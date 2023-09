Les services de streaming deviennent de plus en plus chers – et les experts affirment que les prix plus élevés sont là pour rester

Il existe aujourd’hui davantage d’options pour diffuser des émissions de télévision, des films et de la musique – de Netflix à Crave, de Paramount+ à BritBox et de Rogers Sportsnet Now à Spotify.

Mais à mesure que ces abonnements s’additionnent, les observateurs du secteur soulignent que les options multiples s’accompagnent souvent d’une facture globale de divertissement plus élevée, avec des prix en hausse pour des services tels que Disney+ et Spotify.

Cela signifie que pour de nombreux Canadiens, l’époque où il fallait s’abonner à une plateforme de streaming abordable est révolue – et ils ne reviendront pas, disent les experts.

C’est ce que l’on ressent Star Trek fan Dyre Scheer-Peters à Calgary.

Il s’était auparavant abonné à Crave de Bell Média pour regarder tous ses programmes de science-fiction préférés, mais a récemment dû ajouter un abonnement mensuel supplémentaire à Paramount+ pour continuer à regarder. Star Trek.

Après que Star Trek : La Nouvelle Génération ait quitté Crave de Bell Média le mois dernier, Dyre Scheer-Peters a dû ajouter un abonnement de 10 $ par mois à Paramount+ pour continuer à regarder. (Colin Hall/CBC)

Plusieurs programmes de la série ont migré du service de diffusion en continu appartenant à Bell vers un concurrent basé aux États-Unis.

« Il y a tous ces achats supplémentaires et ainsi de suite. Cela devient très ennuyeux », a déclaré Scheer-Peters, qui a dû conserver son abonnement Crave pour pouvoir regarder d’autres programmes.

« Crave avait un tas de trucs, il y avait presque tout », a-t-il déclaré à CBC News. « Il en a encore beaucoup, mais il en a moins qu’avant, pour le même prix. »

Par exemple, en 2016, le service de Bell lancé, sans publicité, sous le nom de CraveTV pour 7,99 $ un mois. Il en coûte désormais 19,99 $ pour le forfait principal Crave, sans publicité.

Scheer-Peters l’a remarqué. Il dit qu’il s’abonne désormais à plusieurs services totalisant plus de 100 $ chaque mois afin de remplacer un ou deux services qui incluaient auparavant plus de programmation à un prix inférieur.

On est bien loin de 2010, lorsque Netflix a lancé pour la première fois le streaming au Canada pour moins de 10 $ par mois. De nombreux Canadiens se sont habitués à payer pour un seul compte et à partager le mot de passe entre plusieurs utilisateurs.

Scheer-Peters estime qu’il paie plus de 100 $ par mois pour divers services de streaming. (Colin Hall/CBC)

La baisse des prix n’est pas « durable » pour les streamers, selon un analyste

L’augmentation progressive des coûts totaux pour les consommateurs de médias n’est pas une surprise, déclare John Buffone, vice-président et analyste de l’industrie des médias au sein de la société d’études de marché américaine Circana.

« Inévitablement, les prix allaient augmenter », a déclaré Buffone dans une interview accordée à CBC News depuis New York.

Des experts, dont Buffone, soulignent que les prix des services de streaming sont restés bas même si les coûts ont augmenté.

« Lorsque ces services ont été lancés, ils ont été lancés à des prix d’appel – des prix qui n’étaient pas durables, dont les entreprises savaient qu’ils n’étaient pas durables », a-t-il déclaré.

John Buffone est analyste auprès de la société d’études de marché Circana et affirme que les sociétés de streaming veulent réaliser plus de bénéfices et facturent davantage aux consommateurs pour augmenter leurs rendements. (Anis Heydari/CBC)

Et à mesure que les économies américaine et canadienne ont évolué ces dernières années, les investisseurs et les actionnaires sont devenus moins disposés à investir dans des entreprises qui ne génèrent pas de bénéfices immédiats.

« Wall Street a essentiellement dit à Netflix : nous voulons voir la rentabilité, n’est-ce pas ? La croissance du nombre d’abonnés ne sera plus le baromètre du succès de votre entreprise. Nous devons voir les bénéfices provenir des services », a déclaré Buffone.

Paramount+, Amazon Prime et Rogers ont refusé les demandes d’entrevues de CBC News sur ce sujet. Bell Média, propriétaire de Netflix et de Crave, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Trop de concurrents et faibles marges

Ce message de faibles marges bénéficiaires pour les sites de streaming est repris par Vincent Georgie, professeur adjoint de marketing à l’Odette School of Business de l’Université de Windsor et directeur exécutif du Festival international du film de Windsor.

Il a déclaré que les entreprises souhaitent que les marges bénéficiaires du streaming correspondent à l’argent qu’elles gagnaient grâce aux anciens forfaits de télévision par câble et par satellite, plus chers.

« Ils ont perdu beaucoup et n’ont pas vraiment retrouvé leur rentabilité. Cela ne fait aucun doute », a-t-il déclaré à CBC News depuis Windsor, en Ontario.

Faisant écho à un célèbre slogan du commerce de détail canadien, l’expert de l’industrie cinématographique a souligné que les consommateurs doivent simplement s’habituer aux prix globalement plus élevés.

« Le prix le plus bas est la loi ? En ce qui concerne les streamers, cela ne reviendra pas. »

Vincent Georgie, professeur adjoint à l’Université de Windsor, affirme que les faibles prix du streaming du passé ne reviendront pas. (Katerina Georgieva/CBC)

Georgie prédit également qu’avec autant de joueurs, chacun facturant entre 10 et 20 dollars par mois, certains services pourraient ne pas survivre à la concurrence.

« Certains d’entre eux vont tout simplement disparaître, d’autres seront acquis », a-t-il déclaré.

« Je suis en fait un peu surpris que cela ne se soit pas encore amélioré car les marges ne sont pas assez attractives. »