Les services de satellite et de streaming de DIRECTV coûteront bientôt plus cher

Hé, si des gens comme Netflix et YouTube Premium et Découverte+ peuvent augmenter leurs prix – et ils sont juste quelques services récents qui l’ont fait-pourquoi pas DIRECTV ? À compter du 5 novembre, les clients du service satellite de DIRECTV et de DIRECTV STREAM paieront tous deux davantage.

« Nous ajustons le prix de votre forfait de télévision afin de demeurer compétitifs sur le marché, tout en offrant la meilleure programmation possible. Les réseaux de télévision continuent d’augmenter les frais qu’ils facturent à DIRECTV pour le droit de distribuer le contenu qu’ils produisent, notamment des films, des émissions et des événements sportifs. Nous restons fidèles à notre engagement à vous offrir la meilleure programmation à un prix juste et raisonnable », le site Web de l’entreprise a annoncé dans un article détaillant les changements de prix DIRECT STREAM, atténuant subtilement le coup en rejetant la faute sur les réseaux. (Comme Cord Cutters News nous le rappellec’est la deuxième fois que l’entreprise augmente ses prix cette année, après une augmentation plus tôt en 2023.)

Le montant supplémentaire que les clients paieront dépend du forfait spécifique qu’ils détiennent auprès de l’entreprise, mais la fourchette va de 99 cents pour Showtime jusqu’à 10 $ pour le niveau « Ultimate Premiere » ; les prix varient légèrement pour chacun des différents forfaits « bénéficiant de droits acquis » de la société, bien que l’époque où l’on concluait l’une de ces offres semble révolue. Si vous vous êtes inscrit à DIRECTV STREAM avec une offre de lancement, votre remise est en sécurité « jusqu’à son expiration. Une fois la période de votre offre terminée, vous paierez le prix alors en vigueur pour votre forfait. (Apprendre encore plus ici.)

En ce qui concerne les clients DIRECTV par satellite et Internet, les augmentations en fonction du forfait dont vous disposez varieront de 1 à 10 $, bien que certaines personnes puissent également se voir imposer des « frais de sport régionaux » allant jusqu’à 2 $ selon l’endroit où ils vivent (vérifiez les tarifs en utilisant votre code postal ici; en savoir plus sur les augmentations spécifiques ici.)