Les services secrets saisissent 2 milliards de dollars d’indemnités de chômage frauduleuses et restituent des fonds aux États

Les chèques sont imprimés au US Treasury Philadelphia Finance Center à Philadelphie, Pennsylvanie.

Il a déclaré que les 2 milliards de dollars restitués aux États étaient une « estimation prudente » et que des enquêtes sur les fraudes liées à la pandémie étaient en cours. Il a déclaré l’année dernière que les services secrets avaient envoyé des avis aux institutions financières pour signaler les comptes potentiellement frauduleux où l’argent aurait pu être déposé.

Les services secrets ont confisqué et rendu aux États environ 2 milliards de dollars de fonds de secours au chômage Covid volés, ont déclaré mercredi des responsables de l’agence.

Le déploiement rapide du programme d’assistance en cas de pandémie de chômage en a fait une proie facile pour les fraudeurs. Le Bureau de l’inspecteur général du Département du travail, dans un rapport publié en mars, a déclaré qu’au moins 89 milliards de dollars sur les 896 milliards de dollars estimés en fonds du programme de chômage « pourraient être mal payés, une part importante étant attribuable à la fraude ».

Le ministère du Travail a déclaré qu’il travaillerait avec les services secrets, le ministère de la Justice et d’autres agences « pour poursuivre vigoureusement ceux qui fraudent le programme d’assurance-chômage et protéger les prestations destinées aux chômeurs ».

Les services secrets ont également annoncé qu’ils avaient également saisi plus de 640 millions de dollars de fonds fraudés principalement dans le cadre du programme de protection des chèques de paie et du programme de prêts en cas de catastrophe économique. Il a ouvert quelque 690 enquêtes d’assurance-chômage et 720 enquêtes liées à ces deux programmes.

CNBC avait précédemment révélé que des millions de fonds COVID-19 avaient été blanchis via des plateformes d’investissement en ligne.

NBC News a rapporté en février, que la plupart des 50 agences d’État pour la main-d’œuvre ne connaissaient pas encore l’ampleur de leurs pertes.

« J’imagine qu’il faudra encore un an ou deux pour régler le problème », a déclaré Dotson.