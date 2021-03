Les services d’épicerie Flipkart étendus à plus de 50 nouvelles villes, dont Calcutta et Pune

Flipkart, l’une des plus grandes plates-formes de commerce électronique de l’Inde, a annoncé que ses services de livraison d’épicerie sont désormais disponibles dans plus de 50 nouvelles villes à travers l’Inde. Les services sont désormais disponibles pour sept nouvelles villes métropolitaines, dont Calcutta, Pune et Ahmedabad, ainsi que plus de 40 villes voisines qui appartiennent aux catégories de niveau 2 et au-delà. Après avoir lancé le marché de l’épicerie Flipkart l’année dernière, soutenu par une demande en raison des verrouillages nationaux menés par Covid-19, Flipkart espère rivaliser avec son compatriote géant du commerce électronique Amazon, qui a déjà une base solide dans l’espace de vente au détail de livraison d’épicerie en ligne en Inde.

Flipkart parie clairement de manière significative sur la demande de services de livraison d’épicerie en ligne et a déclaré dans un communiqué de presse qu’il espérait atteindre plus de 70 villes en Inde au cours des six prochains mois, après ce récent déploiement. Les centres de métro tels que Kolkata, Pune et Ahmedabad recevront des centres de distribution d’épicerie Flipkart dédiés et emploieront un modèle d’expansion de marché par satellite ou par petite filiale dans d’autres villes plus petites, notamment Mysore, Kanpur, Warangal, Allahabad, Aligarh, Jaipur, Chandigarh, Rajkot, Vadodara, Vellore, Tirupati et Daman.

«L’épicerie continue d’être l’une des catégories à la croissance la plus rapide, avec l’augmentation de la demande d’aliments de qualité et d’articles ménagers de la part des utilisateurs. Dans cette optique, nous avons investi dans l’expansion de nos activités d’épicerie à travers le pays, renforçant ainsi les partenariats écosystémiques. Nous avons assisté à une augmentation de la demande d’épicerie des villes de niveau 2 au cours de l’année écoulée, alimentée par la préférence croissante des clients pour les achats sans contact, dans le confort de leur maison. C’est une tendance qui, selon nous, se poursuivra et définira le cours de l’espace de l’e-épicerie en Inde », a déclaré Manish Kumar, vice-président senior de l’épicerie, de la marchandise générale et du mobilier chez Flipkart.

Flipkart affirme que depuis son introduction, ses demandes d’épicerie ont été multipliées par 3. Cependant, à quelle échelle exacte cela se compare-t-il à un modèle établi tel que les services d’épicerie d’Amazon, car les statistiques de croissance de Flipkart sont nulles. Flipkart affirme qu’il travaille également avec «de nombreux» agriculteurs et organisations de producteurs pour offrir aux producteurs d’épicerie l’accès à une chaîne agroalimentaire directe – facilitant ainsi la manière dont ils peuvent vendre leurs produits. Il dispose également d’un service de livraison d’épicerie de 90 minutes sous Flipkart Quick, qui n’est actuellement disponible qu’à Bengaluru. Ce modèle d’essai pourrait être étendu aux villes métropolitaines dans un proche avenir, si la demande se maintient dans un modèle rentable.