Les services publics sont un commerce de rattrapage sur la facture d’infrastructure de Biden: PDG

Les services publics pourraient être les bénéficiaires sous-estimés d’une refonte des infrastructures américaines, selon un PDG.

Alors que les législateurs de Washington s’efforcent de faire du cadre de dépenses d’infrastructure de 579 milliards de dollars de l’administration Biden une réalité, le secteur le moins performant de l’année pourrait connaître un rebond, a déclaré Jay Rhame, PDG de Reaves Asset Management, à « ETF Edge » de CNBC cette semaine.

Deux vents arrière majeurs pourraient propulser les services publics plus haut, a déclaré Rhame, dont le cogère le Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).

Le premier concerne les dépenses potentielles dans des domaines tels que la transmission électrique, la résilience du réseau et l’infrastructure de recharge des véhicules électriques, ce qui est « incrémental à la croissance », a déclaré Rhame dans l’interview mercredi.

Le second est l’accent mis par l’administration sur l’énergie propre, a déclaré le PDG. Biden a précédemment exprimé ses objectifs d’atteindre une production d’électricité sans carbone d’ici 2035 et zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

« C’est vraiment le gros avantage pour le secteur », a déclaré Rhame. « Il a été question d’étendre les crédits d’impôt pour l’éolien et le solaire, voire de créer un nouveau crédit d’impôt pour la production nucléaire pour les installations nucléaires existantes, puis un crédit d’impôt autonome pour le stockage des batteries. »

Ces crédits d’impôt pourraient continuer à réduire les coûts au point où la construction de nouvelles infrastructures énergétiques durables est moins chère que l’entretien des centrales à combustibles fossiles, a-t-il déclaré.

« Cela crée une dynamique intéressante pour les services publics de faire réellement la transition du réseau vers davantage d’énergies renouvelables et de le faire de manière rentable, et cela devrait être une belle opportunité de croissance pour le secteur », a déclaré Rhame.

« Ils ont vraiment sous-performé récemment, et je pense qu’une grande partie de cela s’est concentrée sur les taux d’intérêt [and] des attentes d’inflation plus élevées, mais une fois que vous avez dépassé cela et que vous envisagez le long terme, il semble y avoir une belle opportunité commerciale de rattrapage là-bas », a-t-il déclaré.

Bien que les dépenses d’infrastructure fédérales ne soient généralement pas transférées directement aux sociétés cotées en bourse, il existe toujours des moyens de jouer l’espace, a déclaré Dave Nadig, directeur des investissements et directeur de la recherche chez ETF Trends et ETF Database, dans la même interview « ETF Edge ». .

Il a identifié deux ETF : le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) et l’un de ses homologues à vocation internationale, le FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA).

« En fait, je préfère en quelque sorte le jeu international ici. Je pense que beaucoup de grandes entreprises que nous pourrions associer au développement de ce type de construction d’infrastructures complètes dans le monde sont vraiment dans ce fonds international », a déclaré Nadig. « Donc, je pense que NFRA est le jeu à long terme le plus intéressant. Si vous cherchez à capter cette pop des gros titres, PAVE est probablement la voie à suivre. »

Pourtant, les catalyseurs de ces fonds « reposent en grande partie sur le sentiment plus que sur les revenus directs de A à B », a-t-il averti.

PAVE est en hausse de près de 22% jusqu’à présent cette année. La NFRA a gagné un peu plus de 8,5%.

En ce qui concerne les services publics, Nadig a déclaré que le groupe « est généralement très assiégé et a des opportunités intéressantes, mais vous devez vraiment choisir là-bas ».

