qu’il existe des différences fondamentales entre ce qui s’est déroulé dimanche et Des failles de sécurité lors d’un rassemblement en plein air à Butler, en Pennsylvanie, lorsqu’un homme armé grimpé sur un toit non sécurisé à proximité et a ouvert le feu, blessant Trump à l’oreille et tuant un spectateur.

Les autorités disent Ryan Wesley Routh Ils ont campé avec de la nourriture et un fusil juste à l’extérieur du parcours de golf international Trump de 27 trous à West Palm Beach, en Floride, où l’ancien président jouait dimanche. Un agent des services secrets devant Trump j’ai repéré le canon du fusil Ils ont percé la clôture et ont ouvert le feu. Routh a pris la fuite et a été appréhendé plus tard.

Les forces de l’ordre savent depuis longtemps que les endroits situés le long du bord de la propriété laissent Trump visible à ceux qui se trouvent derrière la clôture, et certains se demandent pourquoi ils ne sont pas protégés. Mais un terrain de golf tentaculaire pose des défis spécifiques, en particulier pour une partie de dernière minute, même avec La sécurité renforcée de Trumpaffirment d’anciens agents des services secrets.

« Un terrain de golf de 400 acres avec des kilomètres de clôtures est infranchissable. Et les systèmes mis en place pour atténuer ces menaces ont fonctionné. Cela ne veut pas dire qu’ils ne pouvaient pas faire plus. Mais il y a des limites à ce qui est possible », a déclaré Paul Eckloff, un agent des services secrets à la retraite qui a servi dans les unités de protection de trois présidents au cours de ses 23 ans de carrière.

Les services secrets tentent de protéger un nombre croissant de personnalités de haut niveaudes présidents aux dignitaires en visite, dans un environnement politique vitriolique. Le président Joe Biden et certains républicains font pression pour obtenir davantage de ressources pour l’agence toujours confrontée à plusieurs enquêtes et dont le directeur a démissionné après la première tentative d’assassinat contre Trump.

Le directeur par intérim des services secrets Ronald Rowe Jr. a déclaré que le match de golf de dimanche n’était pas prévu dans un calendrier officiel ni annoncé à l’avance. Cela signifie que les agents peuvent en être informés la veille ou même quelques minutes avant qu’il n’ait lieu.

Rowe a souligné que le tireur n’avait jamais eu de ligne de vue sur l’ancien président et que la sécurité avait fonctionné comme elle le devait. Il a déclaré que le bord de la propriété n’a pas été surveillé à l’avance parce que Trump « n’était pas censé y aller en premier lieu ». Rowe a décrit comment les agents se sont déployés devant et derrière Trump, à la recherche de menaces.

Trump et sa campagne ont régulièrement a félicité les agents qui le protégeaient tout en exprimant des inquiétudes concernant l’agence de manière plus générale, notamment que ses détails ne sont pas suffisamment importants compte tenu du niveau de menace.

Certains se posent cependant des questions. Lors d’une interview accordée lundi à Sean Hannity sur Fox News, le fils de Trump, Eric, s’est demandé comment le tireur avait pu rester à cet endroit aussi longtemps sans être détecté.

« Ces agents sur le terrain sont remarquables », a-t-il déclaré. « Mais il y a une panne. »

Rowe avait déclaré la veille : « L’hypervigilance de l’agent et la rapidité d’action de l’équipe étaient des manuels. »

Il n’est pas possible pour les services secrets de bloquer toute la circulation autour du terrain de golf, a déclaré Eckloff, qui a protégé Trump lorsqu’il était président, notamment sur deux de ses terrains de golf en Floride. Ce terrain est situé au milieu de la ville et une telle mesure aurait d’énormes conséquences sur les résidents.

Trump adore jouer au golf et possède trois parcours en Floride. Le Trump International est le plus proche de sa maison de Mar-a-Lago et c’est un endroit où il aime se rendre avec des amis. Lorsque Trump était président, les photographes de presse parvenaient souvent à capturer des images de lui sur le green en trouvant des trous dans les buissons.

