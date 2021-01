Les services secrets, le FBI et la Garde nationale font partie des 50 agences et entreprises privées qui ont formé un « centre de commande multi-agences » (MACC) pour fortifier Washington, DC avant l’investiture la semaine prochaine du président élu Joe Biden.

Le groupe de travail se réunira pour la première fois mercredi au bureau de terrain des services secrets à Washington où des centaines de personnes travailleront par équipes de 12 heures pour protéger la ville au milieu de trois nouvelles menaces violentes contre le Capitole, qui a été attaqué par une foule de MAGA. supporters la semaine dernière.

Les entreprises privées qui ont rejoint le groupe de travail comprennent Amtrak, dont la flotte de trains traverse fréquemment la capitale du pays.

« Tout le monde peut être assuré qu’il jette l’évier de la cuisine lors de cet événement », a déclaré un responsable des services secrets impliqué dans la planification au Washington Post.

Un autre ancien agent des services secrets a déclaré à la publication que la création du MACC garantit que des mesures de sécurité proactives sont prises et qu’une aide sera disponible en cas d’éclatement d’une situation volatile.

Contrairement au 6 janvier [when the Capitol came under siege], personne n’a plus besoin de demander la garde nationale », ont-ils déclaré.

«Personne n’a besoin d’envoyer un appel d’urgence pour l’équipe du FBI SWAT. Ils sont tous là, prépositionnés et prêts. Protection contre les radiations. Détecteurs de bombes. Amtrak balaie. Tout le personnel de sécurité – ils sont tous maintenant en place.

Jusqu’à 15000 membres de la Garde nationale seront également sur place pour protéger DC

Au moins 10 000 soldats de la Garde nationale seront en place d’ici samedi et 5 000 restants seront en attente en cas de soulèvement. Sur la photo: des milliers de soldats arrivant à Washington mardi

Les magasins ont fermé leurs fenêtres dans la crainte de nouvelles violences à Washington avant le jour de l’inauguration

Des membres de la Garde nationale ont été déployés à Washington.Ils sont photographiés arrivant tard mardi soir

Des membres de la Garde nationale sont vus armés et protégeant le Capitole américain à la suite du siège violent qui y a eu lieu la semaine dernière

Une carte de Washington, DC montrant les mesures de sécurité et les fermetures de routes qui sont en vigueur avant le jour de l’inauguration mercredi prochain

Des clôtures ont été érigées à l’extérieur du bâtiment du Capitole, de la Maison Blanche et de la Cour suprême, tandis que les fermetures de routes sont entrées en vigueur. La Cour suprême est fermée mardi

Un manifestant tient des pancartes près du bâtiment clôturé du Capitole au coucher du soleil mardi soir

Les mesures de sécurité renforcées interviennent alors que les autorités ont révélé trois complots distincts pour attaquer le Capitole avant l’inauguration, dont un décrit comme la « plus grande manifestation armée de l’histoire américaine ».

Le plus inquiétant concernerait des émeutiers armés encerclant le Capitole et empêchant les démocrates d’entrer – les tuant si nécessaire – afin que les républicains puissent prendre le commandement du gouvernement.

Une autre manifestation est prévue en l’honneur d’Ashli ​​Babbitt, la vétéran de l’USAF qui a été abattue à bout portant par un policier alors qu’elle tentait de grimper dans le hall du Président pendant le siège de la foule de Trump.

Une note interne du FBI a mis en garde contre un groupe qui appelait à la « prise d’assaut » des bâtiments gouvernementaux, locaux et fédéraux, ainsi que des palais de justice si Trump était démis de ses fonctions.

Cela a incité les 50 États à se mettre en alerte, augmentant la sécurité autour de leurs propres bâtiments du Capitole.

HARRISBURG, PA: Un membre de l’équipe d’intervention spéciale de la police du Capitole de Pennsylvanie se tient devant le Capitole de l’État de Pennsylvanie mardi après la publication de la note du FBI

HARRISBURG, PA: un officier lourdement armé est vu debout à l’extérieur du Capitole de Pennsylvanie

AUSTIN, TX: Texas State Troopers alerte pour les manifestants à l’extérieur du Texas State Capitol à Austin

Un bulletin du FBI publié mardi a déclaré: « Des manifestations armées sont prévues dans les 50 capitoles d’État du 16 janvier au 20 janvier au moins, et au Capitole américain du 17 janvier au 20 janvier.

« Le 8 janvier, le FBI a reçu des informations sur un groupe identifié appelant d’autres personnes à se joindre à eux pour « prendre d’assaut » les palais de justice et les bâtiments administratifs des gouvernements locaux et fédéraux au cas où POTUS serait démis de ses fonctions de président avant le jour de l’inauguration », poursuit le bulletin .

« Ce groupe identifié prévoit également de « prendre d’assaut » les bureaux du gouvernement, y compris dans le district de Columbia et dans tous les États, que les États aient certifié les votes électoraux pour Biden ou Trump, le 20 janvier. »

Les responsables de tout le pays prennent la menace très au sérieux, comme en témoigne le renforcement de la sécurité dans les bâtiments gouvernementaux à travers le pays mardi.

AUSTIN, TX: Des dizaines de soldats de l’État du Texas ont été vus avec un équipement tactique alors qu’ils montaient la garde devant le Capitole mardi

AUSTIN, TX: State Troopers protègent l’entrée nord du Texas State Capitol

AUSTIN, TX: La police anti-émeute du ministère de la Sécurité publique du Texas monte la garde au Capitole du Texas à Austin mardi. La forte présence policière a été motivée par des rumeurs selon lesquelles des Texans armés prévoyaient de reprendre le bâtiment

À Harrisburg, en Pennsylvanie, des membres de l’équipe d’intervention spéciale de la police du Capitole de Pennsylvanie ont été vus en train de patrouiller à l’extérieur du Capitole de l’État mardi.

Pendant ce temps, au Texas, des dizaines de soldats de l’État en tenue tactique ont formé une barrière de protection à l’extérieur de leur bâtiment du Capitole dans la ville d’Austin.

Des membres de la police anti-émeute du ministère de la Sécurité publique du Texas étaient également sur place et montaient la garde.

Dans l’État de Washington, il y avait également une sécurité supplémentaire.

Des membres de la Garde nationale de Washington ont été déployés à Olympie pour protéger le Capitole de l’État, alors que des tireurs d’élite se tenaient sur le toit.

Et à Madison, dans le Wisconsin, les fenêtres du Capitole historique de l’État ont été fermées au milieu des craintes de violence dans les jours à venir.

OLYMPIA, WA: des membres de la Garde nationale de Washington entourent le Capitole de l’État de Washington mardi

OLYMPIA, WA: des membres de la patrouille de l’État de Washington montent la garde alors que la sécurité est renforcée dans un contexte de tensions politiques croissantes

OLYMPIA, WA: un membre de la Garde nationale de l’État de Washington se tient derrière une clôture de sécurité érigée à l’extérieur du Capitole