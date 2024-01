Les services de santé sexuelle d’Angleterre « au point de rupture »

Par Dominic Hughes

Correspondant santé, BBC News

il y a 2 heures

Les services de santé sexuelle en Angleterre sont au point de rupture, selon les conseils locaux chargés de gérer les cliniques.

Ils disent que la montée en flèche des infections à la gonorrhée et à la syphilis menace de submerger les services.

Plus des deux tiers des communes ont vu les taux d’infection augmenter depuis 2017.

Ils demandent au gouvernement de fournir des fonds supplémentaires pour répondre à la demande croissante.

Les données recueillies par le Bureau gouvernemental pour l’amélioration de la santé et les disparités montrent que dans presque toutes les communes d’Angleterre, les taux de diagnostic de gonorrhée ont augmenté ces dernières années.

L’Association des gouvernements locaux (LGA), qui représente les conseils qui proposent des cliniques de santé sexuelle, prévient que la demande monte en flèche et que les services ont du mal à suivre.

Il appelle le gouvernement à fournir des fonds supplémentaires et à publier un plan à long terme pour aider à prévenir et traiter les infections sexuellement transmissibles.

Près des trois quarts des communes ont constaté une augmentation des taux de cas de syphilis, et les infections à chlamydia sont en hausse dans plus d’un tiers des régions.

La plupart des nouveaux cas concernent des personnes plus jeunes et impliquent des hommes homosexuels, bisexuels et d’autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais les taux ont également augmenté chez les personnes hétérosexuelles.

Les experts estiment qu’il y a eu un effet rebond après les restrictions liées au Covid, mais les infections augmentaient bien avant que la pandémie ne frappe.

Des efforts plus importants ont également été déployés pour tester davantage de personnes et améliorer l’accès aux services, ce qui aurait pu conduire à l’identification d’un plus grand nombre de cas.

Le conseiller David Fothergill, président du Conseil du bien-être communautaire de la LGA, affirme que les statistiques montrent que les services locaux de santé sexuelle sont aux prises avec une augmentation sans précédent de la demande.

« Les conseils ont travaillé dur pour encourager davantage de personnes à accéder aux services de santé sexuelle et à se faire tester plus régulièrement afin d’améliorer les taux de détection et de détecter les infections plus tôt.

“L’investissement dans les services de santé sexuelle aide à prévenir les maladies à long terme et les grossesses non désirées, réduisant ainsi la pression sur notre NHS et améliorant la santé des personnes dans nos communautés.”

UN rapport de la UK Health Security Agency L’année dernière a révélé qu’en 2022, les cas de gonorrhée étaient à leur plus haut niveau depuis le début des enregistrements en 1918 – et les cas de syphilis étaient les plus élevés depuis 1948.

Le Dr Claire Dewsnap, présidente de l’Association britannique pour la santé sexuelle et le VIH, affirme que la qualité et l’accessibilité des services sont menacées.

« Sans investissements suffisants, les utilisateurs des services de santé sexuelle seront confrontés à de graves difficultés pour accéder à des soins spécialisés et en temps opportun.

« Ces données démontrent non seulement la trajectoire profondément préoccupante des IST [sexually transmitted infection] croissance, mais aussi la nécessité d’une stratégie nationale solide, soutenue par un financement adéquat.