Les détails de sécurité du président Biden incluront des visages qui lui sont familiers depuis l’époque de sa vice-présidence, ont déclaré des sources du Washington Post, avec d’éventuels loyalistes de Trump qui seraient préoccupés par la future administration.

Les changements dans le personnel des services secrets ont été décrits par le Post sur la base de deux sources anonymes, qui n’étaient apparemment pas à propos de ce qui pourrait arriver aux agents. «Politiquement aligné avec le président Trump» sous Biden. La seule personne identifiée par son nom est Anthony Ornato, qui a quitté les services secrets il y a un an pour devenir chef d’état-major adjoint des opérations de la Maison Blanche.

Le directeur adjoint adjoint des services secrets des États-Unis, Anthony Ornato, deviendra mon nouveau chef d’état-major adjoint pour les opérations. Je travaille avec Tony depuis 3 ans – il fera un travail fantastique! Merci à Dan Walsh pour son excellent service et félicitations à Tony! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 décembre 2019

Selon le Post, Ornato s’est concentré sur le fait qu’il a aidé l’administration Trump à organiser la tristement célèbre séance de photos biblique à la suite des manifestations sur la place Lafayette et a coordonné plusieurs rassemblements Trump. Après son départ de la Maison Blanche, il doit rejoindre les services secrets en tant que directeur adjoint supervisant le centre de formation Rowley de l’agence, un « prestigieux » position «En dehors de l’équipe de protection immédiate du président», comme le journal l’a décrit.

© Shawn Thew / Pool via Global Look Press





D’autres agents auraient soutenu l’agenda politique de Trump en ne portant pas de masque facial, entre autres actions, mais l’histoire n’indique pas qu’une sorte de purge des loyalistes présumés de Trump pourrait être à venir. Pourtant, les services secrets sont censés être apolitiques, donc même un soupçon de prise de décision politiquement motivée sur la dotation en personnel a soulevé quelques sourcils.

Jamais entendu parler de quelque chose comme ça. L’antithèse de l’image apolitique de l’agence. "Certains membres des services secrets ont également fait l’objet de critiques pendant le mandat de Trump pour avoir semblé adhérer à son programme politique."https://t.co/AUqfGZBfAG – David Mark (@DavidMarkDC) 31 décembre 2020

Quelles que soient les inquiétudes de l’équipe de Biden concernant les agents amis de Trump, il est peu probable que le service de sécurité américain puisse être aussi enclin à comploter que la garde prétorienne romaine l’était pendant le déclin de l’empire. Ce sont des fuites, plutôt que des poignards, ils s’inquiètent probablement. Le Post a mentionné que le président Bill Clinton et la première dame Hillary Clinton étaient «Très méfiant à l’égard des agents qui les entouraient dès le début, craignant que les agents de détail ne soient devenus très proches du président George HW Bush», et les a soupçonnés de parler à la presse.

L’administration Trump était notoirement encline à divulguer des informations sensibles à des journalistes hostiles à Trump, ce qui était un facteur majeur dans son image de marque systématique des médias. « Fausses nouvelles. »

En outre, l’animosité personnelle envers Trump de l’enquêteur du FBI Peter Strzok a gâché l’enquête de l’agence prétendument apolitique sur les liens présumés entre la campagne de Trump et la Russie. Strzok était un haut responsable de l’enquête, qui n’a finalement abouti à aucune mise en accusation pour cette insaisissable «collusion». Il n’y a donc aucune raison d’être sûr que la table ne peut pas être retournée d’une manière ou d’une autre à Biden par un sympathisant de Trump avec accès.

Aussi sur rt.com Le dossier discrédité de Steele était « destiné à influencer » les médias, a déclaré l’ancien agent du FBI Strzok dans un message texte récemment publié

Quant à ramener des visages familiers à Biden, plusieurs agents vétérans seront de retour à son service de sécurité, même si au cours des quatre années écoulées depuis son mandat à la Maison Blanche, certains d’entre eux ont déménagé dans les services secrets, a déclaré le Post.

Darryl Volpicelli deviendra le commandant en second du détail, tandis que Brian McDonough deviendra un superviseur principal des détails, selon le rapport. Cela est censé rendre Biden plus confortable et donner un avantage supplémentaire aux détails de protection, car ils obtiendraient des informations de première main sur le fonctionnement du nouveau président.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!