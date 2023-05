Les services secrets ont laissé tomber le principal assistant de Biden – médias

Un intrus s’est glissé devant les agents pour entrer dans la maison de Jake Sullivan

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré mercredi qu’il avait pleinement confiance dans les services secrets américains, après que plusieurs médias aient rapporté que le chef de l’agence était furieux que trois agents aient autorisé un intrus à entrer dans sa maison de Washington, DC le mois dernier.

L’incident s’est produit fin avril, mais n’a été révélé que mardi dans le Washington Post. Citant trois responsables gouvernementaux anonymes, le média a déclaré qu’un homme était entré d’une manière ou d’une autre dans la maison de Sullivan dans le West End vers 3 heures du matin, devant un poste de sécurité affiché à l’extérieur.

Sullivan lui-même a confronté l’intrus, qui « semblait ivre et confus, » a ensuite informé les agents des services secrets de l’infraction.

Il n’y avait aucun signe d’effraction ou preuve que l’homme connaissait Sullivan ou cherchait à lui faire du mal. L’intrus n’a pas été arrêté. La police passe actuellement au peigne fin des images de surveillance essayant de l’identifier, a rapporté CBS News mercredi matin.

Sullivan, qui est en route vers le Japon pour le sommet du G7, a été interrogé sur l’histoire. Il a dit aux journalistes à bord d’Air Force One qu’il avait « une confiance totale dans les services secrets », et n’en dirait pas plus.

Selon NBC News, cependant, la directrice de l’agence, Kimberly Cheatle, est « livide » sur le manquement à la sécurité et considère qu’il s’agit d’un « l’échec humain ». Les trois agents qui étaient de service cette nuit-là ont été suspendus, dans l’attente d’une enquête interne.

« Bien que le bénéficiaire n’ait pas été blessé, nous prenons cette affaire au sérieux et avons ouvert une enquête approfondie sur l’assurance de la mission pour examiner toutes les facettes de ce qui s’est passé », Le porte-parole des services secrets, Anthony Guglielmi, a déclaré mardi soir dans un communiqué. « Tout écart par rapport à nos protocoles de protection est inacceptable et s’il est découvert, le personnel sera tenu pour responsable. »

Sullivan est l’un des principaux agents de politique étrangère démocrate, conseillant à la fois Hillary Clinton et Barack Obama pendant la campagne de 2008, puis en tant que chef de cabinet de Clinton au département d’État, principal assistant de politique étrangère du vice-président de l’époque, Joe Biden, et conseiller en politique étrangère de Clinton. lors de l’élection présidentielle de 2016. Biden l’a nommé à la tête du Conseil de sécurité nationale en janvier 2021.