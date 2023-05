Les services de streaming suppriment les films, les émissions : voici pourquoi

Le logo Disney+ s’affiche sur un écran de télévision à Paris, le 26 décembre 2019. Chesnot | Getty Images

Le streaming était censé être pour toujours. C’était la promesse d’une bibliothèque numérique de films et d’émissions de télévision. Les consommateurs se sont habitués Netflix parcourir les titres, sachant que lorsque les studios hollywoodiens lanceraient leurs propres services de streaming, le contenu propriétaire passerait à une nouvelle plate-forme. Même quand Découverte de Warner Bros. tiré du contenu dans le cadre des déductions fiscales prévues liées à sa fusion, les consommateurs semblaient accepter le déménagement comme le coût de faire des affaires. Cependant, comme Disney est sur le point de retirer des dizaines d’émissions et de films de Disney + et Hulu, dont « Willow », « The Mighty Ducks: Game Changers » et « The Mysterious Benedict Society », les abonnés sont soudainement confrontés à une nouvelle réalité. « Au début, je m’attendais à ce que toute émission diffusée sur une plateforme de streaming reste sur cette plateforme », a déclaré Conrad Burton, 35 ans, responsable de compte dans une entreprise de transport à Raleigh, en Caroline du Nord. « Mais ensuite j’ai commencé à remarquer que des choses expiraient. »

Quel est le problème?

Après la floraison initiale de nouvelles plates-formes et la croissance des abonnés, aidée par les blocages pandémiques et une vague de nouveaux contenus, l’industrie du streaming numérique s’est refroidie. Et Wall Street a fait monter la pression sur les entreprises de médias, se concentrant désormais sur si et quand le streaming sera rentable par rapport à si ces fournisseurs affichent un grand nombre d’abonnés. Le changement est intervenu l’année dernière après Netflix a signalé sa première perte d’abonnés en une décennie. « Ce qui frappe leurs comptes de résultat, c’est l’amortissement du contenu qui a déjà été créé et publié », a déclaré Michael Nathanson, analyste chez SVB MoffettNathanson. « Warner Bros. Discovery a été le premier à comprendre cela, nous devons donc donner du crédit là où c’est dû. Ils ont dit qu’ils devaient augmenter leurs revenus, alors ils ont commencé à retirer des émissions de l’application. Disney le fait maintenant et nous devrait s’attendre à ce que Paramount emboîte le pas. Et un jour, Netflix pourrait même faire la même chose. Il a été difficile pour les consommateurs de comprendre pourquoi le contenu spécialement conçu pour les plateformes de streaming a été supprimé, en particulier lorsque les originaux de Netflix restent intacts dans sa bibliothèque. « Du point de vue des consommateurs, ce qu’ils veulent, c’est pouvoir toujours avoir accès à leur contenu », a déclaré Dan Rayburn, analyste des médias et du streaming. « Ce qui déroute vraiment les consommateurs, c’est qu’ils ne comprennent pas comment le contenu est sous licence« , il a dit. « Ils sont confus lorsqu’un jour du contenu est sur un service, puis disparaît ou que le contenu est toujours dans le service, mais ce n’est que X saisons. » La suppression du contenu des plateformes est un moyen pour les streamers d’éviter les paiements résiduels et les frais de licence. « Tout comme la syndication d’Hollywood d’antan, les services de streaming doivent payer le droit d’héberger un titre », a expliqué Brandon Katz, stratège de l’industrie chez Parrot Analytics. Il a noté que si un titre n’appartient pas au streamer, des frais de licence doivent être payés au studio propriétaire de ce contenu. Par exemple, Hulu licencie « The Handmaid’s Tale » de MGM Television. Même les titres détenus en interne doivent être sous licence. C’est pourquoi NBCUniversal a dû se payer 500 millions de dollars pour diffuser « The Office » d’Universal TV sur Peacock et Warner Bros. Discovery a payé 425 millions de dollars pour les droits de diffusion de « Friends » produit par WBTV. « Le bilan doit refléter cela », a déclaré Katz.

Dans cette illustration photo, le logo Max est affiché sur un smartphone, le logo HBO Max et Discovery+ en arrière-plan. Raphaël Henrique | Fusée lumineuse | Getty Images

En supprimant le contenu spécialement conçu pour le streaming plutôt que les émissions et les films sous licence, Warner Bros. Discovery et Disney peuvent immédiatement réduire les dépenses. Warner Bros. Discovery a économisé « des dizaines de millions de dollars » après avoir éliminé le contenu, avait précédemment rapporté CNBC. La suppression des films et des émissions de télévision par le studio a commencé l’été dernier, initialement avec des titres tels que le spin-off « Sesame Street » « The Not-Too-Late Show with Elmo » et le drame pour adolescents « Generation ». Mais dans les mois qui ont suivi, de plus en plus de contenu original de HBO et Max a été supprimé. Notamment, les drames de science-fiction « Westworld » et « Raised By Wolves » ont disparu. « À mon avis, cela décourage les abonnés de consulter le futur contenu original », a déclaré Matt Cartelli, 33 ans, de la vallée de l’Hudson dans l’État de New York. « Le streaming était autrefois considéré comme un refuge pour les consommateurs qui en avaient marre de voir des émissions annulées sur la télévision traditionnelle. Désormais, les streamers emboîtent le pas en annulant leurs propres sous-performants. » Cartelli a été particulièrement déçu lorsqu’il a appris que Disney + prévoyait initialement de supprimer « Howard », à propos d’un auteur-compositeur dont le travail a été entendu dans des films Disney tels que l’animation « La Petite Sirène ». Disney renversé sa décision à propos de ce titre après avoir fait face à des réactions négatives sur les réseaux sociaux. Et les banderoles ont une ligne fine à parcourir. « Le risque est avec la grève des scénaristes », a déclaré Nathanson. « Si cela continue pendant un certain temps, ils s’appuieront sur le contenu de la bibliothèque. S’il n’y a rien, le taux de désabonnement ne fera qu’empirer. »

Doit-il rester ou doit-il disparaître ?