Les services de sécurité ukrainiens révèlent une “taupe” russe dans les rangs de Kharkiv alors que les combats s’intensifient dans le nord

La plus haute agence ukrainienne de renseignement et de sécurité a déclaré mardi avoir appréhendé une “taupe” russe présumée dans ses rangs à Kharkiv alors que les combats intenses dans la région du nord se poursuivent.

Le Service de sécurité ukrainien (SBU) a annoncé qu’il avait arrêté un employé de sa direction de Kharkiv qui travaillait pour les services spéciaux russes à la suite d’une enquête, ont rapporté les médias ukrainiens.

L’employé, qui siégeait auparavant au conseil municipal de Kharkiv, aurait été recruté par des responsables russes en mars 2022 et aurait accepté un poste au siège antiterroriste du SBU dans la région nord.

La « taupe » a ensuite eu accès et transféré non seulement les coordonnées des responsables du SBU, mais aussi les itinéraires offensifs militaires, les points de contrôle, les détails de l’équipement militaire et les données qu’il aurait saisies quotidiennement dans des systèmes gouvernementaux fermés.

En échange de son soutien à la Russie, il aurait reçu des garanties de sécurité pour lui-même et sa famille si la Russie réussissait à s’emparer de la région.

Il a été accusé de trahison en vertu de la loi martiale et a été détenu par les autorités ukrainiennes.

Les détails sur la taupe présumée n’ont pas été divulgués et les responsables gouvernementaux ont dissimulé son visage sur des photos prises lors de son arrestation.

L’annonce du SBU intervient un peu plus de deux mois après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a limogé fin mai le chef du SBU à Kharkiv, Roman Dudin, pour leadership inefficace au début de la guerre.

Une enquête ultérieure a été ouverte sur les accusations portées contre Dudin, ont rapporté les médias ukrainiens.

Kharkiv, à environ 30 miles de la frontière russe, a connu des combats intenses depuis l’assaut de l’invasion initiale de la Russie en février et à nouveau lors de sa deuxième vague plus tôt cette année.

Les combats se sont intensifiés à Kharkiv ces dernières semaines et les forces ukrainiennes ont reconquis des zones précédemment occupées de la région nord.

Les États-Unis estiment que la Russie a subi de lourdes pertes et selon le sous-secrétaire à la Défense Colin Kahl lundi, 70 000 à 80 000 soldats russes ont été tués ou blessés au combat.