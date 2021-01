Quel que soit le service de streaming vidéo que vous payez pour votre divertissement à la maison, vous pouvez vous attendre à ce qu’il présente éventuellement la même chose: une hausse des tarifs.

Le dernier est venu mercredi de Sling TV: les nouveaux abonnés paieront 35 $ par mois pour le service de base, contre 30 $, tous les abonnés obtenant 50 heures d’enregistrement vidéo numérique au lieu de 10. (Un gel des tarifs protège les clients existants jusqu’en juillet.)

Cela faisait suite à des hausses antérieures de Netflix (en octobre, son plan HD est passé de 12,99 $ par mois à 13,99 $, avec 4K à cliquet de 15,99 $ à 17,99 $), YouTube TV de Google (en juin, il a grimpé de 15 $ pour atteindre 64,99 $), Hulu + Live TV (10 $ plus en décembre à 64,99 $) et AT&T TV (le pliage en janvier d’AT & T TV Now en AT&T TV signifiait que les deux forfaits les moins chers sont passés de 55 $ et 80 $ à 69,99 $ et 84,99 $).

Mais ces services de streaming ne vous facturent pas des suppléments comme la télévision par câble et par satellite. Leurs tarifs ne cachent pas le loyer du matériel de réception (souvent 10 $ et plus, bien que certains services de câble vous permettent d’utiliser des applications de streaming gratuites) ou les frais de diffusion télévisée (jusqu’à 19,45 $ par mois chez Comcast, le plus grand fournisseur de télévision) et les réseaux sportifs régionaux (jusqu’à 14,45 $ chez Comcast).

Ainsi, même si vous avez besoin de l’un des nombreux réseaux sportifs régionaux uniquement disponibles en streaming sur AT&T TV, son plan de 84,99 $ qui en résulte bat toujours un plan Comcast correspondant annoncé à 69,99 $ pour le début d’un contrat de deux ans – c’est-à-dire avant les frais de diffusion et de sport. .

Pendant ce temps, si vous êtes suffisamment proche des émetteurs de télévision locaux, une antenne peut recevoir leurs signaux gratuitement. (Les affiliés de PBS proposent également un streaming gratuit.) Cela ouvre la porte à des services de streaming moins chers comme Sling ou Philo à 20 $ / mois qui omettent les stations locales.

La diffusion en continu de la télévision locale à but non lucratif Locast est une autre option, bien que les réseaux de télévision demandent sa fermeture.

Ensuite, nous avons l’autre avantage du streaming: pas de contrats. C’est particulièrement important pour les petits services qui se disputent le prochain Disney + (qui en mars passera de 6,99 $ à 7,99 $ par mois):

«Le plus grand avantage de passer aux services de streaming, même si vous remplacez un faisceau de câbles par un ensemble de chaînes équivalent, est la facilité d’annulation», a envoyé Avi Greengart, fondateur et analyste principal de Techsponential. «Si vous passez l’été à regarder Netflix et Disney +, vous n’aurez peut-être pas besoin des chaînes câblées pendant quelques mois, mais uniquement pour les activer lorsque de nouvelles émissions et le football commenceront à l’automne.»

(AT&T TV offre une option de contrat de deux ans, mais les conditions sont laides et les économies maigres; ses tarifs cités ici ne nécessitent aucun contrat.)

Cela vaut également la peine de repenser ce qui est essentiel.

« Avec le grand nombre d’options de streaming et de télévision de niche, je ne suis même pas sûr que Netflix puisse être considéré comme une option incontournable », a envoyé Courtney Rudd, analyste chez GlobalData.

Elle a noté que pour les téléspectateurs à la recherche de quelque chose à regarder, par rapport à une chaîne particulière, des services de diffusion en continu gratuits avec des publicités comme Pluto TV et Tubi peuvent suffire.

Les économies réalisées sur la coupe du cordon sont là, mais elles peuvent simplement vous demander plus de temps que vous ne le souhaiteriez. Comme l’a dit Greengart: «Ce monde est certainement plus compliqué que lorsque nous avions trois chaînes de diffusion ou que vous venez d’acheter le plus gros bouquet de câbles que vous puissiez vous permettre.»

Rob Pegoraro est un rédacteur technique basé à Washington, DC. Pour soumettre une question technique, envoyez un courriel à Rob à rob@robpegoraro.com. Suivez-le sur Twitter à @robpegoraro.