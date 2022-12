Les services de santé mentale voient une demande «alarmante»: des experts

Alors que les hôpitaux canadiens restent submergés par une augmentation du nombre de patients atteints de maladies respiratoires, les experts affirment que les systèmes de soins de santé mentale sont aux prises avec une augmentation de la demande depuis le début de la pandémie de COVID-19. De nombreux Canadiens qui recherchent des services de santé mentale aujourd’hui sont confrontés à de longs délais d’attente et à un nombre limité d’options abordables, disent-ils, qui peuvent tous deux constituer des obstacles à l’accès.

“Il y a certainement un sentiment que nous n’avons pas assez de ressources pour répondre au besoin”, a déclaré Margaret Eaton, PDG nationale de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique. “Il y a un besoin, et il y a cette lacune dans la capacité de fournir réellement le service.”

Selon les données recueillies par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), les Canadiens attendent des semaines avant d’avoir accès à des conseils continus en santé mentale dans leur communauté. Selon les données recueillies du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, environ la moitié des Canadiens ont attendu 22 jours, en moyenne, pour leur première séance de counseling en santé mentale prévue. Environ 10 % des Canadiens ont attendu près de quatre mois.

Il est important de noter que les données recueillies par l’ICIS sont incomplètes. Au 8 décembre 2022, aucune donnée n’était disponible pour l’Ontario, le Québec, l’Île-du-Prince-Édouard ou le Nunavut.

Malgré ces chiffres, certains fournisseurs de soins de santé mentale ont des listes d’attente allant de six mois à un an. À la succursale Peel Dufferin de l’ACSM en Ontario, le PDG David Smith affirme qu’il y a eu plus de cas de résidents demandant un soutien en santé mentale depuis le début de la pandémie de COVID-19.

La succursale, qui est partiellement financée par le gouvernement provincial, a enregistré une augmentation de 30 % des appels de crise en juin 2020 par rapport à l’année précédente. Les lignes d’aide en cas de crise de la succursale, ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, fournissent une réponse immédiate à ceux qui appellent à l’aide, soit par téléphone, soit par le biais de visites en personne. Depuis lors, la demande d’aide est restée assez constante d’une année sur l’autre, a-t-il déclaré.

Avant 2020, la succursale recevait environ 40 000 appels de crise par an, mais depuis le début de la pandémie, ce nombre est passé à près de 60 000. En 2022, les appels de porte d’entrée ou hors crise ont également augmenté pour atteindre environ 17 500 à 18 000 par an, contre environ 14 000 appels avant la pandémie.

“C’est alarmant”, a déclaré Smith à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique. “J’aurais appelé [this situation] une crise pendant une longue période.

Pendant la pandémie de COVID-19, la succursale s’est efforcée de s’orienter vers le traitement de chaque appel avec un certain niveau de service à l’avance, dans le but de réduire les temps d’attente. Cependant, pour ceux qui recherchent des conseils continus en santé mentale, le temps d’attente est maintenant d’environ six mois, a déclaré Smith.

« Auparavant, cela prenait deux ans pour nos services de base de gestion de cas et d’équipe multidisciplinaire », a déclaré Smith.

Un peu moins de 100 personnes restent sur la liste d’attente de la succursale pour des services intensifs, a déclaré Smith.

“PERSONNE N’ACCEPTE DE NOUVEAUX CLIENTS”: PSYCHOLOGUE DE LA C.-B.

Erika Penner est une psychologue de Vancouver et codirectrice du plaidoyer auprès de la British Columbia Psychological Association. Elle dit qu’il est « incroyablement difficile » de trouver un psychologue dans la ville, en particulier un avec un cabinet privé, qui est capable de prendre immédiatement de nouveaux clients.

« La plupart des psychologues travaillent dans le secteur privé… et je ne trouve pas de psychologue qui n’ait pas une liste d’attente de six mois à un an », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique. “Tout le monde a une liste d’attente, personne n’accepte de nouveaux clients.”

Bien que la Société canadienne de psychologie (SCP) affirme ne pas disposer de données complètes sur ce sujet, des rapports anecdotiques font état de «listes d’attente fermées ou longues» et de «retraite différée en raison de la demande accrue de soins psychologiques» au Canada.

Penner souligne également les préoccupations concernant l’abordabilité de ces services, en particulier pour ceux qui bénéficient d’une couverture limitée par le biais des régimes d’assurance-maladie des employés.

Selon un sondage commandé par l’ACP et mené en 2020, 78 % des répondants ont déclaré que le coût élevé des services psychologiques au Canada est un obstacle très ou assez important à l’accès. De plus, 66 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’un autre obstacle très ou assez important à l’accès aux services psychologiques est le manque de couverture par le régime d’assurance-maladie de leur employeur.

Selon une enquête de Statistique Canada publiée en 2019, le fait de ne pas avoir les moyens de payer les services était l’un des obstacles les plus fréquemment signalés pour répondre aux besoins en soins de santé mentale chez les Canadiens. Depuis lors, il semble que les problèmes de santé mentale autodéclarés n’aient fait qu’augmenter chez les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19.

Un rapport commandé par l’Association médicale canadienne (AMC) et publié par Deloitte en novembre 2021 montre que le pourcentage de Canadiens qui ont déclaré des niveaux élevés d’anxiété a culminé à 27 % en mai 2021, contre 20 % en avril 2020.

Pendant ce temps, depuis le début de la pandémie de COVID-19, les niveaux élevés de dépression autodéclarée chez les Canadiens ont culminé à 17 % en février 2021. Bien que les données recueillies en juin 2021 montrent une diminution de ces tendances, il reste à voir si l’anxiété et les niveaux de dépression reviendront à ce qui avait été signalé avant la pandémie.

