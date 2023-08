Les services hospitaliers au Royaume-Uni sont paralysés alors que des milliers de médecins seniors font à nouveau grève

LONDRES (AP) — Les soins hospitaliers dans toute l’Angleterre devraient être paralysés jeudi alors que les médecins seniors lancent une nouvelle grève de 48 heures dans le cadre d’un conflit salarial en cours entre les médecins et le gouvernement britannique.

Des milliers de médecins hospitaliers affirment qu’ils ne fourniront que des soins d’urgence, et le Service national de santé a averti les patients qu’ils devraient s’attendre à des perturbations majeures pendant les deux jours de grève.

L’action de jeudi est la dernière d’une série de grèves organisées par des médecins, des infirmières et d’autres membres du personnel clinique au cours des derniers mois et s’inscrit dans le cadre d’une vague de grèves perturbatrices menée par les travailleurs du secteur public pour exiger de meilleurs salaires dans le contexte de la crise du coût de la vie au Royaume-Uni.

Julian Hartley, directeur général de NHS Providers, a déclaré que les derniers débrayages constituent un « énorme casse-tête » pour le service de santé publique, car ils sont programmés juste avant le week-end férié de trois jours de fin août, lorsque la demande dans les services d’urgence des hôpitaux est généralement plus élevée. Cela signifie que de nombreux services seront hors service pendant cinq jours.

Le gouvernement conservateur a insisté sur la fin des négociations sur les salaires après avoir annoncé que les médecins seniors bénéficieraient d’une augmentation de salaire de 6 %. Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a déclaré que le salaire annuel moyen des médecins seniors s’élève à 134 000 livres, en plus d’une généreuse pension.

La British Medical Association, le syndicat des médecins, a qualifié cette augmentation d’« insultante » et a déclaré que les médecins avaient connu une érosion de leurs salaires de 35 % en termes réels au cours des 14 dernières années. De nombreux médecins affirment également qu’ils sont obligés d’agir pour faire prendre conscience de leurs mauvaises conditions de travail.

« Nous préférerions de loin être à l’intérieur de l’hôpital pour voir nos patients. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder passivement alors que nous sommes constamment dévalorisés, affaiblis et obligés de voir nos collègues partir – au grand détriment du NHS et des patients », a déclaré le Dr Vishal Sharma, un dirigeant syndical.

La British Medical Association a déclaré que ses membres prévoyaient de faire grève à nouveau les 19 et 20 septembre et du 2 au 4 octobre.

Pendant ce temps, des dizaines de milliers de jeunes médecins – ou de médecins en début de carrière – poursuivent leur conflit salarial avec le gouvernement. Plus tôt cette année, le gouvernement a réglé différents conflits avec les syndicats d’infirmières et d’autres agents de santé, notamment les chauffeurs d’ambulance et les ambulanciers paramédicaux.

Sylvia Hui, Associated Press