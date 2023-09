Les services d’urgence doivent maintenant commencer à identifier les restes de l’incendie sud-africain qui a fait au moins 74 morts

Les équipes des services d’urgence ont quitté les lieux de l’un des incendies les plus meurtriers d’Afrique du Sud dans un immeuble abandonné de Johannesburg et les pathologistes ont été confrontés vendredi à la tâche effroyable d’identifier des dizaines de corps calcinés et certaines parties de corps qui ont été transportés dans de gros camions vers les morgues de la ville.

Cela permettra de déterminer si le bilan de 74 morts s’alourdit suite à l’incendie de jeudi avant l’aube dans un immeuble du centre-ville habité par des Sud-Africains sans abri, des migrants étrangers pauvres et d’autres personnes marginalisées dans une ville souvent considérée comme la plus riche d’Afrique, mais qui a de profondes difficultés sociales. problèmes.

Le personnel des services d’urgence, accompagné de chiens renifleurs, a effectué trois fouilles dans les cinq étages du bâtiment et pense que tous les corps et parties de corps ont été retirés des lieux, a déclaré la porte-parole des services d’urgence de Johannesburg, Nana Radebe.

Radebe a déclaré que le bâtiment avait été remis à la police et aux enquêteurs légistes, qui mèneront leurs propres recherches et travaillaient déjà sur les lieux vendredi.

Les restes de certaines des victimes ont été transportés vers une morgue du township de Soweto, dans la banlieue sud-ouest du centre économique de l’Afrique du Sud, où les gens ont commencé à se rassembler alors que les autorités appelaient les membres des familles à aider à identifier les morts.

L’INCENDIE D’UN IMMEUBLE DE JOHANNESBOURG FAIT AU MOINS 73 MORTS ET 52 BLESSÉS

Motalatale Modiba, porte-parole du département de santé de la province de Gauteng, a déclaré que 62 des corps avaient été si gravement brûlés qu’ils ne pouvaient pas être identifiés et que le département de pathologie de la ville avait dû recourir à une analyse ADN minutieuse pour identifier officiellement la majorité des morts.

Modiba a déclaré que dans ces cas-là, « même si la famille devait venir, il n’y aurait aucun moyen pour elle d’identifier ce corps ».

Thembalethu Mpahlaza, PDG des services de médecine légale de Gauteng, a déclaré jeudi soir lors d’une conférence de presse que de nombreuses parties de corps non identifiées avaient également été trouvées dans les restes du bâtiment et que ses enquêteurs devaient déjà établir si elles faisaient déjà partie des restes des victimes. comptés ou faisaient partie d’autres corps.

Radebe a déclaré que le bilan officiel des morts n’avait pas augmenté, passant de 74 vendredi matin. Au moins 12 des morts étaient des enfants et plus de 50 personnes ont été blessées, dont six dans un état grave à l’hôpital.

La plupart des morts dans l’incendie seraient des ressortissants étrangers et se trouveraient peut-être illégalement en Afrique du Sud, ce qui rend plus difficile leur identification, ont déclaré les responsables de la ville. Selon les médias locaux, citant des habitants du bâtiment, au moins 20 des morts étaient originaires du Malawi, un pays d’Afrique australe. Au moins cinq des morts étaient des ressortissants tanzaniens, a indiqué le Haut-commissariat tanzanien en Afrique du Sud.

LE PEAGE DES MORTS DUS À UNE FUITE DE GAZ EN AFRIQUE DU SUD, IMPUTÉE PAR LE TRAITEMENT ILLÉGAL DE L’OR, S’EST ÉLEVÉ À 17

L’incendie a ravagé un bâtiment appartenant à la ville qui avait été abandonné par les autorités et était devenu le foyer de personnes pauvres cherchant désespérément une forme de logement dans le quartier central des affaires délabré de Johannesburg. Le bâtiment abriterait environ 200 familles, a déclaré le maire de Johannesburg, Kabelo Gwamanda.

Le phénomène est courant à Johannesburg et les bâtiments sont connus sous le nom de « bâtiments détournés ».

De nombreux témoins ont déclaré immédiatement après l’incendie qu’ils avaient été séparés des membres de leur famille dans le chaos de la fuite de l’enfer. Certains ont déclaré qu’il y avait des enfants qui se promenaient seuls à l’extérieur du bâtiment, sans savoir si leurs parents ou leurs frères et sœurs avaient survécu.

Des ONG sont intervenues pour aider les survivants en leur fournissant un hébergement temporaire, tandis que les chefs religieux se sont rassemblés pour des services de prière dans le bâtiment.

En Afrique du Sud, l’attention s’est également tournée vers la question de savoir qui serait tenu responsable de la tragédie, alors que le personnel des services d’urgence et les témoins ont brossé le tableau d’un bâtiment rempli de cabanes et d’autres structures temporaires, et où plusieurs familles étaient entassées dans des pièces. Certaines personnes vivaient dans le parking du sous-sol.

Les responsables du gouvernement local ont déclaré que des personnes étaient coincées à l’intérieur du bâtiment parce que les portes de sécurité étaient verrouillées et qu’il n’y avait pas de sorties de secours appropriées. Beaucoup auraient été brûlés vifs et des corps ont été retrouvés les uns sur les autres près d’une porte verrouillée alors que les gens luttaient frénétiquement pour s’échapper. D’autres ont sauté par les fenêtres et sont morts en tombant, ont indiqué des témoins et des responsables.

Dans le bâtiment, des draps et des couvertures tordus pendaient toujours comme des cordes aux fenêtres, montrant comment certains avaient tenté de les utiliser pour sortir.

La police a ouvert une procédure pénale, même s’il n’est pas clair qui pourrait être poursuivi pour ces décès, car aucune autorité officielle n’était chargée de gérer le bâtiment. Le Parlement sud-africain a demandé une enquête plus large.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui s’est rendu sur place jeudi, a déclaré que la tragédie était en partie causée par des « éléments criminels » qui s’étaient emparés du bâtiment et faisaient payer les gens pour y vivre.

« La leçon pour nous est que nous devons résoudre ce problème », a déclaré Ramaphosa.

L’appel de Ramaphosa a été réitéré par de nombreuses personnalités du gouvernement national et local, qui ont déclaré qu’il était temps de résoudre la crise du logement à Johannesburg.

Mais les bâtiments détournés constituent un problème dans le centre-ville depuis des années, voire des décennies. Les hauts responsables de la ville ont admis qu’ils étaient au courant des problèmes dans le bâtiment depuis au moins 2019.

L’attention soudaine portée à cette question, seulement après la mort d’un si grand nombre de personnes, a provoqué la colère de certains.

« Nous avons vu le président qualifier cet incident de tragique », a déclaré Herman Mashaba, ancien maire de Johannesburg et aujourd’hui chef d’un parti politique d’opposition. « Que voulez-vous dire par tragique ? Vous en êtes conscient. Nous avons assisté au déclin de cette ville pendant 25 ans. Ce n’est pas quelque chose qui s’est produit du jour au lendemain. »