LE MANQUE DE PERSONNEL UNE PREOCCUPATION IMPORTANTE

Les niveaux élevés de demande continuent d’exacerber l’épuisement ressenti par les thérapeutes et autres travailleurs de la santé au Canada, a déclaré Eaton. Une enquête récente met également en évidence les problèmes de santé mentale auxquels sont confrontés les prestataires de soins de santé eux-mêmes.

“Beaucoup de nos travailleurs de la santé sont épuisés, ils sont épuisés par cette période pendant le [beginning of the] pandémie, alors qu’ils faisaient des heures supplémentaires pour essayer de répondre aux besoins », a déclaré Eaton. “[There are] problèmes chroniques que nous semblons avoir dans le maintien du personnel et le recrutement du personnel.

Selon les données compilées par l’ACSM Ontario, le plus grand problème auquel sont confrontées les succursales de la province est le manque de capacité de leur effectif en raison du départ des membres du personnel. Les données sur la santé et les ressources humaines recueillies de janvier à février 2022 montrent que la plupart des démissions dans les succursales de l’ACSM en Ontario étaient associées au stress, à l’épuisement professionnel et à un faible salaire par rapport à d’autres emplois dans le secteur de la santé.

« Nous ne sommes pas en mesure de payer aux gens des salaires compétitifs pour qu’ils avancent plus rapidement », a déclaré Smith.

Une partie du problème provient d’un manque de financement, a-t-il déclaré. La succursale Peel Dufferin de l’ACSM a vu 142 employés démissionner depuis le début de la pandémie en mars 2020.

Des experts de provinces comme Terre-Neuve-et-Labrador ont déjà souligné une pénurie de psychologues dans le système public, citant beaucoup de ceux qui sont plutôt entrés en pratique privée. Mais selon la Société canadienne de psychologie, des données plus complètes sont nécessaires pour déterminer s’il y a réellement une pénurie de psychologues au Canada. Il existe actuellement peu de données sur le nombre de psychologues et de psychothérapeutes au Canada.

LUTTES POUR SE CONNECTER AUX AUTRES

Une étude récente suggère qu’un adulte canadien âgé sur huit a souffert de dépression pour la première fois pendant la pandémie de COVID-19.

“Les personnes qui ont atteint un âge avancé et qui n’ont jamais été déprimées auparavant ont été suffisamment déclenchées par la pandémie pour développer une dépression”, a déclaré le co-auteur Esme Fuller-Thomson, professeur à l’Université de Toronto, à CTVNews.ca par téléphone. entretien.

“Je savais qu’il y avait un problème rien qu’en observant toute la communauté [but] Je ne connaissais pas l’ampleur.

Peu de temps après le début de la pandémie, Eaton a déclaré que les Canadiens de tous les groupes d’âge qui n’avaient jamais appelé l’ACSM auparavant avaient commencé à demander de l’aide. La pandémie a été si nocive pour la santé mentale des Canadiens en raison de son impact sur la capacité de se connecter avec les autres, a déclaré Smith.

“Notre santé mentale est protégée par nos relations avec les autres”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes des créatures sociales.”

Bien que les mesures de distanciation physique et d’isolement liées à la COVID-19 aient été largement levées dans tout le Canada, Eaton a déclaré qu’elle restait préoccupée par les impacts à long terme de la pandémie.

À la suite des incendies de forêt à Fort McMurray, en Alberta, en 2016, l’ACSM a continué de recevoir des appels de résidents à la recherche d’un soutien en santé mentale des années après l’événement, a déclaré Eaton.

“Jusqu’à deux ans après les incidents, les gens éprouvaient encore des problèmes de santé mentale à cause de ces événements extrêmes”, a déclaré Eaton. “Nous nous attendons donc à ce qu’il y ait le même genre de chose [with COVID-19].”

Ces préoccupations sont aggravées par l’anxiété que de nombreux Canadiens peuvent ressentir en raison de l’inflation élevée et de la hausse du coût de la vie, a déclaré Smith.

“Beaucoup de gens qui utilisent nos services sont déjà marginalisés et ont peut-être des revenus fixes”, a-t-il déclaré. “Voyant une inflation de 7% par rapport à cela [means] ils peuvent acheter moins et en profiter moins.

RÉPARER LE ‘PATCHWORK QUILT’ DES SERVICES DE SANTÉ MENTALE

Eaton demande la création d’un système universel de soins de santé mentale au Canada, ainsi qu’un plus grand investissement dans les services de santé mentale par le gouvernement fédéral.

«Nous avons ce système de santé mentale très défaillant… c’est une sorte de patchwork où certaines personnes peuvent accéder aux soins, d’autres non. Certains peuvent se le permettre, d’autres non », a-t-elle déclaré.

Dans le cadre de sa plateforme de 2019, le gouvernement libéral a annoncé qu’il établirait un Transfert canadien en santé mentale, un nouveau transfert fédéral impliquant des paiements aux provinces et aux territoires pour financer les services de santé mentale. Eaton a déclaré que l’ACSM aimerait voir ce transfert établi le plus tôt possible.

L’ACSM demande également une loi fédérale sur la santé mentale, ainsi que de nouveaux investissements dans le logement et le soutien du revenu en tant qu’approche holistique pour répondre aux besoins en santé mentale des Canadiens, a-t-elle déclaré.

Penner préconise également un système de soins de santé mentale plus organisé dans la province de la Colombie-Britannique. Elle espère voir plus de coopération entre les médecins de famille et les experts en santé mentale tels que les psychologues dans le cadre du modèle de soins primaires collaboratifs.

« Lorsque nous ne savons pas ce qui se passe, les gens vont voir un médecin de famille, alors rencontrons-les là-bas », a-t-elle déclaré. “Les gens méritent de recevoir un traitement dont ils ont besoin.”