Les services secrets ont commis de « multiples échecs » avant la fusillade de Trump – rapport — RT World News

Certaines mesures de sécurité « n’ont pas été appliquées », a admis l’agence dans un rapport interne

Une enquête interne menée par les services secrets américains a révélé que « de multiples défaillances opérationnelles et de communication » L’agence a permis à un homme armé d’ouvrir le feu sur l’ancien président Donald Trump lors d’un rassemblement de campagne en juillet.

En juillet, alors qu’il s’adressait à une foule à Butler, en Pennsylvanie, Donald Trump a échappé de justesse à la mort lorsqu’une balle tirée à environ 150 mètres de distance lui a effleuré l’oreille. Le tireur, un jeune homme de 21 ans nommé Thomas Matthew Crooks, a tiré depuis un toit qui n’avait apparemment pas été protégé par les services secrets et a réussi à tuer un participant au rassemblement et à en blesser deux autres avant d’être abattu par un tireur d’élite.

Après l’incident, il est apparu que la police locale avait repéré Crooks à l’aide d’un télémètre une heure avant qu’il n’ouvre le feu et avait transmis une photo aux agents des services secrets. Ces agents remarqué l’homme armé était sur le toit 20 minutes avant l’incident, mais n’a pris aucune mesure jusqu’à ce que les premiers coups de feu retentissent.

Dans un rapport préliminaire rendu public vendredi, les services secrets ont souligné que la police locale était chargée de sécuriser le toit en question. Toutefois, précise le rapport, les agents chargés de la surveillance de ce bâtiment n’ont eu aucun contact avec les services secrets.















Certaines informations sur le tireur, relayées par les forces de l’ordre locales, ne sont jamais parvenues aux services secrets, selon le rapport, qui met en cause un manque de communication radio entre les différentes agences travaillant sur le lieu du rassemblement. En conséquence, les informations sur l’apparence et les déplacements de Crooks ont dû être relayées par des chaînes d’appels téléphoniques et de messages texte, selon le rapport.

Peu avant le début du rassemblement, Crooks a pu faire voler un drone équipé d’une caméra au-dessus du site sans être arrêté ou interrogé. Le rapport des services secrets indique que, bien que l’agence ait déployé une équipe anti-drone sur le site, « Il y a eu quelques difficultés techniques » avec leur équipement.

Concernant le choix du lieu, le rapport indique qu’une équipe des services secrets avait visité le site au préalable et noté que la ligne de vue entre le toit et la scène où Trump a parlé pourrait poser un problème. « défi. » Cependant, « Les mesures de sécurité visant à apaiser ces inquiétudes n’ont pas été mises en œuvre. »

L’enquête interne est toujours en cours et un rapport final est attendu dans les semaines à venir. Bien qu’une grande partie du résumé de vendredi semble rejeter la faute sur les forces de l’ordre locales, le directeur par intérim des services secrets, Ronald Rowe, a déclaré aux journalistes que l’agence avait néanmoins besoin de « un changement de paradigme dans la façon dont nous menons nos opérations de protection. »















La prédécesseure de Rowe, Kimberly Cheatle, a démissionné dix jours après la fusillade. Plusieurs autres agents de haut rang ont été mis en congé pendant l’enquête.

Trump a survécu à une autre tentative d’assassinat au début du mois, lorsqu’un militant pro-ukrainien a pointé un fusil sur l’ancien président sur l’un de ses terrains de golf en Floride. Des agents des services secrets ont tiré plusieurs coups de feu sur l’homme et l’ont arrêté après qu’il ait pris la fuite.

Le représentant républicain Matt Gaetz a affirmé plus tôt cette semaine que certains législateurs du GOP pensent qu’il existe un « une taupe au sein des services secrets fournissant des informations sur les points vulnérables » aux assassins potentiels.