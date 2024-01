Les services secrets rapportent que le personnel a été « déplacé » alors que des manifestants pro-palestiniens ont secoué la barrière de sécurité de la Maison Blanche

Les services secrets ont déclaré que des membres du personnel et des journalistes avaient été « déplacés » alors que des manifestants pro-palestiniens secouaient la barrière de sécurité et jetaient des objets sur les forces de l’ordre devant la Maison Blanche samedi soir.

Le président Joe Biden n’était pas à la Maison Blanche – il voyagé à Camp David plus tôt dans la journée – mais cela n’a pas empêché la grande foule de se déchaîner devant les barrières après un rassemblement à proximité en soutien à un cessez-le-feu dans la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

« Lors de la manifestation près du complexe de la Maison Blanche le 13 janvier, une partie de la clôture anticalcaire érigée pour l’événement a subi des dommages temporaires. Les problèmes ont été rapidement réparés sur place par les équipes de soutien des services secrets américains », ont déclaré les services secrets. dit dans un rapport.

“Par mesure de précaution, certains membres des médias et du personnel à proximité de Pennsylvania Avenue ont été temporairement relocalisés pendant que le problème était traité”, ajoute le communiqué. “Les services secrets n’ont procédé à aucune arrestation associée à la marche et il n’y a eu aucun dommage matériel à la Maison Blanche ou aux bâtiments adjacents.”

Les manifestants palestiniens ont secoué la clôture si fort qu'ils en ont reculé certaines parties.

Le Washington Post signalé Quelques centaines de personnes se sont rassemblées sur Lafayette Square, en face de la Maison Blanche, et ont noté qu’au moins “une personne a tenté d’escalader la clôture alors que certains manifestants tentaient d’en décrocher une partie à proximité avant que la police ne refortifie rapidement la barrière”.

Julio Rosas, journaliste et auteur sur place, a posté sur X plusieurs vidéos montrant des personnes frappant et secouant la barrière de sécurité. À un moment donné, a déclaré Rosas, la police de Washington et les agents des services secrets « ont dû se précipiter » vers une zone de la clôture pour empêcher une brèche.

La police de DC et les services secrets ont dû se précipiter sur une partie de la barrière de sécurité pour empêcher une brèche de la foule palestinienne.

“Aujourd’hui, le District de Columbia a accueilli de nombreux visiteurs venus faire entendre leur voix”, a déclaré la chef de la police métropolitaine, Pamela Smith. dit dans un rapport. « Le droit de manifester pacifiquement est l’une des pierres angulaires de notre démocratie, et la police métropolitaine soutient depuis longtemps ceux qui visitent notre ville pour manifester en toute sécurité. Cependant, la violence, les comportements destructeurs et les activités criminelles ne sont pas tolérés.

Elle a ajouté : « Même si la majorité de la manifestation d’aujourd’hui est restée pacifique, il y a eu des cas de comportements illégaux et destructeurs dans le parc Lafayette, notamment des objets lancés sur nos agents. Nous soutenons nos partenaires de la police des parcs des États-Unis alors qu’ils enquêtent et tiennent les responsables responsables de leurs actes.