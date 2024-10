Les services secrets américains ont du mal à conserver leur personnel – NYT — RT World News

Les services secrets américains ont commencé l’année 2024 avec la perte de près d’un cinquième de leurs agents vétérans, le reste étant surmené, sous-payé, insuffisamment formé et dépourvu des dernières technologies, a rapporté le New York Times.

La directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, a démissionné en juillet après qu’un assassin ait failli tuer l’ancien président et actuel candidat républicain Donald Trump lors d’un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie.

« Le service n’était pas prêt » a noté le Times jeudi.

L’attentat contre Trump « a révélé de profonds problèmes au sein des services secrets », du manque de technologie à « échecs de commandement » et communication. Par exemple, le tireur de Butler a repéré les lieux avec un drone, alors que les gardes-côtes n’en avaient pas et que leurs radios ne fonctionnaient pas correctement.

Le plus gros problème, cependant, a été « un exode des personnes les mieux formées » a rapporté le Times, citant les employés actuels et anciens de l’agence. Au moins 1 400 des 7 800 employés des services secrets ont quitté le pays au cours des exercices 2022 et 2023, soit la plus grande perte depuis deux décennies.

Bien que l’agence ait porté ses effectifs à 8 100 – le niveau le plus élevé jamais atteint – cet été, ce chiffre reste encore en deçà des effectifs dont elle prétendait avoir besoin. Des inquiétudes ont été exprimées quant à l’aptitude des nouvelles recrues et aux problèmes liés à la manière et au lieu de les former.















Le principal centre de formation est ainsi « délabré » qu’il y a souvent des inondations lors de fortes pluies, selon le Times. L’agence a eu recours à une maquette de la Maison Blanche construite à Atlanta par le cinéaste Tyler Perry, car le Congrès n’autoriserait pas de fonds pour construire la leur.

La principale raison citée par la plupart des anciens combattants pour leur départ était « une quantité écrasante d’heures supplémentaires », parfois sans salaire, en raison d’un plafond salarial fédéral. Dans une enquête menée par une association de police fédérale, 68 des 153 agents ayant répondu ont déclaré avoir « au maximum » sur leurs heures supplémentaires l’année dernière, manquant jusqu’à 30 000 $ de salaire.

« Vous montez votre cheval jusqu’à ce qu’il meure, puis vous le mangez », a déclaré au Times Jonathan Wackrow, qui a quitté les services secrets après 14 ans, à propos du point de vue de la direction sur leur personnel.

Un autre ancien agent, Louis Fitzig, a affirmé que « le népotisme, le favoritisme, [and] corruption » font partie de la culture de l’agence.

Pendant ce temps, un projet visant à compenser l’attrition en réembauchant des agents récemment retraités s’est retourné contre eux de façon spectaculaire, car les agents se sont précipités pour prendre une retraite anticipée, afin de pouvoir toucher à la fois une pension et un salaire, tout en ne servant pas dans le domaine où les corps étaient le plus nécessaires.