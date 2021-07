Les services de train seront réduits en raison de la pandémie, alors que les syndicats attaquent le plan d’exemptions «peu clair»

Les dirigeants syndicaux des cheminots prévoient de réduire les services ferroviaires à partir de la semaine prochaine en raison des pénuries de personnel causées par la « pingdémie », avertissant que cela pourrait entraîner une surpopulation.

Cela survient alors que les chefs syndicaux et les dirigeants de l’industrie ont critiqué le plan «déroutant» du gouvernement pour permettre aux entreprises des secteurs critiques – y compris les transports – de déployer des tests quotidiens comme alternative à l’auto-isolement.

Mick Lynch, secrétaire général du syndicat Rail, Maritime and Transport (RMT), a déclaré qu’il n’était pas clair comment les entreprises ferroviaires utiliseraient le régime d’exemptions – qui oblige les entreprises à s’adresser au gouvernement avec des personnes clés « nommées ».

« Personne ne devrait se faire d’illusions sur les difficultés et les dangers potentiels qu’un système représentera dans la pratique », a déclaré le dirigeant syndical.

« Nous entendons déjà parler de réductions prévues des services ferroviaires la semaine prochaine en raison de pénuries de personnel », a déclaré M. Lynch, ajoutant que cela pourrait entraîner une surpopulation dans les voitures.

Plusieurs opérateurs ferroviaires ont déjà dû annuler des dizaines de trains en juillet en raison d’un manque de personnel. Les chiffres publiés jeudi ont montré que le nombre de travailleurs à travers le Royaume-Uni a été « cinglé » et a dit de rester à la maison a dépassé 600 000 en une semaine.

Le TUC a également déclaré que le plan publié jeudi soir pour autoriser un nombre limité de travailleurs critiques « nommés » dans 16 domaines clés pour éviter l’auto-isolement était déroutant.

Frances O’Grady, secrétaire générale du TUC, a déclaré : « Le gouvernement doit être clair sur les personnes qu’il classe parmi les travailleurs critiques. Les propositions actuelles ne reflètent pas le monde réel, car les entreprises n’existent pas de manière isolée – elles font partie de chaînes d’approvisionnement complexes. »

Elle a ajouté: « Et les ministres doivent s’assurer que les mauvais employeurs ne sont pas autorisés à abuser des nouvelles règles sur les exemptions pour avoir un accès gratuit pour tous. »

Le gouvernement a exclu d’étendre les exemptions spéciales de la règle d’auto-isolement aux secteurs de l’hôtellerie ou de la vente au détail, malgré les craintes que la pingdémie n’atteigne un point de crise pour l’économie.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a également clairement indiqué qu’un nouveau programme de tests pour l’industrie alimentaire permettra à environ 10 000 employés des entrepôts et de la distribution d’éviter la quarantaine – et non le personnel des supermarchés.

Certains acteurs de l’industrie alimentaire ont déclaré qu’il n’était pas encore clair exactement qui serait en mesure d’accéder au programme « test et libération ». La British Frozen Food Federation (BFFF) a qualifié cette décision de « pire qu’inutile ».

« L’annonce du gouvernement hier soir que certaines parties de la chaîne d’approvisionnement seront autorisées à tester et à libérer les travailleurs qui sont ping par track and trace ne fait qu’une partie du chemin », a déclaré Richard Harrow, directeur général de la BFFF.

«Cela montre qu’une fois encore, le gouvernement ne comprend pas à quel point la chaîne d’approvisionnement alimentaire est connectée, il est peu probable que l’ouverture d’une partie résolve le problème global. De plus, qui est dedans et qui est dehors, qui décide et comment décident-ils ? La confusion continue de régner et on m’a conseillé de ne pas avoir de liste avant lundi.

Hannah Essex, codirectrice exécutive des chambres de commerce britanniques, a déclaré que le plan d’exemptions actuel laisserait de nombreuses entreprises confrontées à « une pénurie critique de personnel et à une perte de revenus ».