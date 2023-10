KHAN YOUNIS, Bande de Gaza (AP) — Deux jours après la disparition brutale des services cellulaires et Internet dans la majeure partie de Gaza, au milieu d’une bombardements israéliens intensesl’enclave surpeuplée revenait en ligne dimanche alors que les systèmes de communication étaient progressivement rétablis.

C’est une évolution bienvenue pour Gaza après une panne de communication qui a commencé vendredi soir alors qu’Israël élargissait ses opérations terrestres et lançait d’intenses frappes aériennes qui ont illuminé le ciel nocturne de furieux éclairs orange. Quelques rares Palestiniens possédant une carte SIM internationale ou un téléphone satellite ont pris sur eux de diffuser la nouvelle.

Cependant, dimanche matin, les communications téléphoniques et Internet avaient été rétablies pour de nombreuses personnes à Gaza, selon les fournisseurs de télécommunications de la région, un groupe de défense de l’accès à Internet. NetBlocks.org et confirmation sur le terrain.

Après des semaines de siège israélien total, les Palestiniens de Gaza ont senti l’étau se resserrer. Les réseaux sociaux ont été une bouée de sauvetage pour les Palestiniens désespérés d’obtenir des nouvelles et de partager leur terrible sort avec le monde. Maintenant, même cela avait disparu. Beaucoup étaient rongés par le désespoir et la peur lorsque l’armée israélienne a annoncé un nouvelle étape dans sa guerre, lancée en réponse à une attaque transfrontalière sanglante du Hamas le 7 octobre, et les troupes sont entrées dans Gaza.

Épuisée et craignant que son lien avec le monde soit si ténu qu’il puisse se rompre à tout moment, la journaliste palestinienne Hind al-Khoudary, âgée de 28 ans, a déclaré que les frappes aériennes massives qui ont secoué le sol dépassaient tout ce qu’elle avait connu au cours des trois dernières semaines ou de n’importe laquelle des autres. le quatre guerres précédentes entre Israël et le Hamas.

«C’était fou», dit-elle.

Samedi, les habitants ont traversé des quartiers délabrés sous de violents bombardements pour voir leurs proches. Les médecins ont chassé le tonnerre de l’artillerie et des bombes parce qu’ils ne pouvaient pas recevoir d’appels de détresse. Les survivants ont extrait les morts des décombres à mains nues et les ont chargés dans des voitures et des charrettes tirées par des ânes.

« C’est une catastrophe », a déclaré Anas al-Sharif, journaliste indépendant. « Des familles entières restent sous les décombres. »

Joint par WhatsApp, le photojournaliste indépendant Ashraf Abu Amra, du nord de Gaza, a déclaré que la panique et la confusion l’entouraient.

« Il est à peine possible d’envoyer ce message », a-t-il déclaré. « Tout ce que je veux dire, c’est que la communauté internationale doit intervenir et sauver immédiatement la population de Gaza de la mort. »

Des Palestiniens inspectent les dégâts des bâtiments détruits causés par les frappes aériennes israéliennes en cours sur la ville de Gaza, le samedi 28 octobre 2023. (AP Photo/Abed Khaled)

Les journalistes locaux publiant quotidiennement sur les réseaux sociaux ont parcouru le territoire de 360 ​​kilomètres carrés (140 milles carrés) pour trouver même une connexion inégale. Certains se sont rapprochés de la frontière sud avec l’Égypte, dans l’espoir de capter le réseau de ce pays. D’autres avaient des cartes SIM étrangères et des routeurs spéciaux connectés au réseau israélien.

Mohammed Abdel Rahman, un journaliste du nord de Gaza, a suivi toute la nuit les frappes aériennes israéliennes, remarquant que les raids étaient concentrés le long de la frontière nord de la bande avec Israël.

« Un nouveau bombardement a lieu en ce moment même où nous parlons », a-t-il déclaré, tandis que le rugissement des explosions résonnait en arrière-plan. “Il y a une explosion, des coups de feu et des affrontements se font entendre près de la frontière.”

“Nous ne savons pas s’il y a (des morts) ou des blessés à cause du manque de communication”, a ajouté Abdel Rahman.

Lorsque le rythme des bombardements a ralenti samedi matin, les habitants se sont précipités vers les maisons de leurs proches avec lesquels ils avaient perdu contact pendant la nuit.

« En ce moment, les gens marchent et utilisent leur voiture parce qu’il n’y a pas Internet », a déclaré al-Khoudary. “Tout le monde nous surveille, nous voit, et maintenant nous allons surveiller les autres.”

Elle s’est rendue directement à l’hôpital Shifa, le plus grand de Gaza, où les médecins, épuisés d’avoir opéré patient après patient, avec de moins en moins de carburant et de fournitures médicales, ont continué, malgré la foule de quelque 50 000 personnes réfugiées dans l’enceinte.

Les blessés ont afflué du camp de réfugiés de Shati, dans la ville de Gaza, a expliqué al-Khoudary, où les bombes israéliennes ont provoqué des destructions la nuit précédente.

Les autorités sanitaires de Gaza et les agences des Nations Unies ont averti que la panne d’électricité avait exacerbé la crise humanitaire à Gaza.

Un enfant palestinien blessé est transporté au complexe médical Nasser, à la suite des frappes aériennes israéliennes sur la ville de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le vendredi 27 octobre 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que les coupures de communication avaient paralysé un système de santé débordé. Alors que le porte-parole du ministère, Ashraf al-Qidra, s’adressait aux journalistes lors d’une conférence de presse retransmise en direct par le réseau satellite Al Jazeera depuis l’hôpital, un homme âgé à lunettes s’est positionné juste derrière le podium.

Pendant qu’al-Qidra parlait, l’homme a fait signe à la caméra et a pointé ses mains vers le ciel – espérant apparemment rassurer quelqu’un au loin en lui disant qu’il était en vie.

Les organisations humanitaires internationales, dont les opérations limitées à l’intérieur de l’enclave sont au bord de l’effondrement, ont déclaré qu’elles n’avaient pas pu joindre leur personnel près de 24 heures après la panne.

Le chef de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a écrit une lettre publique à son personnel à Gaza exprimant « une immense inquiétude » pour leur sécurité.

« J’espère constamment que cet enfer sur terre prendra bientôt fin et que vous et vos familles serez en sécurité », a-t-il écrit. “Vous êtes le visage de l’humanité pendant l’une de ses heures les plus sombres.”

Médecins sans frontières a déclaré que le groupe n’avait plus communiqué avec son équipe à Gaza depuis vendredi 20 heures.

“Nous ne sommes pas en mesure d’envoyer notre équipe dans différents établissements car nous n’avons aucun moyen de nous coordonner avec eux”, a déclaré Guillemette Thomas, coordinatrice médicale régionale, depuis Paris. “C’est vraiment une situation critique.”

Kullab a rapporté de Bagdad et Magdy du Caire. La rédactrice d’Associated Press, Isabel DeBre, à Jérusalem, a contribué à ce rapport.