De la fumée s’échappe d’une centrale électrique au charbon le 1er février 2019 à Romeoville, dans l’Illinois. (Scott Olson/Getty Images)

Une entreprise de services publics de l’Indiana a obtenu les meilleures notes et une autre paire n’a obtenu aucun point dans une évaluation nationale des énergies propres. Les six services publics Hoosier présentés avaient une moyenne de 44 %, soit une note « C ».

Le Sierra Club, un groupe de défense de l’environnement basé en Californie, examine chaque année 50 sociétés mères détenant la moitié de la production de combustibles fossiles du pays.

« Le rapport « The Dirty Truth » est un instantané dans le temps. Il s’agit d’examiner ce qui est prévu actuellement au cours des 10 prochaines années par ces sociétés de services publics », a déclaré Robyn Skuya-Boss, directrice du chapitre Hoosier du Sierra Club. Ils espèrent que le rapport favorisera le changement parmi les services publics – et en particulier pour Duke Energy Indiana, qui a un faible score.

« Nous voulons voir Duke faire mieux, et nous voulons vraiment voir Duke nous montrer, ainsi qu’à nos clients qui veulent une énergie propre, abordable et fiable, qu’ils prennent ces préoccupations au sérieux et… vont de l’avant avec ces plans au cours des cinq prochaines années », Skuya -Le patron a dit.

Robyn Skuya-Boss. (Avec l’aimable autorisation du chapitre Hoosier du Sierra Club)

Les paramètres de l’étude sont basés sur les objectifs fixés par le président Joe Biden. Il souhaite que le pays obtienne 80 % de son énergie à partir de sources sans émissions d’ici 2030 et 100% d’ici 2035.

L’organisation a évalué les plans de transition vers les énergies renouvelables des services publics sur la base de leurs engagements à abandonner la production au charbon d’ici 2030, à ne construire aucune nouvelle centrale au gaz naturel d’ici 2035 et à ajouter suffisamment d’énergie renouvelable pour remplacer leur production d’énergie fossile d’ici 2035.

Les 75 filiales opérationnelles se sont engagées à ne retirer que 30 % de leur production de charbon et prévoient de produire 93 gigawatts de gaz naturel, selon le rapport. Ils sont prêts à construire suffisamment de sources renouvelables pour remplacer 52 % de leur production à base de combustibles fossiles.

Deux services publics de l’Indiana n’avaient aucun objectif climatique et n’ont obtenu aucun point.

Le Sierra Club a attribué à Duke Energy Indiana son pire score depuis le lancement du rapport en 2021. Le service public dessert une grande partie de l’État.

Duke a gagné 13 % en 2021, 27 % en 2022 et 26 % en 2023 – mais rien cette année.

L’entreprise prévoit de convertir deux unités de sa centrale Gibson alimentée au charbon pour qu’elles fonctionnent également au gaz naturel ; cela retarderait la mise hors service de l’usine de trois ans, jusqu’en 2038, WFYI signalé. Duke attendrait en outre pour déployer la plupart de ses énergies renouvelables jusque dans les années 2030, conformément à son plan sur 20 ans.

La porte-parole de Duke Energy Indiana, Angeline Protogere, a déclaré que les règles de l’Agence américaine de protection de l’environnement permettront aux services publics de co-alimenter des unités avec du charbon et du gaz naturel jusqu’en 2038.

« Nous continuons de réduire les émissions, mais nous gérons également les coûts pour les clients », a-t-elle écrit par courrier électronique. « Notre plan à l’échelle de l’État est un équilibre de choix allant de la co-alimentation des ressources existantes au remplacement de certaines unités vieillissantes par une énergie plus efficace, en passant par l’ajout d’énergie renouvelable à notre système. »

Skuya-Boss a critiqué l’entreprise pour avoir continué à investir dans le charbon, affirmant que Gibson avait perdu près de 56 millions de dollars l’année dernière. Ce numéro est selon le Sierra Club, qui cite des données publiques.

