Les services de renseignements sud-coréens affirment que le Nord a envoyé des troupes pour aider la Russie dans sa guerre en Ukraine

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — L’agence de renseignement sud-coréenne a déclaré vendredi que Corée du Nord a envoyé des troupes pour soutenir La guerre de la Russie contre l’Ukraine. Si elle était confirmée, cette décision entraînerait un pays tiers dans la guerre et intensifierait l’impasse entre la Corée du Nord et l’Occident.

L’annonce sud-coréenne intervient un jour après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que son gouvernement disposait de renseignements selon lesquels 10 000 soldats nord-coréens étaient prêts à rejoindre les forces russes combattant contre son pays.

Le Service national de renseignement a déclaré dans un communiqué que des navires de la marine russe avaient transféré 1 500 forces d’opérations spéciales nord-coréennes vers la ville portuaire russe de Vladivostok entre le 8 et le 13 octobre. Il a indiqué que davantage de troupes nord-coréennes devraient être prochainement envoyées en Russie.

Les soldats nord-coréens déployés en Russie ont reçu des uniformes militaires russes, des armes et de faux documents d’identité, a indiqué le NIS. Ils séjournent actuellement dans des bases militaires à Vladivostok et sur d’autres sites russes tels qu’Ussuriysk, Khabarovsk et Blagoveshchensk, et ils seront probablement déployés sur les champs de bataille après avoir terminé leur formation d’adaptation.

Le NIS a publié sur son site Internet des photos satellite et d’autres photos montrant ce qu’il appelle les mouvements de navires de la marine russe près d’un port nord-coréen et des rassemblements de masse présumés nord-coréens à Ussuriysk et Khabarovsk la semaine dernière.

Les médias sud-coréens, citant le NIS, ont rapporté que la Corée du Nord avait décidé d’envoyer en Russie un total de 12 000 soldats répartis en quatre brigades. Le NIS a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer ces informations.

Le NIS a un bilan mitigé en ce qui concerne l’évolution de la situation en Corée du Nord, l’un des pays les plus secrets du monde. Si elle est confirmée, cette décision constituerait la première participation majeure de la Corée du Nord à une guerre étrangère. La Corée du Nord dispose de 1,2 million de soldats, l’une des plus grandes armées permanentes au monde, mais elle n’a pas combattu dans des conflits à grande échelle depuis la guerre de Corée de 1950-1953.

Interrogé sur les conclusions du NIS, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a déclaré : « Pour le moment, notre position officielle est que nous ne pouvons pas confirmer les informations selon lesquelles les Nord-Coréens sont désormais activement engagés en tant que soldats dans l’effort de guerre, mais cela pourrait changer. »

Le secrétaire de presse du Pentagone, le major-général Pat Ryder, a déclaré jeudi aux journalistes que les États-Unis ne pouvaient ni confirmer ni corroborer les informations des médias sur l’envoi de troupes nord-coréennes en Russie.

La Russie a précédemment nié avoir utilisé les troupes nord-coréennes dans la guerre, le porte-parole présidentiel Dmitri Peskov qualifiant ces affirmations de « nouvelle fausse nouvelle » lors d’une conférence de presse la semaine dernière. Les médias d’État nord-coréens n’ont pas commenté la question.

la Corée du Nord et la Russie, enfermés dans des confrontations séparées avec l’Occident, ont fortement intensifié leur coopération au cours des deux dernières années. Les États-Unis, la Corée du Sud et leurs partenaires ont accusé La Corée du Nord de l’approvisionnement des obus d’artillerie, des missiles et d’autres armes conventionnelles à la Russie pour l’aider à alimenter sa guerre contre l’Ukraine en échange d’une assistance économique et militaire. En juin, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine ont signé un accord pacte stipulant l’assistance militaire mutuelle si l’un ou l’autre pays est attaqué.

