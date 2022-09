PORTLAND, Oregon (AP) – Les services publics de l’Oregon ont commencé à couper l’électricité à des milliers de clients vendredi alors que des vents secs d’est balayaient la région dans le but de réduire le risque d’incendies de forêt dans des conditions extrêmement sèches et chaudes.

Les coupures de courant dues à des incendies extrêmes, courantes en Californie, sont relativement nouvelles dans le nord-ouest du Pacifique. Les plans, qui faisaient partie des règles permanentes approuvées en mai pour gérer le danger d’incendie de forêt dans les zones à haut risque, marquent la nouvelle réalité dans une région mieux connue pour ses forêts pluviales et tempérées.

Portland General Electric a interrompu l’électricité dans la gorge du fleuve Columbia et dans le couloir du mont Hood à l’est de Portland, en Oregon, et une deuxième compagnie d’électricité était sur le point de lancer sa propre coupure vendredi pour 12 500 clients si les conditions se développaient comme prévu. Plus de 40 000 clients, y compris dans le quartier chic de West Hills à Portland, perdront probablement de l’électricité d’ici la fin de vendredi lors des coupures prévues, car des vents allant jusqu’à 60 mph ont frappé certaines régions et des températures oscillant entre les années 80 et les années 90.

Les écoles des zones où des coupures de courant étaient prévues ont annulé les cours et les autorités ont exhorté les habitants à recharger leurs téléphones portables et à être prêts à évacuer à tout moment.

Le changement climatique entraîne des conditions plus sèches dans le nord-ouest du Pacifique et cela nécessite des stratégies qui ont été courantes dans la Californie sujette aux incendies au cours de la dernière décennie ou plus, a déclaré Erica Fleishman, directrice de l’Oregon Climate Change Research Institute à l’Oregon State University.

La configuration des vents n’a pas changé, mais ces vents coïncident désormais plus fréquemment avec une végétation plus sèche et des températures plus chaudes – un mélange toxique pour l’allumage du feu, une propagation rapide et un comportement extrême du feu, a-t-elle déclaré.

“Je ne sais pas si c’est la solution, mais c’est un effort provisoire pour gérer le risque d’incendie de forêt”, a déclaré Fleishman. “Les gens vont, ‘Oh mon Dieu!’ Les zones que nous pensions être sûres, ils se rendent compte qu’elles ne sont plus à l’abri des incendies. La probabilité d’incendie est en train de changer.

Les coupures de courant proactives n’étaient que les deuxièmes jamais réalisées par Portland General Electric. Le service public a coupé l’électricité à 5 000 clients en 2020 près du mont Hood lors des tempêtes de feu qui ont ravagé l’État. Des vents extrêmes pendant le week-end de la fête du Travail ont provoqué des incendies de forêt qui ont brûlé plus d’un million d’acres (405 000 hectares), détruit 4 000 maisons et tué au moins 11 personnes – et les services publics ont été blâmés pour certains de ces départs de feu.

Pacific Power, un autre service public majeur de l’Oregon, a déclaré que s’il coupait l’électricité aux clients dans six comtés plus tard vendredi, comme prévu, ce serait la première fois que l’entreprise le ferait depuis la mise en place d’un plan d’atténuation des incendies de forêt dans l’Oregon en 2018.

Le service public a été poursuivi l’année dernière par des habitants de deux villes qui ont brûlé en cendres lors des incendies de forêt de 2020 qui ont reproché à l’entreprise de ne pas avoir coupé l’électricité avant la tempête de vent dévastatrice.

Pacific Power a depuis embauché une équipe de météorologues pour faire des prévisions météorologiques sur les incendies et dépense plus de 500 millions de dollars pour «renforcer» son réseau électrique dans les zones à haut risque en remplaçant les poteaux en bois par des poteaux carbonisés et en enveloppant les lignes électriques et les boîtes conductrices pour réduire le chances d’une étincelle, a déclaré Drew Hanson, un porte-parole de Pacific Power.

“Vous pouvez regarder l’Ouest en général et le changement climatique a eu un impact sur des régions du sud de la Californie, puis du nord de la Californie et maintenant dans cette région également, nous constatons les mêmes conditions”, a-t-il déclaré.

« C’est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Nous nous rendons compte de l’évolution du paysage. Nous avons changé et évolué avec lui.

Un certain nombre d’incendies brûlent dans l’Oregon. Le plus important est le feu de Double Creek qui brûle dans le nord-est de l’Oregon, près de la frontière de l’Idaho. L’incendie a augmenté de près de 47 miles carrés (122 kilomètres carrés) mercredi en raison de rafales de vent jusqu’à 80 km/h (50 mph) et, jeudi, avait brûlé un total de près de 158 miles carrés (409 kilomètres carrés). Il menace environ 100 maisons près de la communauté d’Imnaha.

Dans le centre de l’Oregon, l’incendie de Cedar Creek à l’est d’Oakridge a brûlé près de 47 milles carrés (122 kilomètres carrés). Cet incendie a provoqué de nouvelles évacuations obligatoires jeudi pour plusieurs zones de loisirs et terrains de camping dans les comtés de Linn, Deschutes et Klamath et pour que les résidents des grandes régions d’Oakridge et de Westfir soient prêts à évacuer.

L’incendie de Van Meter, qui a commencé mercredi, brûle sur le mont Stukel à environ 21 kilomètres au sud-est de Klamath Falls. Une maison et quatre structures ont été détruites et environ 260 structures sont menacées par cet incendie, a déclaré Medema jeudi.

