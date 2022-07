Les services secrets disent que certains textes manquants du 6 janvier ne seront probablement pas récupérés

“Étant donné que l’ère moderne exige des services de police plus responsables et transparents, nous encourageons les services secrets à, le cas échéant, fournir un certain niveau de divulgation publique sur les incidents controversés et importants”, a-t-il déclaré. “Avec le temps, je suis convaincu que les services secrets trouveront un équilibre approprié entre la protection d’une mission sensible et la divulgation d’informations.”

Eileen Sullivan et Luc Broadwater reportage contribué.