De nombreux experts se demandent dans quelle mesure l’envoi de troupes nord-coréennes aiderait la Russie, citant l’équipement obsolète de la Corée du Nord et son manque d’expérience au combat. Ils affirment que la Corée du Nord a probablement reçu des promesses russes de lui fournir des armes de haute technologie associées à ses programmes nucléaires et de missiles, une décision qui compliquera les efforts des États-Unis et de la Corée du Sud pour neutraliser les menaces nucléaires nord-coréennes.

«D’un point de vue diplomatique, Pyongyang sacrifierait ses relations avec les pays européens dans un avenir proche. La contrepartie en termes de technologie militaire russe fournie au régime de Kim pourrait être suffisamment importante pour menacer la sécurité de la Corée du Sud », a déclaré Leif-Eric Easley, professeur d’études internationales à l’Université pour femmes Ewha de Séoul.

Hong Min, analyste à l’Institut coréen pour l’unification nationale de Séoul, estime que la Russie a probablement proposé des transferts de technologies liés aux missiles balistiques intercontinentaux, aux sous-marins à propulsion nucléaire et aux systèmes de défense sol-air qui renforceraient la position de dissuasion de la Corée du Nord contre les États-Unis et le Sud. Forces coréennes.

Hong a déclaré que Kim pourrait également considérer l’envoi de troupes comme une opportunité cruciale d’exposer ses soldats à la technologie des armes et à la guerre modernes et de tester leurs capacités de combat.

Plus tôt vendredi, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a convoqué une réunion de sécurité d’urgence pour discuter des conséquences de l’envoi de troupes nord-coréennes. Les participants à la réunion ont convenu que l’envoi de troupes nord-coréennes constitue « une grave menace à la sécurité » de la Corée du Sud et de la communauté internationale, selon le bureau de Yoon.

Les tensions dans la péninsule coréenne se sont intensifiées ces dernières années, Kim augmentant fortement le rythme de ses essais de missiles provocateurs et menaçant ouvertement d’utiliser des armes nucléaires de manière préventive. La Corée du Sud et les États-Unis ont réagi en élargissant leur exercices militaires, ce que la Corée du Nord considère comme une répétition d’invasion.

Jeudi, Zelensky a averti qu’une troisième nation se lançant dans les hostilités pourrait transformer le conflit en « guerre mondiale ».

« Nos renseignements nous indiquent que la Corée du Nord a envoyé du personnel tactique et des officiers en Ukraine », a déclaré Zelensky aux journalistes au siège de l’OTAN. « Ils préparent 10 000 soldats sur leurs terres, mais ils ne les ont pas encore envoyés en Ukraine ou en Russie. »

Les médias ukrainiens ont rapporté plus tôt ce mois-ci que six Nord-Coréens figuraient parmi les personnes tuées après une frappe de missile ukrainien dans la région orientale partiellement occupée de Donetsk le 3 octobre.

De nombreux experts étaient auparavant sceptiques quant à un éventuel déploiement de troupes nord-coréennes sur les champs de bataille russo-ukrainiens, car la Corée du Nord est préoccupée par son impasse nucléaire avec les États-Unis et la Corée du Sud.

La Corée du Nord a envoyé des pilotes combattre pour le Nord-Vietnam pendant la guerre du Vietnam et pour l’Égypte pendant la guerre du Yom Kippour en 1973, mais on ne connaît pas d’envoi à grande échelle de ses troupes terrestres à l’étranger.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles la Corée du Nord aurait probablement envoyé des techniciens et des ingénieurs militaires pour soutenir l’utilisation par la Russie des armes nord-coréennes et apprendre leurs performances en temps de guerre.

Easley, le professeur, a déclaré : « il serait surprenant que Pyongyang déploie des milliers de soldats pour combattre en tant que mercenaires engagés ». Mais il a ajouté que la Corée du Nord aurait pu envoyer des ouvriers du bâtiment, des techniciens, des ingénieurs et des officiers du renseignement militaire dans des enclaves sous contrôle russe.

