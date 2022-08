Les services secrets restituent les prêts frauduleux en cas de pandémie à la Small Business Administration

Les services secrets américains ont remboursé 286 millions de dollars de prêts d’aide à la pandémie obtenus frauduleusement à la Small Business Administration, a annoncé vendredi l’agence.

Les fonds renvoyés à la SBA ont été obtenus via le programme de prêts en cas de catastrophe économique (EIDL) en utilisant à la fois des informations fabriquées et des identités volées.

Les suspects ont utilisé Green Dot Bank, une institution fintech, pour détenir et déplacer les fonds frauduleux. Plus de 15 000 comptes ont été utilisés dans le complot, par des individus aux États-Unis ainsi que par des réseaux du crime organisé nationaux et transnationaux, a indiqué l’agence.

Les enquêtes sont en cours et de plus amples informations sur les suspects n’ont pas été immédiatement publiées. La Une enquête a été lancée par le bureau extérieur des services secrets à Orlando, en Floride, et la banque Green Dot a travaillé avec l’agence pour identifier les comptes frauduleux.

“Les fraudeurs en général sont toujours à la recherche de moyens et de techniques pour mieux commettre leurs crimes et les commodités modernes ne sont qu’une de ces choses qu’ils utilisent. Donc, actuellement, la crypto-monnaie est une grande chose, les fintechs, les systèmes de paiement tiers. Mais il n’y a pas d’institution, même nos institutions financières traditionnelles, qui n’ont pas été ciblées pendant la pandémie”, a déclaré à CNBC l’agent spécial adjoint en charge Roy Dotson, enquêteur principal des services secrets, dans une interview.

Les premières enquêtes ont indiqué que la majorité des comptes frauduleux de Green Dot avaient été créés avec des identités synthétiques et volées, et l’utilisation de “mules monétaires volontaires et non volontaires”, a déclaré Dotson.

Les services secrets et le bureau de l’inspecteur général de la SBA ont diffusé des avis à 30 000 institutions financières au début de 2020 pour présenter des indicateurs de fraude et guider les banques à s’associer à des agences fédérales pour récupérer des fonds frauduleux, a déclaré Dotson. Il a ajouté que les enquêtes dureront probablement des années en raison de leur taille et de leur portée.

L’inspecteur général de l’OIG, Hannibal Ware, a déclaré que le partenariat avec les services secrets avait abouti à plus de 400 inculpations et près de 300 condamnations liées à la fraude pandémique à ce jour.

Le gouvernement américain a alloué plus de 1 billion de dollars à Main Street dans le cadre du programme de protection des chèques de paie et du programme EIDL. Le PPP permettait aux petites entreprises d’emprunter des prêts qui pouvaient être annulés si l’emprunteur utilisait la majorité du capital sur la masse salariale, tandis que le programme Covid-19 EIDL permettait aux emprunteurs d’accéder à des prêts basés sur des pertes temporaires de revenus dues à la pandémie. Une avance était également disponible dans le cadre de l’EIDL.

Les examens des deux programmes par le Bureau de l’inspecteur général de la SBA ont averti que les criminels pourraient potentiellement exploiter le système en raison de la nature rapide du déploiement et de la demande d’aide. Les enquêtes de CNBC ont révélé, dans certains cas, à quel point il était facile pour les criminels d’obtenir une aide frauduleuse via des identités volées.

Le SBA OIG a déclaré avoir identifié 87 milliards de dollars de prêts EIDL potentiellement frauduleux.