« Je ne connais pas beaucoup d’entreprises qui, lorsqu’elles fonctionnent à perte, peuvent revenir et dire : ‘Hé, nous voulons une augmentation de plus de 400 millions de dollars par rapport aux tarifs actuels pour investir plus d’argent dans ces usines,’ » dit Skuya-Boss. « C’est un mauvais choix que, vous savez, les clients ne peuvent vraiment pas se permettre. »

Le Sierra Club a utilisé l’échelle ci-dessus pour attribuer des notes alphabétiques.

La porte-parole Protogere a toutefois déclaré qu’elle « ne connaissait pas » la source du Sierra Club, ajoutant que Gibson était une « source d’énergie essentielle » pour l’Indiana.

Elle a défendu Duke comme ayant les tarifs résidentiels moyens les plus bas de l’État et a déclaré que la société avait maintenu ses dépenses d’exploitation stables depuis 2020 pour faciliter les investissements à long terme.

« Notre demande de tarifs se concentre sur les 1,6 milliards de dollars d’améliorations que nous avons apportées à un réseau électrique modernisé pour réduire les pannes de courant, des centaines de kilomètres de nouvelles lignes électriques, des responsabilités environnementales, des investissements dans la fiabilité de nos centrales électriques et une sécurité accrue du réseau électrique. « , a déclaré Protogere.

La demande du service public augmenterait ses revenus annuels d’environ 16 %, soit 492 millions de dollars. L’Indiana Office of Utility Consumer Counselor, une agence d’État, estime qu’une augmentation de 6 % seulement, soit 185 millions de dollars, est « justifiée », selon son rapport. site web.

Protogere a écrit que Duke prend en compte la demande croissante d’électricité, les coûts pour les clients et l’évolution des exigences environnementales lorsqu’il prend des décisions concernant son parc de production – et doit équilibrer le besoin d’électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec une énergie renouvelable « dépendante des conditions météorologiques ».

« Notre obligation ultime est de fournir une énergie fiable et abordable tout en diversifiant nos ressources de production », a-t-elle ajouté. «Nous effectuons une transition ordonnée pour diversifier nos ressources.»

La coopérative électrique rurale Hoosier Energy, qui dessert certaines parties de l’Illinois et de l’Indiana, a également obtenu un « F » avec zéro point. Il a obtenu 49% en 2021, 12% en 2022 et 5% en 2023.

Besoin de nous contacter ?

Vous avez une astuce d’actualité ?

CONTACTEZ-NOUS

Skuya-Boss a déclaré avoir été critiqué pour avoir acheté de l’électricité à la centrale électrique de Merom, une centrale au charbon. Hoosier Energy était propriétaire de l’installation jusqu’en 2022, date à laquelle la coopérative vendu à Hallador Energy Company.

Autres utilitaires

AES Indiana, qui dessert la région d’Indianapolis, a obtenu un « B » à 56 %. Son score, en revanche, est globalement en hausse depuis 2021.

CenterPoint Energy, qui couvre le sud de l’Indiana, a également obtenu un « B » avec 59 %. Il en a été de même pour Indiana Michigan Power, qui dessert le nord-est de l’État, avec 66 %.

NiSource, société mère de la Northern Indiana Public Service Company, a été la seule à obtenir un « A », à 82 %. NIPSCO prévoit d’arrêter la production de charbon d’ici 2028 et d’investir dans l’énergie éolienne et solaire, ce qui, selon Skuya-Boss, se reflète dans la qualité du service public.

Dans le rapport, le Sierra Club suggère que les services publics modifient leurs processus de planification en utilisant des scénarios qui répondent aux objectifs climatiques de Biden en matière de modélisation, en tirant davantage parti des incitations fédérales et bien plus encore.

Les législateurs de l’Indiana ont cependant cherché à retarder ou à arrêter la fermeture des centrales à charbon ces dernières années, qualifiant l’énergie produite de fiable et abordable.

Abonnez-vous : recevez les titres du matin dans votre boîte de réception