La sécurité autour de Trump a été considérablement renforcée après la fusillade de juilletTrump parle désormais derrière une vitre blindée lors de ses rassemblements en plein air, et des armes longues sont souvent repérées à proximité des lieux où il séjourne.

L’agence ne divulgue pas d’informations spécifiques sur sa protection, mais le porte-parole du Secret Service, Anthony Guglielmi, a déclaré que les effectifs de Trump comprennent désormais une contre-surveillance, un contre-sniper et des ressources de contre-attaque. la fusillade en Pennsylvaniecertains de ces actifs ont été utilisés en fonction de l’événement, mais ils font désormais partie intégrante de son équipe, a déclaré Guglielmi.

Lors d’un événement organisé par POLITICO mardi, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a salué la réponse apportée dimanche et a déclaré que la sécurité de Trump était désormais « assez proche » de celle de Biden. De nombreux républicains doutent que cela soit vrai.

Anthony Cangelosi, un ancien agent des services secrets qui est maintenant professeur au John Jay College of Criminal Justice, a déclaré que cet incident montre qu’il est nécessaire de disposer de davantage de personnel pour protéger Trump et qu’ils auraient pu être utilisés pour sécuriser le périmètre du parcours.

« Cette présence visible est ce que vous voulez pour dissuader les acteurs de dire : « Oh, je peux le faire aujourd’hui » », a déclaré Cangelosi.

Il a félicité l’agent qui a repéré la muselière, mais a déclaré qu’il y avait toujours une chance qu’ils l’aient manquée.

Le shérif du comté de Palm Beach a déclaré que l’ensemble du terrain de golf aurait été bordé de forces de l’ordre si Trump était président, mais comme il ne l’est pas, « la sécurité est limitée aux zones que les services secrets jugent possibles ».

Après la deuxième tentative d’assassinat, Biden a déclaré que les services secrets avaient besoin de davantage de ressources et a appelé le Congrès à les aider. Rowe a déclaré que l’agence avait des « besoins immédiats » et qu’il discutait avec le Congrès de financements.

Certains législateurs ont déclaré qu’ils étaient prêts à envisager cette solution. Le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré que l’argent seul ne résoudra pas les problèmes, mais qu’il avait entendu des agents des services secrets dire que « les heures de travail sont horribles. Vous ne me convaincrez jamais que plus de gens ne nous aideront pas. »

La sénatrice Susan Collins, républicaine de haut rang au sein de la commission sénatoriale des crédits, a déclaré que les législateurs avaient besoin de plus de détails, en particulier parce que les services secrets ont déclaré que le manque de ressources n’était pas la raison des défaillances de sécurité qui ont conduit à la première tentative.

Même si de nouveaux fonds sont bientôt approuvés, il faudra peut-être jusqu’à 18 mois pour recruter un nouveau membre du personnel des services secrets, a déclaré Bobby McDonald, un agent de supervision des services secrets à la retraite. L’agence pourrait vouloir transférer davantage de personnel du travail d’enquête vers son volet protection, a-t-il ajouté.

« Il n’existe pas de solution miracle », a déclaré McDonald, aujourd’hui professeur de justice pénale à l’Université de New Haven. Il a souligné que le recours temporaire à des personnes extérieures à l’agence pour apporter leur aide peut s’avérer problématique, car ces personnes ne font pas régulièrement du travail de protection.

Rowe a souligné lundi qu’il ne s’agissait pas simplement d’une question d’heures supplémentaires supplémentaires pour le personnel, qui, selon lui, « faisait preuve de rigueur ».

D’anciens agents se demandent également d’où viendrait le personnel. Avec tout le vitriol politique et les reproches immédiats, Eckloff dit s’inquiéter des effets d’une telle animosité de la part de ceux dont le travail consiste à se mettre devant une balle.

« Ils méritent notre confiance, mais ils ont besoin d’aide. Une critique constructive est absolument nécessaire », a-t-il déclaré. « Mais le simple fait d’exiger leur licenciement ou de dire qu’ils sont des ratés ne rend personne plus sûr ni n’augmente la sécurité nationale. »

___

Les journalistes de l’Associated Press Jill Colvin à New York et Lisa Mascaro et Mary Clare Jalonick à Washington ont contribué à cet article.