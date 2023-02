Les services de voitures autonomes veulent se développer à San Francisco malgré les récents contretemps

Après avoir exploité des services limités à San Francisco pendant plusieurs mois, les deux sociétés ont demandé l’autorisation de la California Public Utilities Commission de facturer de l’argent pour les trajets sans conducteur à travers la ville et 24 heures sur 24. Mais jusqu’à ce que les services soient mieux compris, la ville a déclaré qu’elle ne voulait pas qu’ils fonctionnent dans le centre-ville de San Francisco ou pendant les heures de pointe du matin ou du soir.

“Si la commission approuve des autorisations radicales pour Waymo et Cruise, les dangers et les impacts sur le réseau causés par les arrêts AV planifiés et non planifiés qui obstruent le trafic pourraient bientôt affecter un grand pourcentage de tous les voyageurs de San Francisco”, indique l’une des lettres.

Cruise et Waymo ont déclaré que ces lettres faisaient partie de leurs efforts pour étendre les services dans la ville. “Nous apprécions depuis longtemps un dialogue sain avec les autorités municipales et les agences gouvernementales de Californie”, a déclaré Katherine Barna, porte-parole de Waymo.

La ville de San Francisco a refusé de commenter au-delà de ce qu’elle a dit dans ses lettres. “Nous accueillons toutes les suggestions sur la sécurité”, a déclaré un porte-parole de Cruise, Aaron McLear.