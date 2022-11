Les services secrets accusent 21 personnes de blanchiment d’argent cryptographique

Le bureau du procureur américain pour le district oriental du Texas a annoncé mercredi avoir inculpé 21 personnes dans un réseau transnational de blanchiment d’argent cryptographique qui a lavé des millions de fonds arnaqués de milliers de victimes américaines.

Les accusations ont été dévoilées dans le cadre de “l’opération Crypto Runner”, qui a été établie par le procureur américain Brit Featherston du district oriental du Texas, les services secrets et le service d’inspection postale des États-Unis.

“Ces arrestations ne sont que le début. Nous nous engageons à traduire chacun des auteurs restants en justice”, a déclaré l’agent spécial des services secrets William Smarr.

Les responsables de l’application des lois ont déclaré qu’un flux annuel de plus de 300 millions de dollars de transactions blanchies avait été interrompu, ainsi que la saisie et la confiscation de millions en espèces et en crypto-monnaie.

Le programme ciblait en particulier les personnes âgées, a déclaré Featherston.

“Cette affaire prouve que nous pouvons retrouver ces personnes et les inculper”, a déclaré l’agent résident responsable des services secrets Bill Mack à Eamon Javers de CNBC.

Le procureur américain du district oriental du Texas a également partagé de plus amples détails sur certaines des personnes nommées dans les actes d’accusation ou qui avaient plaidé coupable.

John Khuu, 27 ans, a été inculpé devant un tribunal fédéral de complot de blanchiment d’argent. Khuu aurait blanchi plus de 5 millions de dollars de produits illicites provenant de produits pharmaceutiques contrefaits et de substances contrôlées à travers les États-Unis.

Randall Rule, 71 ans, et Gregory Nysewander, 64 ans, ont été inculpés par un tribunal fédéral pour avoir prétendument blanchi plus de 2,4 millions de dollars de produits de fraudes par fil et de fraude postale, en utilisant la crypto-monnaie.

Ce n’est pas la première action majeure que les forces de l’ordre fédérales ont prise dans l’espace crypto.

En août, le Trésor américain a sanctionné le mélangeur de devises Tornado Cash, qui, selon le gouvernement fédéral, avait été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de crypto-monnaie depuis sa création. Peu de temps après les sanctions, le développeur de Tornado Alexey Pertsev a été arrêté à Amsterdam pour son implication présumée dans “la dissimulation de flux financiers criminels et la facilitation du blanchiment d’argent”, selon les forces de l’ordre néerlandaises.

Eamon Javers de CNBC a contribué à ce rapport.