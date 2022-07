Les services secrets américains démentent les accusations d’émeute au Capitole – News 24

L’agence aurait supprimé des textes sensibles concernant les événements du 6 janvier à Washington, DC

Les services secrets américains ont nié avoir délibérément supprimé des messages texte du jour de l’émeute du Capitole du 6 janvier et de la veille, insistant jeudi sur le fait qu’ils travaillaient avec le bureau de l’inspecteur général du département de la sécurité intérieure dans son enquête en cours sur la journée. événements.

“Les services secrets ont pleinement coopéré avec l’OIG à tous égards – qu’il s’agisse d’entretiens, de documents, d’e-mails ou de SMS“, a déclaré le porte-parole de l’agence, Anthony Guglielmi, affirmant que les services secrets avaient commencé à réinitialiser leurs téléphones portables dans le cadre d’un”programme de remplacement d’appareil» bien avant que des textes concernant le 6 janvier ne soient demandés.

Alors que la décision des services secrets d’effacer les textes des 5 et 6 janvier 2021 faisait soi-disant partie d’un «migration système pré-planifiée de trois mois“, L’inspecteur général Joseph Cuffari a noté dans une lettre au comité de la Chambre sur la sécurité intérieure que les messages avaient été effacés après que l’OIG avait déjà demandé des copies.















Cependant, Guglielmi a souligné que le BIG n’avait pas demandé de copies des SMS avant le 26 février, bien après le “migration” avait commencé. Même ainsi, les services secrets ont affirmé qu’aucun des textes recherchés par l’OIG n’avait été “perdu dans la migration” et a reproché aux avocats du Département de la sécurité intérieure de ne pas avoir accordé “un accès approprié et opportun aux documents.”

Deux sources proches du dossier ont déclaré au Washington Post que les services secrets avaient en fait entamé une «remplacement planifié depuis longtemps des téléphones du personnel à l’échelle de l’agence pour améliorer la communication dans l’ensemble de l’agence» en janvier 2021, et a confirmé que le BIG n’avait pas demandé de documents liés au 6 janvier avant le mois suivant, date à laquelle jusqu’à un tiers du personnel de l’agence avait reçu de nouveaux téléphones.

Cependant, les services secrets ont insisté sur le fait qu’ils avaient fourni un “substantiel” nombre d’e-mails et de messages de chat liés au 6 janvier, y compris des SMS de la police du Capitole demandant de l’aide à cette date.

Bien que les services secrets soient tenus, en vertu de leurs propres politiques, de sauvegarder les communications lors de la mise à niveau vers de nouveaux appareils électroniques, les agents ne satisferaient souvent pas à ces exigences.

La disparition de documents critiques au milieu d’une enquête très médiatisée n’est pas non plus un phénomène nouveau pour l’agence. Selon le Post, les boîtes de matériel contenant des trous de mémoire des services secrets indiquant qu’ils avaient été avertis à l’avance que des groupes organisés prévoyaient de tuer John F. Kennedy à l’aide de fusils de grands immeubles. Lorsque les documents ont été demandés, l’agence a affirmé qu’ils avaient été détruits lors d’une élimination routinière d’anciennes archives.

L’OIG lui-même fait l’objet d’une enquête depuis janvier par le Conseil des inspecteurs généraux sur l’intégrité et l’efficacité pour des allégations d’inconduite, dont les détails n’ont pas été rendus publics.

Des milliers de partisans de Trump et de défenseurs de l’intégrité électorale sont descendus à Washington DC le 6 janvier 2021 pour protester contre ce qu’ils croyaient être une élection volée après que le démocrate Joe Biden a affirmé avoir reçu le plus grand nombre de votes de l’histoire des États-Unis. Le président Trump s’est adressé à la foule devant la Maison Blanche avant de se diriger vers le Capitole. Un groupe de manifestants a pu entrer dans le bâtiment alors que le Congrès était en session et le chaos qui en a résulté a fait quatre morts, dont le vétéran de l’Air Force Ashli ​​Babbitt, qui a été abattu par la police du Capitole.

Le comité spécial sur l’insurrection du 6 janvier a commencé à tenir des audiences en juillet dernier. Ses principaux législateurs ont tenté de dépeindre les événements de la journée comme «une attaque contre la démocratie américaine» orchestrée par le président de l’époque Trump et ses alliés. Les républicains favorables à Trump ont repoussé ce récit, affirmant que l’émeute n’était qu’une manifestation pacifique devenue incontrôlable, peut-être en raison de l’infiltration des ennemis du président.