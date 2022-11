Les services de streaming arrivent sur YouTube avec les chaînes Primetime

YouTube cherche à encourager les gens à s’inscrire et à payer pour les services de streaming directement dans son application.

Le centre de divertissement offre depuis longtemps la possibilité de louer ou d’acheter des films et des séries en plus de regarder tout le contenu gratuit créé par les utilisateurs.

Mais maintenant, avec le lancement des chaînes Primetime, vous pouvez ajouter une variété de services de streaming populaires et vous y connecter à l’aide de votre compte Google. L’un des avantages est donc qu’il élimine le besoin de nombreux comptes différents avec des informations de connexion différentes.

Primetime Channels comprend plus de 30 services de streaming tels que Paramount+, Showtime, Starz, Epix, AMC+, ViX+ et autres. Cela signifie que vous pouvez utiliser YouTube pour regarder Star Trek : Picard et Spider-Man : No Way Home, à condition de vous inscrire aux chaînes Primetime sur lesquelles elles sont disponibles.

Les absences notables, cependant, sont Netflix, Disney +, HBO Max et Hulu.

L’autre grand avantage est que vous pouvez utiliser une seule interface pour rechercher des choses à regarder et ne pas avoir à essayer de vous rappeler quelles émissions sont sur quel service et ouvrir la bonne application.

Les chaînes Primetime sont donc en fait les mêmes que les chaînes Amazon au sein d’Amazon Prime Video, ce qui permet aux abonnés Prime d’ajouter des abonnements supplémentaires tels que Discovery + depuis un certain temps déjà.

De même, la nouvelle fonctionnalité de YouTube signifie que vous pouvez conserver la facturation de tous les abonnements au même endroit dans votre compte Google.

Pour voir ce qui est proposé, vous pouvez vous diriger vers le hub YouTube Films et émissions. Le contenu de ces plates-formes apparaîtra également dans la recherche YouTube, les recommandations et la page d’accueil. Vous pouvez même laisser des commentaires sur les épisodes et les films, tout comme une vidéo YouTube standard.

Vous saurez si un film ou une série fait partie d’une chaîne Primetime si le bouton vert “Payer pour regarder” apparaît à côté. Si vous avez déjà un abonnement via YouTube pour ce service, “Regarder maintenant” s’affichera à la place. Vous pouvez voir une démonstration de la façon de vous inscrire ci-dessous :

Il convient de noter que ces abonnements sont distincts de YouTube Premium, qui permet aux abonnés de regarder des vidéos sans publicité et de télécharger du contenu. C’est également une entreprise distincte de YouTube TV, qui est un abonnement coûteux qui comprend plusieurs chaînes câblées.

Il n’y a aucun avantage financier à s’inscrire à des services via YouTube que si vous créiez des comptes autonomes, mais les captures d’écran officielles montrent que les essais gratuits proposés par les plates-formes sont toujours disponibles pour les nouveaux abonnés.

Actuellement Primetime Channels n’est disponible qu’aux États-Unis, mais YouTube prévoit d’envisager une expansion internationale à l’avenir.

