Les services de santé et les hôpitaux se préparent à la saison des virus

Photo de Getty Images

Contenu de l’article Le médecin hygiéniste du comté de Hastings et de Prince Edward met en garde contre la prochaine saison des virus respiratoires, et les hôpitaux de Quinte Health exigent à nouveau le port de masques faciaux.

Annonce 2 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « La saison des virus respiratoires met toujours à rude épreuve notre système de santé », a déclaré le médecin hygiéniste, le Dr Ethan Toumishey, directeur général de Hastings Prince Edward Public Health. « Nous continuons de constater que le COVID-19 circule beaucoup, provoquant des maladies graves, obligeant les gens à être hospitalisés et causant des pertes de vies humaines », a déclaré M. Toumishey. Il a ajouté que le virus circulait à des « niveaux importants ». Il a ajouté qu’il ne disposait pas immédiatement de statistiques à jour. « Le risque est toujours présent et il est toujours important que les gens restent à jour en matière de vaccins. « Le vaccin précédent contre la COVID-19 a été retiré du marché et nous allons le remplacer », a déclaré M. Toumishey. Il a précisé que ce vaccin ciblerait une nouvelle souche du virus, qui n’était pas couverte par la version précédente.

Bilan de l’Est de l’Ontario en milieu de journée Votre condensé quotidien des principales nouvelles de nos salles de rédaction de Cornwall, Brockville, Kingston et Belleville. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de vous être inscrit ! Un e-mail de bienvenue vous a été envoyé. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier de courrier indésirable. Le prochain numéro de Eastern Ontario Midday Roundup sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Annonce 3 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Le médecin a déclaré que les personnes souhaitant se faire vacciner devraient attendre que le nouveau vaccin soit disponible. Selon Toumishey, le risque pour une personne donnée dépend de son âge et de son état de santé. Les personnes qui fument ou qui ont des problèmes de système immunitaire ou d’autres problèmes de santé sont plus à risque de souffrir des effets plus graves de la COVID-19. Le virus respiratoire syncytial, ou VRS, est un autre virus sur le radar des prestataires de soins de santé. Toumishey a déclaré que l’unité de santé disposera d’un programme de vaccination contre le VRS pour les nourrissons, les jeunes à haut risque, les personnes âgées qui se trouvent dans des établissements de soins de longue durée ou des maisons de retraite, ainsi que les personnes autochtones, enceintes ou immunodéprimées. L’apparition attendue de virus respiratoires à l’automne, qui incluent également la grippe, est la raison pour laquelle les hôpitaux de Quinte Health reviennent à la politique du masque.

Annonce 4 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Tous les membres du personnel, les visiteurs et les patients des « zones en contact avec les patients » des hôpitaux Quinte Health de Belleville, Trenton, Picton et Bancroft, ainsi que de ses programmes communautaires, doivent porter un masque, a annoncé Quinte Health le 29 août. Cette politique est entrée en vigueur le 3 septembre et sera en vigueur jusqu’au printemps 2025. Cela comprend toutes les salles d’attente, les services d’urgence, les cliniques, les salles d’imagerie diagnostique et les unités d’hospitalisation, y compris lors des visites aux patients. « Veuillez respecter cette exigence de port du masque pour aider à protéger nos patients vulnérables », peut-on lire sur le site Web de l’entreprise. « Veuillez ne pas rendre visite aux patients si vous présentez des symptômes de maladie. » Les personnes qui ont présenté des symptômes gastro-intestinaux (digestifs) dans les 48 heures ou qui ont été exposées à une personne atteinte de la COVID-19 dans les 10 jours doivent également éviter de nous rendre visite.

Publicité 5 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Le personnel, les patients et les visiteurs n’ont pas besoin de porter de masque dans les zones non destinées aux soins aux patients, y compris les bureaux, les couloirs, les toilettes, les halls d’entrée, les cafétérias et les salles de réunion, poursuit-il. « Des masques sont disponibles à toutes les entrées publiques », a écrit la directrice de la communication Catherine Walker par courrier électronique. « Nos bénévoles d’accueil contribuent également à informer les personnes lorsqu’elles arrivent dans nos zones principales. « Le port du masque est l’une des nombreuses façons de se préparer à la prochaine saison des maladies respiratoires », a écrit Walker. « Nous pouvons également contribuer à prévenir la propagation des maladies respiratoires en nous lavant fréquemment les mains, en restant à la maison lorsque nous sommes malades et en restant à jour dans nos vaccinations. »

Contenu de l’article