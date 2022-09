Les services publics se préparent à d’énormes coupes alors que Liz Truss abandonne l’examen des dépenses

Les services publics en difficulté font face à des milliards de plus de réductions de dépenses parce que Liz Truss est sur le point d’écraser les espoirs que les budgets seront complétés pour faire face à la flambée de l’inflation.

Pendant la campagne électorale, la future première ministre a suggéré qu’elle procéderait à un examen d’urgence des dépenses – les allocations ayant été faites alors que les prix devaient augmenter d’un pic de seulement 4 %.

Avec une inflation désormais d’environ 10%, l’Institute for Fiscal Studies (IFS) a averti qu’un supplément de 18 milliards de livres sterling sera nécessaire au cours de chacune des deux prochaines années pour restaurer “la générosité en termes réels qui était prévue”.

Mais on pense maintenant que Mme Truss a abandonné les plans de révision – alors même que la chancelière promet de nouvelles réductions d’impôts – dans un mouvement également susceptible de freiner les augmentations de salaire dans le secteur public.

La décision intervient malgré une inquiétude croissante concernant l’arriéré record de patients du NHS, les réductions existantes des dépenses scolaires, la crise des soins sociaux et les retards massifs dans le système judiciaire.

Paul Johnson, responsable de l’IFS, a déclaré Les temps: « C’est assez extraordinaire. Il y a un vrai problème pour les écoles et les hôpitaux qui font même les augmentations de salaire qu’ils font. Ça va être une vraie pression. »

Torsten Bell, du groupe de réflexion de la Resolution Foundation, a déclaré: «La réalité de l’inflation à deux chiffres va serrer fortement les budgets des écoles et des hôpitaux, ainsi que des ménages.

“Des factures d’énergie plus élevées que prévu et des augmentations de salaire absorbées dans les budgets existants signifieront des choix difficiles pour ceux qui fournissent ces services.”

George Osborne, l’architecte du programme d’austérité en tant que chancelier conservateur au cours de la dernière décennie, a critiqué la “schizophrénie”, racontant Canal 4: “Vous ne pouvez pas avoir des impôts dans les petits États et des dépenses dans les grands États.”

Vendredi, Kwasi Kwarteng a annoncé un ensemble extraordinaire de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts dans un pari pour la croissance, supprimant le taux d’imposition sur le revenu de 45p sur les hauts revenus et le plafond des bonus des banquiers.

Dimanche, il a déclaré qu’il y avait “plus à venir” dans un budget complet susceptible d’être l’année prochaine, avec des augmentations des allocations annuelles sur les pots de retraite et des seuils d’impôt sur le revenu plus élevés à l’étude.

L’inflation est maintenant de 9,9 % et devrait grimper à 11 % à l’automne, restant à un niveau similaire pendant une bonne partie de l’année prochaine.

M. Bell a ajouté: “À plus long terme, il existe des compromis clairs entre les réductions d’impôts de 45 milliards de livres sterling annoncées la semaine dernière et la quantité et la qualité des services publics.”

Un porte-parole du Trésor a déclaré: “Tout en stimulant la croissance économique et en luttant contre une inflation élevée, nous continuerons d’adopter une approche responsable et disciplinée en matière de dépenses.

“Il est plus important que jamais que les départements travaillent efficacement pour gérer les budgets existants, en se concentrant sur la croissance et la prestation de services publics de haute qualité.”